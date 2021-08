Alcalde de Miami Beach dice que la violencia no puede sostener al distrito de entretenimiento

El alcalde de Miami Beach, Dan Gelber, dijo el miércoles que un reciente tiroteo fatal es otra señal trágica de que el Distrito de Entretenimiento de South Beach debe ser desmantelado, reportó la televisora Local 10.

Aunque no todos en el área están de acuerdo con Gelber, algunos propietarios y gerentes de restaurantes y hoteles, y los vecinos de la zona dijeron que están preocupados por la delincuencia en Ocean Drive.

“No creo que sea seguro. No hay duda durante el día, normalmente es seguro, pero no hay duda de que a veces no es seguro“, dijo Gelber.

Todavía hacía sol el martes cuando un hombre armado disparó contra un peatón frente a la entrada del hotel Winter Haven en la calle 14. El video muestra que el peatón corrió y el pistolero dobló la esquina en Ocean Drive.

Poco antes de las 6:23 p.m. del martes, Marquita Bradford dijo que vio a un hombre apuntando con un arma a un niño pequeño en La Cervecería de Barrio, un restaurante mexicano en Ocean Drive y la calle 14. Escuchó a otro hombre decir: “¡Ese es mi hijo!”.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Hubo un tiroteo. Un conocido emprendedor como Zwë, que vive en Miami Beach, patinaba en el paseo marítimo cuando escuchó disparos en Lummus Park. Un turista de Georgia le estaba disparando a un turista de Colorado.

“Si están en Miami Beach, manténganse alejados... Veo a una pareja escondida detrás de una pared gritando que salte con ellos. Los disparos comenzaron a sonar y luego fueron los gritos más fuertes durante 20 minutos. Tan insensato. Estoy rezando“, escribió Zwë a sus casi 300,000 seguidores en Twitter.

En un ataque aleatorio alimentado por una aparente psicosis inducida por hongos, Tamarius Davis, de 22 años, de Norcross, mató a tiros a Dustin Wakefield, de 21, de Castle Rock, según el Departamento de Policía de Miami Beach. Su hijo de un año y su esposa presenciaron el asesinato.