Propietario de este emblemático edificio ordenó a todos los inquilinos que se fueran. Algunos se han negado

Maria Ray, una de las residentes de Hamilton on the Bay, en el balcón de su apartamento. Los residentes tenían hasta el 16 de julio para mudarse, pero luego el propietario del edificio amplió el plazo hasta el 17 de septiembre. Sin embargo, personas como María no pueden mudarse a tiempo. pportal@miamiherald.com

María Ray tenía un plan. En mayo de 2022, habría ahorrado suficiente dinero para trasladarse de Miami a San Juan y cuidar de su anciano padre en la casa familiar donde creció.

Ray no había contado con que su casero rescindiera repentinamente su contrato de alquiler.

Ray, que trabaja como consultora de negocios para empresas de hostelería, es una de los aproximadamente 200 residentes de la torre de apartamentos Hamilton on the Bay, situada en el 555 NE de la calle 34 en Edgewater, que recibieron un aviso el 16 de mayo en el que se les exigía que se mudaran antes del 16 de julio para que los nuevos propietarios del edificio, la empresa de inversión y gestión inmobiliaria con sede en Denver Aimco/AIR, pudieran completar las renovaciones y reparaciones.

Ese plazo se ha ampliado hasta el 17 de septiembre y Aimco ofrece ahora a los inquilinos tres meses de alquiler más un estipendio de $500 para ayudarles a sufragar los gastos de mudanza.

Pero 17 inquilinos –entre ellos Ray– se están quedando, porque dicen que el acuerdo que se ofrece no es suficiente para mudarse en el mercado de alquiler actual.

La situación en el Hamilton ha dado lugar a un enfrentamiento que pudiera servir de ejemplo para futuros casos en los que el propietario de un edificio intente rescindir los contratos de todos sus inquilinos de una sola vez.

“Todos estamos intentando mudarnos”, dijo Ray, de 45 años, que vive en el Hamilton desde octubre de 2009 y paga un alquiler con descuento de $1,150 por una unidad de un dormitorio. “Estamos tratando de cumplir. Pero firmé un contrato de alquiler con Aimco por 16 meses. Contaba con tener un tiempo determinado para mudarme.

“Mi negocio se ha desacelerado por culpa del COVID”, dijo. “Esta situación ha consumido por completo mi vida. No puedo trabajar desde casa por los constantes ruidos del martillo neumático y otros. Han apagado el aire acondicionado de los pasillos. Están siendo súper agresivos. No tenemos estabilidad en el día a día”.

Aimco compró la icónica torre, construida por el fundador de Carnival Cruise Line, Ted Arison, en 1984, por $80.9 millones en agosto de 2020. En el edificio ya se estaban realizando reparaciones por los daños causados por el agua del huracán Irma en 2017, lo que llevó a la anterior empresa gestora, Bainbridge Management, a ofrecer a los inquilinos descuentos en sus alquileres para compensar las molestias.

Vista aérea del Hamilton on the Bay mientras se somete a renovaciones en el barrio Edgewater de Miami el martes 8 de junio de 2021. MATIAS J. OCNER mocner@miamiherald.com

Aimco mantuvo esos descuentos. Pero la empresa también exigió a los inquilinos que firmaran nuevos contratos de arrendamiento que les prometían estancias de hasta 18 meses, e incluían una cláusula de rescisión anticipada. Cuando Aimco ejerció esa cláusula en mayo, dando a los inquilinos un plazo de 60 días para mudarse, las protestas del público convencieron a la empresa de retrasar el plazo de salida hasta el 17 de septiembre, aunque los residentes dicen que las ruidosas obras de renovación dentro y fuera del edificio, que limitan el acceso a muchas zonas comunes, han hecho que la vida en el Hamilton sea casi insoportable.

Desde que se emitió la carta del 16 de mayo, se han desalojado 119 de las 130 unidades anteriormente ocupadas de los 265 apartamentos del Hamilton.

En la actualidad, 30 unidades del edificio siguen ocupadas, aunque 13 de esos inquilinos se han comprometido a desalojar su unidad antes de la fecha límite del 17 de septiembre.

Se atrincheran

Los 17 inquilinos restantes –junto con otros 20 ex inquilinos que se mudaron sin aceptar el acuerdo de Aimco– se han organizado. Exigen a la empresa el pago de un acuerdo colectivo de $22,500 por arrendatario, y han contratado al abogado David Winker para que les defienda de las acciones legales de Aimco.

“Los residentes fueron inducidos fraudulentamente a firmar los nuevos arrendamientos, por lo que los contratos son nulos”, dijo Winker. “Por tanto, la rescisión de los contratos de arrendamiento también es nula”.

Greg Frank, de 40 años, es uno de los antiguos inquilinos de Hamilton que se mudó con su mujer y su hijo de su apartamento de un dormitorio en la segunda semana de julio. La pareja pagaba $1,200 de alquiler por una unidad de 1,250 pies cuadrados. Ahora están pagando $2,000 al mes por un apartamento de 900 pies cuadrados en Dania Beach.

Pero Frank no aceptó el paquete financiero de Aimco. En cambio, forma parte del grupo que espera llegar a un acuerdo con Aimco.

