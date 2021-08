7 líderes de Miami que hay que conocer en el Día de la Igualdad de la Mujer. Así han cambiado la ciudad

Thelma Gibson es una de las pioneras de Miami en la atención de la salud. Una de las primeras enfermeras negras del Hospital Jackson Memorial, Gibson presionó por la igualdad de trato a sus pacientes afroamericanos, refiriéndose a ellos como "señor" y "señora" mientras exigía el mismo respeto a sus colegas blancos. Gibson fue fotografiada en su casa de Coconut Grove el martes 2 de febrero de 2021. cjuste@miamiherald.com

Miami es conocida por sus pioneras. Y eso incluye a las mujeres que ayudaron a fundar la ciudad, salvar los Everglades y dirigir algunas de las instituciones más notables.

La primera alcaldesa de Miami-Dade. La fundadora de la ciudad. Una fiscal pionera. La principal defensora de los Everglades. Una líder de los derechos civiles. La directora general de los Miami Marlins. La presidenta del Miami Dade College.

El jueves 26 de agosto es el Día de la Igualdad de la Mujer, que conmemora el aniversario de la obtención del derecho al voto por parte de las mujeres en 1920. Y mientras nos tomamos un momento para reconocer la importancia histórica del día, también debemos destacar a todas las mujeres líderes de Miami.

Entre ellas están:

▪ Daniella Levine Cava, alcaldesa del Condado Miami-Dade: Fue elegida alcaldesa en noviembre, la primera mujer en ganar el cargo y la vencedora de una campaña que puso en juego el poder de la demografía en favor de la lealtad partidista en un condado donde los demócratas superan ampliamente a los republicanos. Es la primera candidata sin raíces hispanas que gana una contienda por la alcaldía del condado desde principios de los años 90 y la primera demócrata desde el año 2000. “Esta noche, con humildad y gratitud, me siento honrada de presentarme ante ustedes como la primera alcaldesa de Miami-Dade”, dijo la noche de las elecciones. “El techo de cristal de Miami-Dade se ha roto”.

En entonces gobernador de la Florida, Bob Martínez. firmó una orden ejecutiva para la protección de los Everglades y entregó el bolígrafo a la ambientalista Marjory Stoneman Douglas, en una ceremonia en Fairchild Tropical Gardens, en una imagen del 21 de enero de 1988. Tim Chapman Miami Herald File

▪ La salvadora de los Everglades, Marjory Stoneman Douglas: Fue la ecologista pionera y la más ardiente y elocuente defensora de los Everglades de la Florida. Douglas, hija del editor fundador del Miami Herald, Frank Stoneman, vivía en Miami desde 1915 y estuvo presente en la inauguración del Parque Nacional de los Everglades en 1947. Escribió el libro The Everglades: River of Grass, publicado ese mismo año.

Estatua de Julia Tuttle en Bayfront Park. Miami Herald File For The Miami Herald

▪ La fundadora de Miami, Julia Tuttle: Ninguna mujer votó en las elecciones de Miami de 1896. Las mujeres no pudieron votar en Estados Unidos hasta 1920. Irónicamente, Julia Tuttle adquirió los terrenos sobre los que se construyó Miami y convenció a Henry Flagler para que ampliara su ferrocarril al sur de la Florida. Conocida como “la madre de Miami”, Julia Tuttle fue la primera mujer en fundar una gran ciudad en Estados Unidos.

Janet Reno. Miami Herald File

▪ Janet Reno, ex fiscal estatal y ex secretaria de Justicia federal, política y pionera; una inteligente habitante del sur de la Florida que creció descalza entre pavos reales y caimanes y llegó a los más altos niveles del gobierno como la primera mujer secretaria de Justicia general del país. Reno fue fiscal estatal de Miami-Dade durante 15 años, donde estableció un Tribunal de Drogas que se convirtió en modelo nacional, y trabajó brevemente en la práctica privada antes que el presidente Bill Clinton la llamara en 1993.

Thelma Gibson es una de las pioneras de Miami en la atención de la salud. Una de las primeras enfermeras negras del Hospital Jackson Memorial, Gibson presionó por la igualdad de trato a sus pacientes afroamericanos, refiriéndose a ellos como "señor" y "señora" mientras exigía el mismo respeto a sus colegas blancos. Gibson fue fotografiada en su casa de Coconut Grove el martes 2 de febrero de 2021. Carl Juste cjuste@miamiherald.com

▪ Thelma Gibson fue la primera Supervisora Adjunta de Enfermería afroamericana en el Departamento de Salud de entonces llamado Condado Dade, la fundadora de la primera Cámara de Comercio de Mujeres de Miami-Dade, la fundadora y primera presidenta del Theodore Roosevelt Gibson Memorial Fund, y también prestó servicio brevemente en la Comisión de Miami. En 1967 se casó con el padre Theodore Gibson, a quien, hasta el día de hoy, atribuye el mérito de haberle enseñado la importancia de la propiedad, los negocios y la política. “Intenté hacerlo lo mejor posible en una comunidad que amo”, declaró al Miami Herald a principios de este año.





Desde que el equipo anunciara a Kim Ng como su nueva gerente general, la ejecutiva no ha cesado de recibir mensajes de aliento . Marlins

▪ Kim Ng. Los Marlins de Miami presentaron formalmente a Ng como su gerente general en noviembre, en un momento histórico y largamente esperado en la historia del béisbol de Grandes Ligas. Ng es la mujer de más alto rango en las operaciones de béisbol entre los 30 equipos de la MLB, la primera en tener la oportunidad de dirigir un equipo. “No era la típica niña que siempre seguía al resto del grupo”, dijo en el anuncio. “Yo Iba a hacer lo mío y no me importaba lo que dijera la gente. Simplemente lo hice. Y eso me ha acompañado durante toda mi carrera profesional”.

Pumariega.

▪ Madeline Pumariega, presidenta de Miami Dade College. Nacida en Hialeah, graduada del Miami Dade College, jugó y baloncesto y fue entrenadora de ese deporte, y ascendió hasta ser presidenta del campus, fue elegida en enero la próxima presidenta de su alma mater, convirtiéndose en la primera mujer presidenta de la mayor college del país. “Porque solo una hija de inmigrantes cubanos podía soñar con volver a su alma mater, donde empezó jugando baloncesto, para dirigir Miami Dade College”, dijo Pumariega en su momento.

La información anterior fue recopilada de los archivos del Miami Herald.