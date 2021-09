Sobrevivieron a ‘vacaciones infernales’ y la cárcel en República Dominicana. Hermanos de la Florida enfrentan más problemas

John Nalus, de 21 años, y su hermano Lovensky Nalus, de 27, con la hija de este, Chrislove, sentados en el patio delantero de su casa en Delray Beach, Florida, el 23 de agosto de 2021. El calvario de un año de los hermanos por lo que llamaron cargos de drogas inventados en la República Dominicana parecía haber terminado en julio, pero se enteraron de que deben regresar a la isla mensualmente para "comparecer" hasta que se cierre su caso. Special to the Herald

Tres hermanos del sur de la Florida atrapados durante un año en la República Dominicana en unas “vacaciones infernales” pensaron que la pesadilla había terminado finalmente cuando se les permitió regresar a casa en julio.

Estaban equivocados.

Al regresar a Delray Beach, se enteraron de una advertencia en su liberación de un año de detención, por lo que ellos llaman un arresto por drogas inventado en un país que gasta millones para anunciarse y atender a turistas estadounidenses.

Nacidos en Haití y traídos a Estados Unidos cuando eran jóvenes tras el devastador terremoto de 2010, los tres hermanos Nalus pensaban que estarían de vuelta en la Florida hasta que se celebrara una audiencia judicial en la República Dominicana. Fueron parcialmente liberados después que un artículo en el Miami Herald relatara su situación.

En un giro desconcertante, los hermanos se enteraron de que deben regresar al país caribeño antes del 2 de septiembre, para cumplir con un requisito artificioso de “comparecer” oficialmente ante un juez en persona.

Para colmo de males, su padre, Calice Nalus, contrajo el coronavirus a finales de agosto, por lo que corren el riesgo de infectarse o contagiar a otras personas. La República Dominicana no tiene restricciones de viaje, pero Estados Unidos sí, lo que complicaría su regreso.

Mientras que gran parte del mundo ha adoptado la tecnología del internet y de la telefonía que permite las videollamadas gratuitas, no parece ser así en el sistema judicial de la República Dominicana. Por razones poco claras, los tres hermanos Nalus no pueden simplemente conducir 90 minutos hasta el consulado dominicano en Miami para comparecer. Deben presentarse en persona ante el juez.

“Pudiéramos simplemente llamarlos”, dijo John, de 21 años, que ha visto quedar en suspenso una beca de football universitario en la Universidad e Auburn en Montgomery, Alabama, tras su arresto en la República Dominicana en agosto de 2020. “Es demasiado, pero supongo que tenemos que hacer lo debido”.

El costo de tres boletos de ida y vuelta durante el fin de semana del Día del Trabajo es de unos $1,200, una suma enorme para unos jóvenes de origen humilde que no han podido trabajar durante el último año mientras han estado en un limbo legal en la República Dominicana.

“¿Por qué pagar todo ese dinero para hacer algo que podemos hacer aquí sentados?”, preguntó John.

Los tres hermanos se tomaron unas vacaciones a finales de julio de 2020 en la República Dominicana para visitar a un cuarto hermano que se trasladó temporalmente allí para escapar de la violencia en Haití. Todos fueron detenidos el 2 de agosto después que su auto de alquiler se averiara y unos desconocidos se ofrecieran a ayudar y fueran grabados mientras parecían plantar un pequeño paquete de cuatro libras de marihuana en el coche.

Los hermanos Nalus, dos de los cuales tienen la residencia permanente en Estados Unidos y está en proceso de naturalizarse , mientras que el tercero es ciudadano estadounidense, se enfrentaron entonces a un año de detención provisional, con la confiscación de sus pasaportes, lo que les impidió salir de la República Dominicana. Los defensores de los hombres dicen que apenas han recibido apoyo de los funcionarios consulares de la embajada estadounidense en Santo Domingo o de sus representantes en el Congreso.

“La familia tiene un video que los muchachos grabaron su encuentro con una banda de narcotraficantes dominicana que quería extorsionarlos y en el que se ve a la banda colocando drogas debajo de su coche. Muestra a la policía llega después que uno los llamó”, dijo Eric Lebson, un defensor voluntario de los estadounidenses detenidos injustamente en el extranjero, quien está ayudando a los hermanos Nalus.

“El informe policial no menciona a la banda de narcotraficantes a pesar de que son las únicas personas a las que la policía entrevistó en el lugar de los hechos”.

