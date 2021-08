¿No tienes seguro contra inundación? Deberías tenerlo y verificar a la aseguradora

Vecinos de Perrine, en el sureste de Miami-Dade, inspeccionan sus casas tras el paso del huracán Katrina por el sur de la Florida en agosto de 2005. el Nuevo Herald

Debido al cambio climático, Spencer Glendon —destacado miembro del Centro de Investigación Climática Woodwell, uno de los grupos de análisis sobre el clima más respetados del mundo— dijo recientemente que quizá no pase mucho tiempo antes que todos los propietarios de viviendas del país necesiten un seguro contra inundaciones.

Pero todos los propietarios de viviendas del país deberían tenerlo ya, porque las inundaciones pueden ocurrir en cualquier lugar, en cualquier momento y prácticamente por cualquier motivo. Glendon dijo que los períodos de lluvias muy fuertes, esos que ocurren una vez cada 100 años, pudieran convertirse en algo más común porque el aire se está calentando, al punto que las grandes tormentas traen entre 20% y 25% más agua. Por cada grado de calor en el aire, dice, retiene 7% más de humedad. “Por eso las tormentas son tan fuertes”, dijo en una reunión del Urban Land Institute. “Esto no es una opinión. Es un dato científico”.

La lluvia es sin duda la principal causa de las inundaciones, pero hay otras: Las tuberías de agua colapsan, las presas se rompen, la nieve se derrite y el agua escapa de los proyectos de construcción cercanos. Según el Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP), la agencia federal que suscribe la mayoría de las pólizas contra inundaciones, incluso una pulgada de agua puede causar daños en la casa por valor de $25,000. Y su póliza habitual de propietario de vivienda no cubre las inundaciones.

La cobertura contra inundaciones es obligatoria si la vivienda está situada en una zona de alto riesgo de inundación y si tiene una hipoteca respaldada por el gobierno, es decir, otorgada al prestamista por Fannie Mae o Freddie Mac, asegurada por la Administración Federal de Vivienda o respaldada por el Departamento de Asuntos de Veteranos. No es obligatoria si vive fuera de una zona de alto riesgo, pero el prestamista puede exigir la cobertura. No obstante, tanto si es obligatorio como si no, debería tenerlo en cuenta.

Desafortunadamente, la mayoría de la gente no lo hace, según el analista Chris Moon, de ValuePenguin.com, un portal de finanzas personales. El análisis de Moon de las 100 ciudades más grandes encontró solo cuatro pólizas activas por cada 10 casas situadas en lo que la Agencia Federal de Gestión de Emergencias designa llanuras de inundación de 100 años. Pero éstas se concentran en regiones como la Costa del Golfo y la Florida, donde los propietarios son muy conscientes del potencial de las inundaciones.

“Los propietarios de viviendas situadas en llanuras de inundación de 100 años no se dan cuenta de que sus casas tienen un 26% de posibilidades de inundarse”, dice Moon.

Y lo que es peor, hay menos de dos pólizas activas por cada 100 casas en zonas de alto riesgo de inundación, como Detroit, Cleveland y Minneapolis.

Moon afirma que el costo promedio anual de una póliza contra inundaciones es $708. Pero la buena noticia es que ya no se está limitado a una póliza gubernamental, a veces cara: Las aseguradoras privadas están entrando silenciosamente en ese mercado. Gracias a un cambio en las normas, según Scott Giberson, de CoreLogic, una empresa de análisis de datos, las pólizas emitidas por las aseguradoras privadas han aumentado más de 70% en todo el país, y más de 200% en algunos estados. Ahora se calcula que unos 80 participantes ofrecen cobertura, incluidos algunos gigantes como Lloyd’s of London.

En un esfuerzo por apuntalar el mercado privado, los estados también están entrando en acción. Giberson informó en una reciente conferencia de la Asociación de Banqueros Hipotecarios que 20 estados han aprobado leyes o están estudiando proyectos de ley para apoyar el mercado. La ley de la Florida, que permite al comisionado de Seguros certificar que las pólizas privadas cumplen las normas federales, se considera un estatuto modelo. Pero hay un problema: los prestamistas no están obligados a aceptar las pólizas que no cumplan los requisitos federales.

Las entidades crediticias y sus reguladores aún están limando asperezas, pero las pólizas privadas deben incluir el mismo período de cancelación de 45 días que tienen las pólizas del NFIP. Algunas pólizas privadas dan a sus clientes solo 30 días de aviso, advirtió Stacy Christian, de RoundPoint Mortgage. “¿Son 30 días suficientes para que los prestatarios encuentren otra póliza?”, preguntó en la reunión de la MBA.

Es una buena idea saber exactamente qué una póliza privada. De lo contrario, puede que no sea tan buena como la alternativa gubernamental.

“Hay que estudiar las opciones”, dice Jane Mason, de Clarifire, que ayuda a los prestamistas a automatizar sus procesos comerciales.

“Hay que tener cuidado con las exclusiones”, dijo Christian. “Porque cada vez son más. Los prestamistas también las buscarán, pero hay ser proactivo”. Un ejemplo de excepción dudosa: algunas pólizas privadas excluyen el flujo de lodo, que se define como un río de líquido que fluye en la superficie de un terreno normalmente seco y que es arrastrado por una corriente de agua. La póliza del NFIP dice que es un evento cubierto. También lo es la erosión causada por las olas o las corrientes que superan los caudales normales de las mareas.

En otros casos, sin embargo, las empresas privadas están haciendo las cosas mejor que el gobierno. Mientras que el NFIP da a sus asegurados solo un año para presentar una demanda en caso que se niegue una reclamación, algunas aseguradoras privadas conceden dos años. Y aunque hay un periodo de espera de 30 días para que la cobertura federal entre en vigor, algunas empresas privadas ofrecen tiempos de espera más cortos.

Hay que tener en cuenta otra cosa: la supervivencia de las aseguradoras privadas no depende del capricho del Congreso. Últimamente, el NFIP ha sido financiado en proyectos de ley de gastos a corto plazo. Aunque es dudoso que los legisladores dejen que el programa caiga en el olvido, es posible que no pueda hacer frente a las reclamaciones de los asegurados si los legisladores tardan en tomar medidas. Pero pudiera ser “problemático” si se abandona una póliza gubernamental por una privada y luego se decide volver a ella, dijo Mason en una entrevista telefónica. Tendrá que esperar los 30 días, por lo que aconseja mantener la cobertura privada en vigor “hasta que entre en vigor la póliza federal”. Hay que gestionar los plazos de forma proactiva”.

Si se justifica, Mason también sugiere añadir una póliza privada además de la gubernamental, porque la cobertura máxima es de $250,000. En otras palabras, si su casa vale, digamos, $400,000, quizá quiera añadir alguna cobertura extra. Y nunca, jamás, deje de pagar una póliza obligatoria o permita que caduque. Si sucede, el prestamista podría imponer otro paquete de seguro contra inundación, y eso pudiera ser extremadamente caro.

“El seguro forzoso es costoso”, advirtió Mason.

Lew Sichelman lleva más de 50 años cubriendo el sector inmobiliario. Es colaborador habitual de numerosas revistas de vivienda y publicaciones del sector de la vivienda y las finanzas. Los lectores pueden ponerse en contacto con él en lsichelman@aol.com.