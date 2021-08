Pese a fallo judicial, Florida retiene paga a miembros de Junta Escolar de Broward

Alumnos de la escuela secundaria Cypress Bay entran al recinto escolar en Weston, en una imagen del 18 de agosto de 2021 cjuste@miamiherald.com

Después que un tribunal falló el el viernes que los distritos escolares pueden hacer cumplir los mandatos temporales del uso de mascarillas para contener la propagación del COVID-19, el comisionado de Educación de la Florida, Richard Corcoran, anunció que comenzó a retener fondos a los distritos escolares de Broward y Alachua, que fueron en contra de la orden del gobernador, ahora invalidada.

En un comunicado de prensa emitido a última hora del lunes, Corcoran dijo que está cumpliendo las órdenes de la Junta de Educación Estatal, que le ordenó que revisara las opciones para castigar a los distritos escolares que desafiaron una norma de emergencia del Departamento de Salud que prohíbe a los distritos escolares obligar a los estudiantes a llevar el rostro cubierto en la escuela.

Los condados Broward y Alachua fueron los dos primeros distritos escolares que impusieron la obligación del uso de mascarillas y tras un agresivo interrogatorio a los superintendentes de los distritos hace dos semanas, la Junta de Educación de la Florida ordenó a Corcoran que aplicara sanciones.

“La retención de fondos continuará mensualmente hasta que cada junta escolar cumpla la ley y la norma estatal”, escribió Corcoran el lunes.

Pero la amenaza no ha servido para disuadir a las juntas escolares de Broward y Alachua, que argumentan que están defendiendo la Constitución de la Florida y su requisito de proporcionar un entorno seguro a los estudiantes. Las juntas escolares dicen que creen que sus requisitos de uso de mascarillas, que prevén una exclusión médica para los padres que lo necesiten, están dentro de la ley.

Según la Oficina de Investigación Económica y Demográfica de la Legislatura, los miembros de las juntas escolares de Alachua ganan $40,000 al año y los de Broward, $46,000.

Otros nueve distritos que requieren mascarillas

Desde entonces, otros nueve distritos escolares de los condados más poblados del estado, incluidos Miami-Dade y Hillsborough, han ordenado a estudiantes, maestros y personal que lleven el rostro cubierto hasta que disminuya la propagación del virus COVID-19 en la comunidad. El lunes, el Condado Brevard se convirtió en el distrito escolar más reciente en imponer el uso de mascarillas.

La sanción económica es la última escaramuza en una reñida batalla legal entre el gobernador Ron DeSantis, que afirma estar defendiendo los derechos individuales de los padres, y los líderes de los distritos escolares que afirman estar protegiendo la salud colectiva de los escolares ante la cepa delta.

Un grupo de padres que apoyan los mandatos de uso de mascarillas prevaleció el viernes en la primera ronda de su demanda contra el estado, pero no se ha emitido un fallo final. Corcoran aprovechó la ventana para anunciar que retenía los salarios de la junta escolar.

Broward se mantiene desafiante

La superintendente interina de las Escuelas Públicas del Condado Broward, Vickie Cartwright, dijo el lunes por la noche que el distrito no renunciará a su decisión de continuar con sus requisitos de mascarillas para los estudiantes y el personal, y que la política sería revisada después del Día del Trabajo y modificada si es necesario.

“Las Escuelas Públicas del Condado Broward (BCPS) y el Consejo Escolar del Condado Broward creen que estamos en cumplimiento”, dijo Cartwright en un comunicado. Dijo que el distrito ha estado reportando a Tallahassee a los estudiantes “que enfrentan una consecuencia por no llevar mascarilla”, que es parte de las sanciones del Departamento de Educación.

“La salud y la seguridad de nuestros estudiantes, profesores y personal siguen siendo nuestras principales prioridades”, dijo Cartwright. “Como tal, BCPS seguirá exigiendo mascarillas, a sabiendas de que los datos muestran que ayudan a minimizar la propagación del COVID-19 en nuestras escuelas”.

Sarah Leonardi, que representa al Distrito 3 en el Consejo Escolar del Condado Broward, criticó la decisión de Corcoran y dijo que su responsabilidad es defender la Constitución de la Florida, y no necesariamente obedecer las órdenes de Tallahassee.

“Tal vez el comisionado Corcoran debería releer la Constitución de la Florida, porque yo juré proporcionar un ‘sistema seguro y de alta calidad de escuelas públicas gratuitas’ bajo el Artículo IX, Sección 1, Párrafo (a)“, escribió Leonardi en un mensaje de texto al Miami Herald el lunes por la noche, citando parte de la Constitución estatal.