El caso se ha prolongado durante un año sin apenas movimiento ni investigación. En varias ocasiones, los fiscales no se presentaron a las citas judiciales programadas.

“En cambio, el gobierno dominicano ha arruinado la vida de estos jóvenes durante más de un año”, dijo Lebson. “¿Es así como este país que depende del turismo quiere fomentar el turismo?”

Después de ver leer su historia en el Herald, la representante Frederica Wilson, demócrata de la Florida, trató de ayudarlos aunque no pertenecen a su distrito.

“Es extremadamente injusto esperar que asuman el costo de los viajes frecuentes a la República Dominicana a la luz de lo mucho que ya han perdido, como empleos, autos embargados, seguro de salud cancelado; daño sustancial a su estatus de visa, una beca universitaria perdida y una deuda familiar significativa en que incurrieron por los honorarios legales”, dijo Wilson cuando se le informó de la nueva demanda de regresar todos los meses.

“Aunque la ley en la República Dominicana obliga a comparecer en los tribunales en persona, las preocupaciones por el COVID también son motivo para celebrar audiencias de forma virtual”.

Wilson dijo que ha hablado con funcionarios del Departamento de Estado y que se puso en contacto personalmente con la embajadora dominicana en Estados Unidos, Sonia Guzmán, quien prometió conseguirles un defensor público.

“También accedió a facilitar una llamada entre su actual abogado y yo, lo que espero que ocurra en los próximos días”, dijo Wilson, pidiendo al gobierno estadounidense que haga más.\

“Me comprometo a hacer todo lo que pueda para ayudar a estos jóvenes y seguiré presionando al Departamento de Estado para que haga todo lo que esté a su alcance para limpiar sus nombres. El organismo tiene que intensificar sus esfuerzos para ayudar a estos estadounidenses que fueron incriminados y encarcelados basándose en el testimonio de unos bandidos. Tiene que hacer más para ayudar a estos ciudadanos estadounidenses”.

Las vidas de los hermanos siguen en el limbo. Lonelson, de 26 años, logró encontrar empleo en Orlando y Lovensky, de 27 años, acaba de empezar en un nuevo empleo, pero no ha dicho a su nuevo empleador que tiene que ir a la República Dominicana a principios de septiembre y que podría tener que hacerlo cada mes hasta que se resuelva su caso.

“No puedo empezar y decirles que no puedo ir hoy. Ya saben cómo son los trabajos”, dijo Lovensky, que mantiene a la familia y a su hija de cuatro años, Chrislove Nalus.

Los hermanos están reuniendo recursos para ayudar a su padre, ahora enfermo por el coronavirus, a pagar las facturas de la pequeña casa que todos comparten. También apoyan a su madre, que permanece en Haití.

No debía haber sido así.

“Cuando volvieron a casa, pensamos que eso era todo hasta que hubo una audiencia [en la República Dominicana]. Pero la embajada me llamó, el representante de la embajada, y me dijo que tenían que ir todos los meses para comparecer, esa parte de la orden seguía en pie”, dijo Randy Kurtz, amiga de la familia que ha intervenido para ayudar a crear una cuenta de Go Fund Me para los jóvenes y ayudarlos a pagar los pasajes de avión y la costosa representación legal durante su calvario de un año. Ha recaudado más de $28,000, que se han usado para su defensa y apoyo mientras se vieron obligados a vivir en la República Dominicana durante casi un año.

John Nalus y Lovensky Nalus, de 21 y 27 años, respectivamente, mantienen a su padre enfermo, a su madre en Haití y a la hija de Lovensky, Chrislove. Kevin G. Hall Special to the Herald

“Recibo muchas preguntas de amigos que dicen: ‘¿Y si simplemente no vuelven?’ Pero eso pudiera tener graves consecuencias”, dijo, señalando que los hombres tienen tarjetas de residencia pero una condena en el extranjero podría hundir su proceso de naturalización.

El Departamento de Estado dijo anteriormente sobre los hermanos Nalus que sus funcionarios consulares tienen poco poder sobre las leyes de otras naciones. Pero a Kurtz y a otros partidarios de los hermanos Nalus les resulta difícil entender cómo los diplomáticos pueden sacar a los estadounidenses de lugares hostiles como Corea del Norte, pero no pueden abogar por la resolución en lugares amigos como la República Dominicana.

Los funcionarios del Departamento de Estado no respondieron inmediatamente a las solicitudes de declaración sobre el estado de su caso.

“Es muy frustrante”, dijo, diciendo en broma que se ha convertido en una agente de viajes para los hermanos.