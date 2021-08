Juez concede a ex presa política cubana aplazamiento temporal del desalojo en Miami

Ana Lázara Rodríguez, la ex prisionera política cubana que debía ser desalojada de su casa en Miami el martes, obtuvo un aplazamiento en un tribunal el jueves.

El juez Peter L. López concedió a Bruce Jacobs, el abogado que representa a Rodríguez, un aplazamiento hasta el 10 de septiembre para argumentar el caso ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito.

Jacobs tiene previsto pedir al Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito que siga suspendiendo el desalojo para poder presentar su caso ante la Corte Suprema de la Florida.

Jacobs argumenta que Bank of New York Mellon, que ejecutó la hipoteca de la casa de tres habitaciones de Rodríguez en 2018, cometió fraude y violó el estatuto RICO de la Florida al usar una cesión de hipoteca firmada por un robot y, posteriormente, un endoso falsificado con sello de goma de Countrywide. La falsificación es un delito en la Florida.

“Vamos a pedir al Tribunal del Tercer Distrito que aplique la constitución”, dijo Jacobs, que ha estado librando una batalla legal contra Bank of New York Mellon y Bank of America, alegando que las instituciones nunca dejaron de presentar evidencia falsa en las ejecuciones hipotecarias, incluso después del Acuerdo Nacional de Hipotecas de $25 mil millones hace una década.

“No se puede permitir que los bancos cometan un fraude ante el tribunal con impunidad”, dijo Jacobs.

El juez había dictaminado previamente que la Policía podía notificar a Rodríguez una orden de posesión –el último paso en el proceso de desalojo– el martes 31 de agosto.

El desalojo fue promovido por Vanessa Veytia, habitante de California que compró la casa cerca de Le Jeune Road y la Calle Ocho en agosto de 2020 por $415,000.