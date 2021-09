Más arte público en todo el downtown y el Design District

El mura l“Being Held”, de Mark Fleuridor, cubre un muro del Centro Infantil Carol Glassman Donaldson, al otro lado del tribunal de menores de Miami-Dad. Courtesy of Zachary Balber

Las escenas pintadas son de tema familiar, que muestran a niños de acunados en los brazos de alguien que podría ser un padre, un abuelo, una tía o un tío cariñoso. Están pintados en colores vivos, como si fueran un tapiz.

Titulado “Being Held”, el mural del artista miamense Mark Fleuridor, de 52.9 por 12 pies, adorna la fachada de la guardería Carol Glassman Donaldson, en el downtown de Miami. Se trata de una de las ocho obras encargadas por Fringe Projects, y su objetivo es dar la bienvenida a las familias a la guardería, pero también servir a otro público: las personas que entran y salen del tribunal de menores de Miami-Dade, situado al otro lado de la calle.

“La obra de Mark tiene esa sensación de esperanza”, dice Deborah Di Capua, directora ejecutiva de Fringe Projects. “Y pensamos en la gente que entraba al juzgado de menores por una u otra razón y en darles esa ternura de la que, en ese momento, pudieran sentirse un poco alejados”.

La exposición al aire libre “Public Color” de Fringe Projects, que aparece por todo el downtown de Miami y el Design District, cuenta con artistas de origen caribeño. Todos menos uno son artistas qi8e viven en Miami.

Es el resultado de la colaboración entre Di Capua, de Fringe Projects, y María Elena Ortiz, la comisionada del Perez Art Museum Miami (PAMM) que dirige el Caribbean Cultural Institute (CCI). Di Capua explica que Ortiz había inaugurado una muestra de todo el arte caribeño contemporáneo como parte del CCI: “Dijimos: ‘Vamos a hacer más proyectos con artistas de origen caribeño’”.

Fleuridor, quien es haitianoamericano, dice que su arte se basa siempre en representaciones de su familia. Para el mural de la guardería, Fleuridor usó bocetos de “miembros de la familia sosteniendo bebés a partir de imágenes que había tomado. Luego vi el espacio del mural y pensé que encajaría perfectamente. ...”

“También añadí referencias a obras de arte de cosas que me recuerdan a Miami, comida y patrones dentro del mural”, añade. “Hay patrones de plantas de hibisco, que es la planta nacional de Haití, y dulces de fresa, que es algo que comía en mi niñez”.

El artista haitianoamericano Mark Fleuridor recibió dos encargos para la exposición al aire libre "Public Color" de Fringe Projects. Photo courtesy of Jeff Barnett-Winsby & Wassaic Project

Fleuridor también pintó “Beach Day” sobre una vidriera en East Flagler Street. Los transeúntes pueden ver el mural de dos niños disfrutando de la playa, que según él se inspiró en sus sobrinos.

La artista de origen dominicano y afincada en Miami Charo Oquet creó su obra “Points of Joy” en The Plaza at Government Center. El gran monumento, que podría parecerse a una estatua de una deidad de otra época, se hizo con cientos de objetos encontrados.

“Points of Joy” pretende ser un lugar donde detenerse y quizás decir: “¿Qué es eso?”

“Esperaba que fuera un punto de encuentro en el que la gente se reuniera y tal vez se detuviera a hablar y a pensar sobre lo que ha pasado en estos tiempos difíciles”, dice Oquet.

La escultura de técnica mixta de la artista dominicana Charo Oquet pretende ser un punto de encuentro en The Plaza at Government Center, en el centro de Miami. Photo courtesy of Zachary Balber

La escultura abarca muchos de los intereses de Oquet, incluidos los rituales afrocaribeños inspirados en su crianza en República Dominicana.

Di Capua afirma que “Points of Joy” está en una zona de alto tránsito. “La especificidad del lugar hace que los proyectos sean más ricos”, dice.

