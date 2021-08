Estrella de Real Housewives of Miami, anuncia que el día de su boda perdió a su madre por el COVID

Alexia Echevarría, una de las estrellas del programa Real Housewives of Miami, perdió a su madre. ARCHIVO DEL MIAMI HERALD

Uno de los días más felices de su vida se convirtió en una verdadera tragedia para Alexia Echevarría.

Una de las estrellas del programa Real Housewives of Miami, anunció el miércoles que su madre murió de COVID el mismo día que ella tenía fijado para casarse. La boda con el empresario Todd Nepola se canceló, y aún no hay una nueva fecha.

“Esta mañana, perdí a mi madre por el horrible y mortal COVID-19. Los últimos dos días han sido un verdadero torbellino de emociones para mí. Estaba en camino de casarme con el hombre de mis sueños, cuando tuve que parar todo porque mi madre se enfermó”, escribió Echevarría en Instagram. “Lo que se suponía sería el día más feliz de mi vida se convirtió en el más triste”.

La editora de la revista Venue, que está filmando otro episodio de Real Housewives of Miami en Peacock, y aparece en la serie documental de Netflix, Cocaine Cowboys: The Kings of Miami, dijo que su madre, Nancy, era “una mujer llena de fuerza y belleza”, que la ayudó a ser la persona que hoy día es ella.

“Era mi mejor amiga, mi psiquiatra pero, sobre, era mi madre. Era el tipo de mujer que era respetada, admirada, que inspiraba, y que estaba adelantada a su tiempo. Era una pionera en muchos aspectos de la vida”, escribió Echevarría. “Mi madre escapó de Cuba como refugiada política, estudió medicina en los años 60, y crió y educó a tres hijos sola, con la ayuda de mi abuela. Una feminista y liberal con sus puntos de vista sociales, siempre tenía una opinión educada para todo. Sus ideas y opiniones eran muy particulares y únicas. ¡¡Lo curioso de todo es que siempre tenía razón!!”.

Echevarría, de 54 años, y con dos hijos, terminó la publicación con una nota dulce.

“Sé que estás en un sitio mejor y bebiendo champán, mamá. Por favor, cuídanos, porque necesitamos toda tu ayuda desde el cielo. Sé que ahora tengo otro ángel. Hasta que nos volvamos a ver”.