“Tuvimos que abandonar Miami porque no pudimos encontrar un lugar comparable que pudiéramos pagar y ahora estamos tratando de negociar como grupo”, dijo. “Algunos sintieron que no tenían ningún poder y aceptaron el trato de Aimco para irse. Pero si la empresa no estuviera tan mal, no estaríamos lidiando con esto. Y el mayor problema es que esto es una amenaza creciente para la gente del sur de la Florida. La gente va a seguir siendo desplazada a medida que crezca la popularidad de Miami”.

En julio, el propietario de un edificio de apartamentos en el 426 E. 34th St. en Edgewater, que está a solo una manzana del Hamilton, amenazó a sus inquilinos con desalojos masivos. Los residentes sospechan que los desalojos fueron impulsados por la intención del propietario de vender el vetusto edificio, junto con 10 lotes contiguos en el popular barrio, por $50 millones a urbanizadores inmobiliarios.

Un posible indicador

A pesar del enfrentamiento, Aimco se mantiene firme en la fecha límite del 17 de septiembre, diciendo que necesitan que todos se vayan para llevar a cabo las reparaciones necesarias en la fontanería del edificio de 37 años, trabajo que requerirá derribar paredes de cocinas y baños.

“Esta ha sido una situación muy difícil para todos los involucrados”, dijo Lee Hodges, vicepresidente senior de la división sureste de Aimco, en un correo electrónico al Herald. “En conciencia, no podemos permitir que los residentes vivan en un edificio con un sistema de alcantarillado sanitario comprometido que tiene una fuga activa de desechos humanos, ni podemos arriesgarnos a que nuestros residentes se despierten en mitad de la noche en un apartamento inundado de aguas residuales”.

¿Y si pasa el plazo del 17 de septiembre y un inquilino no se ha mudado?

“Nuestro último recurso sería solicitar la ayuda de los tribunales”, escribió Hodges, es decir, solicitar el desalojo.

Trabajadores de la construcción son vistos en el Hamilton on the Bay el viernes 27 de agosto de 2021. Pedro Portal pportal@miamiherald.com

Los desahucios no podrían llegar en peor momento en el actual mercado de alquileres de Miami. Según el reporte de alquileres de julio de Realtor.com, el alquiler promedio en el área metropolitana de Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach se sitúa en $2,300, lo que supone un aumento interanual del 20.7%. Los alquileres de los estudios se dispararon un 18.2%, hasta los $1,845; los de un dormitorio crecieron un 17.3%, hasta los $2,030; y los de dos dormitorios subieron un 17.1%, hasta los $2,622.

El sitio web de finanzas Finder.com acaba de calificar a Miami como la peor ciudad de Estados Unidos para los inquilinos, que pagan una media de $2.32 dólares por pie cuadrado por una unidad de dos dormitorios. Casi el 63% de los hogares que alquilan están agobiados por los costos, lo que significa que gastan más del 30% de sus ingresos en el alquiler.

“Mucha gente que ya se ha mudado ha incurrido en una gran deuda”, dijo Adrián Madriz, director ejecutivo del grupo activista Lucha por la Vivienda Asequible y Sostenible de Miami (SMASH), que ha celebrado concentraciones públicas para llamar la atención sobre la situación en el Hamilton. “Algunas personas han tenido que cargar sus gastos a las tarjetas de crédito y se han puesto en riesgo financiero. Pero todavía hay otras personas que no tienen esas opciones. Necesitan la ayuda financiera. Quieren irse pero necesitan los recursos adecuados para hacerlo”.

Intervención del gobierno

La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, y la representante Federica Wilson (demócrata) son dos funcionarios del gobierno que han escrito cartas a Aimco, pidiendo a la empresa que pague a los inquilinos los fondos solicitados para la mudanza y que proporcione a todos los residentes actuales el derecho de primer rechazo tras la finalización de las renovaciones a una tasa mensual no superior al 15% de su alquiler actual.

“El desplazamiento de cientos de residentes sin el apoyo suficiente de Aimco/AIR crearía cargas financieras para los residentes afectados y contribuiría a la crisis de asequibilidad de la vivienda en nuestra comunidad”, escribió Levine Cava en una carta fechada el 18 de agosto.

Jennifer B. Johnson, abogada en jefe de Aimco/AIR, respondió el 19 de agosto diciendo que la empresa ya ha hecho todo lo posible para ayudar a los inquilinos, incluida la renuncia a sus depósitos de seguridad independientemente del estado de su apartamento en las fechas de mudanza.

También escribió que la cifra de $22,500 está inflada y “no se ha elaborado sobre la base de los costos reales de la mudanza o de los alquileres, ni de las necesidades particulares”. Más bien, varios residentes han solicitado una reparación basada en la pérdida de salarios y otros daños económicos reclamados no relacionados con su residencia en Hamilton on the Bay”.

Pero Madriz, de SMASH, añadió que el enfrentamiento en los tribunales será prolongado y podría acabar costándole a Aimco mucho más que los $22,500 que piden los residentes.

“Creen que pueden ahuyentar a todo el mundo, y ya han ahuyentado a mucha gente”, dijo Madriz. “Pero los vamos a desafiar”.