Oquet se tomó muy en serio la gran variedad de personas que probablemente se cruzarían con “Points of Joy”.

“Tenía que ser algo que atrajera a todo el mundo: la gente que toma el autobús allí, o que trabaja en una oficina del gobierno, y hay un abanico de gente, gente de clase trabajadora, muchos que son hispanos, afroamericanos”, dice. “Hay [gente] de todas partes. Sentí que ese era mi público. Quería que la obra les hablara”.

"Tenía que ser algo que atrajera a todo el mundo: a la gente que toma el autobús allí, o que trabaja en una oficina de gobierno, y hay un abanico de personas, gente de clase trabajadora, muchos multiculturales, hispanos, afroamericanos. ... Quería que la obra les hablara", dice la artista de origen dominicano Charo Oquet, sobre su escultura "Points of Joy". Photo courtesy of the artist

La exposición se presenta en colaboración con la Fundación John S. and James L. Knight , la Autoridad de Desarrollo del Downtown, el Design District de Miami, Oolite Arts y el Departamento de Asuntos Culturales de Miami=Dade (que ayuda a financiar Artburst Miami).

Todas las piezas,excepto tres, ya están instaladas. La instalación digital de Morel Doucet, “Opia (Under the Stars, Black Girl’s Dream)“, se expuso durante un breve ltempo al lado del Hotel InterContinentalde Miami, debido a lo que Di Capua dice es “la naturaleza transitoria de la pieza”. En otoño se instalará otra pieza de gran tamaño e intensidad, y aún se está buscando un emplazamiento para una tercera obra que ya está terminada.

“Hay una fluidez en la que algunas piezas tienen una vida más larga y otras se retiran antes”, dice Di Capua, quien añade que la decisión de que las obras no sean permanentes, como muchos proyectos de arte público, es totalmente intencional.

“Las obras permanentes se convierten en parte de la infraestructura y uno se acostumbra a ellas y las integra. Pero cuando algo llega de repente, tiene la capacidad de causar sorpresa”, dice Di Capua. “Lo que me gusta del arte público, es que puedes integrarlo a la vida cotidiana de la gente. Estas obras de arte pueden vivir en el mundo, como vivimos todos, en el entramado de la vida cotidiana, pero sin dejar de ser una experiencia especial que también proporciona soledad, atención y crea curiosidad”.

Las obras de “Public Color” de Fringe Projects incluyen:

“Opia (Under the Stars, Black Girl’s Dream)“, una animación de luz digital en el Hotel InterContinental de Miami, 100 Chopin Plaza, de Morel Doucet (Esta instalación terminó el 3 de junio).

“Moving Interlude”, en The Plaza at Government Center, 111 NW 1 St., de GeoVanna González

“Being Held”, pintura acrílica en una muro de la guardería Carol Glassman Donaldson, 112 NW 3 St., y “Beach Day”, pintura acrílica en una fachada de 129 E. Flagler St.

“Points of Joy”, obra mixta en The Plaza at Government Center, de Charo Oquet

“Colonial Day Sale: What Are You Gonna Do, If You Like a Woman and Your Mama No Like Am?” en Miami Design District, una impresión en vinil sobre una puerta enrollable de un garaje junto a 170 NE 40 St., de la artista angelina April Bey (es la única artista de fuera de Miami que expone).

Instalación (aún sin título) en la fachada del 146 E. Flagler St., de Kathia St. Hilaire (prevista para otoño de 2021)

“Praise the Bridges that Carried Us Over”, de Johanne Rahaman (instalación y ubicación por determinar)se

Fringe Projects presenta exposición al aire libre “Public Color”

Cuándo: Hasta enero de 2022

Dónde: Lugares del downtown de Miami y del Design District de Miami

Costo: Gratis

Información: Visita Fringeprojectsmiami.com o sigue a @fringeprojectsmiami en Instagram

ArtburstMiami.com es una fuente de noticias sobre teatro, danza, artes visuales, música y artes escénicas sin fines. de lucro