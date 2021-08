Juez de Florida falla que DeSantis se extralimitó sobre el mandato de no usar mascarillas en escuelas

Un juez del Condado León falló el viernes que el gobernador Ron DeSantis se extralimitó en su autoridad cuando firmó una orden ejecutiva para bloquear los mandatos de uso obligatorio de la mascarilla en las escuelas, un golpe al mandatario republicano en momentos que se caldea el debate sobre las opciones de los padres en materia de mascarillas en las escuelas del estado.

El juez del Tribunal de Circuito del Condado León John C. Cooper estudió la orden punto por punto, lo que lo llevó a determinar que es inconstitucional. La conclusión llegó tras un juicio de cuatro días en un caso presentado por padres de los condados Hillsborough, Pinellas, Alachua y Palm Beach.

Cooper señaló que la orden ejecutiva de DeSantis basó su autoridad para prohibir los mandatos de uso de mascarillas en las escuelas en la ley estatal de “derechos de los padres”.

“Este estatuto no apoya una orden estatal o cualquier acción que interfiera con la autoridad constitucionalmente prevista de los distritos escolares locales para proporcionar seguridad y salud a los niños, sobre la base de los hechos únicos en el terreno”, dijo Cooper.

La ley dice que el estado no puede “infringir los derechos fundamentales de un padre para dirigir la crianza, educación, atención médica y salud mental” de un niño “sin demostrar que dicha acción sea razonable y necesaria para lograr un interés estatal imperioso”.

“Mi decisión en este caso, si se quiere poner en una frase, es que estoy aplicando el proyecto de ley aprobado por la Legislatura y exigiendo que cualquiera que use ese proyecto de ley siga todas las disposiciones y no solamente partes”, dijo Cooper, señalando que los demandados usaron la primera mitad pero no la segunda parte del estatuto cuando emitieron su orden.

Cooper dijo que el Departamento de Educación de la Florida puede hacer cumplir la ley, pero “tienen que hacerlo según los términos de la ley”.

“No estoy diciendo sí o no a ninguna política en particular”, dijo Cooper, señalando que las juntas escolares pueden promulgar políticas de salud y educación siempre y cuando “demuestren que son razonables y cumplen otros temas en la ley”.

El caso, en su esencia, enfrentaba la libertad personal con la responsabilidad colectiva. Cooper concluyó su fallo oral de casi dos horas reconociendo que los derechos de los padres son “muy importantes”, pero no están exentos de limitaciones razonables para proteger los derechos de los demás.

Al principio del fallo, uso como ejemplo el consumo de bebidas alcohólicas.

“Tenemos derecho a consumir bebidas alcohólicas si somos mayores de 21 años”, dijo Cooper. “Pero no podemos subirnos a un vehículos tomados porque eso afecta la capacidad de conducir”.

La orden de DeSantis, emitida el mes pasado, ordenó al Departamento de Salud estatal que redactara una norma de emergencia que dijera que el uso obligatorio de mascarillas en las escuelas deben tener una opción de exclusión para los padres. El Departamento de Educación de la Florida está haciendo cumplir la norma y ha amenazado con retener los fondos estatales a los distritos escolares que desafíen la orden de la administración.

Diez de los 67 distritos escolares del estado han impuesto los mandatos de uso de mascarillas con solo una opción de exclusión médica. El comisionado estatal de Educación Richard Corcoran, invocando la “carta de derechos de los padres” estatal ha dicho que exigir una nota del médico como excepción es una infracción “flagrante” de la ley.

El presidente Joe Biden ha dicho que su administración tiene la intención de intervenir para apoyar a los funcionarios escolares locales que sean penalizados financieramente por la Florida.

Se espera que la administración de DeSantis presente una apelación, lo que pondría la orden de Cooper en suspenso hasta que pueda ser escuchada. Lo mismo ocurrió hace un año, cuando un juez del Condado Leon falló contra el estado en una demanda por la reapertura.

Si el estado apela, el abogado de los demandantes, Charles Gallagher, dijo que pedirá inmediatamente al tribunal que deje sin efecto la suspensión automática que conlleva la apelación del estado para que la orden del juez pueda entrar en vigor mientras se espera la siguiente fase del caso.