En un fallo verbal desde el banquillo el viernes, el juez John C. Cooper concluyó que el gobernador y su equipo legal no leyeron correctamente la Declaración de Derechos de los Padres, que utilizaron como base para su argumento de que los padres, y no las escuelas, deben decidir si los niños deben llevar el rostro cubierto.

El juez dijo que pasaron por alto un párrafo crítico de la ley que se firmó este año: una disposición que permite a los distritos escolares hacer una excepción a los derechos de los padres cuando un requisito “es razonable y necesario para lograr un interés estatal imperioso”.

La oficina del gobernador denunció inmediatamente el fallo, calificándolo de “justificaciones incoherentes” y dijo que apelaría la demanda.

En su declaración, Corcoran no mencionó el fallo del juez y en su lugar citó la misma ley que Cooper dijo que el estado no había aplicado correctamente.

“Vamos a luchar para proteger el derecho de los padres a tomar decisiones sobre la salud de sus hijos”, escribió Corcoran. “Ellos saben qué es lo mejor para sus hijos. Lo que es inaceptable son los políticos que han levantado la mano derecha y han prometido, bajo juramento, defender la Constitución, pero no lo hacen. Simplemente, los funcionarios electos no pueden elegir qué leyes quieren cumplir”.

¿Pudiera Corcoran incurrir en desacato?

Charles Gallagher, abogado principal de los demandantes, calificó la decisión de Corcoran de una infracción de la ética jurídica que podría acarrear una acusación de desacato por parte del tribunal. Corcoran, ex presidente de la Cámara de Representantes de la Florida, es abogado y miembro del Colegio de Abogados de la Florida.

“No sé cómo pudo mantenerse imperturbable y hacer cumplir esta orden”, dijo Gallagher. “En la audiencia eso quedó claro e incuestionable”.

Gallagher dijo que también presentará una petición de desacato contra Corcoran si, cuando el juez emita su fallo, el departamento no retira la medida.

El viernes, Cooper puso en marcha un estricto calendario para completar la orden definitiva. Pidió a los abogados de los demandantes que trabajaran todo el fin de semana y que pusieran por escrito su fallo verbal, que duró más de dos horas y media el viernes.

Gallagher dijo que su equipo trabajó durante todo el fin de semana, pero sus esfuerzos se retrasaron un poco porque no recibieron la transcripción de la audiencia de parte del reportero del tribunal hasta el domingo a última hora. Para dar cabida a la larga decisión de Cooper, los abogados prepararon un borrador de fallo corto y otro largo, y presentarán ambos a Cooper y a los abogados del estado el lunes por la noche.

Dijo que espera que el juez permita a los abogados del Estado responder y, una vez que firme la orden, será definitiva. En ese momento, se espera que el estado apele el fallo en el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito en Tallahassee.

Varios manifestantes contra el uso obligatorio de la mascarilla en las escuelas protestan frente al edificio de la Junta Escolar de Broward, en una foto del 10 de agosto de 2021.

“Creo que probablemente el estado apele en cuestión de minutos”, dijo Gallagher, solicitando al Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito que suspenda el fallo. Gallagher dijo que los demandantes presentarán entonces una petición para anular la suspensión y se podría tomar una decisión al respecto con o sin una audiencia.

También el lunes, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación federal anunció el inicio de investigaciones en cinco estados —Iowa, Oklahoma, Carolina del Sur, Tennessee y Utah— por violar los derechos de los niños con discapacidades al prohibir el uso universal de mascarillas en las escuelas.

El Departamento dijo que no inició revisiones en la Florida, Texas, Arkansas o Arizona “porque las prohibiciones de esos estados sobre el uso de mascarillas en interiores no se están aplicando como resultado de órdenes judiciales u otras acciones estatales”.

Sin embargo, el Departamento declaró que seguirá vigilando a la Florida y que está “preparado para adoptar medidas” si los dirigentes estatales se niegan a permitir el mandato de uso universal de mascarillas o si se anulan las sentencias judiciales. Se desconoce si la decisión de Corcoran de retener la paga a las juntas escolare se considerará una acción de cumplimiento.

El viernes, la Junta Escolar del Condado Miami-Dade pidió al Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito del estado que revise una cuestión que el caso del Condado Leon no abordó: la validez de la norma de emergencia del Departamento de Salud del 6 de agosto que exige a las escuelas incluir una cláusula de exclusión en cualquier norma de uso de mascarillas que adopten.