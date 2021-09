‘Nunca serán olvidadas’. Madre e hija que trabajaban en escuelas de Miami-Dade mueren de COVID

Lillian Smith y su hija Lakisha Williams murieron de COVID-19 con apenas unos días de diferencia en agosto. Las dos trabajaban en las escuelas públicas de Miami-Dade. Screenshot of Facebook post

Una familia del sur de la Florida está de luto después que madre e hija, las dos trabajadoras de las escuelas públicas de Miami-Dade, murieron de COVID-19 en agosto, con apenas unos días de diferencia.

Lillian Smith, maestra de la escuela primaria Dr. William A. Chapman, en 27190 SW 140 Ave., era una educadora veterana con 45 años de experiencia en el distrito. También era abuela.

Su hija Lakisha Williams había trabajado 17 años en las escuelas públicas de Miami-Dade y recientemente fue ascendida a administradora de la cafetería en una nueva escuela este año. La madre de dos hijos llevaba menos de un mes en su nueva plaza cuando contrajo e; COVID-19, dijo su esposo a Local 10.

Su madre, Smith, nunca tuvo la oportunidad de conocer a sus nuevos alumnos.

Las dos fueron hospitalizadas a principios de agosto y murieron con pocos días de diferencia. Ninguna de las dos estaba vacunada, según Local 10.

Desde su muerte, familiares y amigos han compartido en Facebook fotos y mensajes en honor a las dos mujeres. En septiembre se celebrará una vigilia y una liberación de globos para celebrar sus vidas.

“No parece real, me ayudaste con tantos problemas ... ¿a quién voy a acudir por cualquier cosa cuando eras la única persona que sentía que me entendía?”, escribió la nieta de Smith en Facebook el 22 de agosto. “Mi cumpleaños es dentro de cinco días, abuela ... Te prometo que voy a hacer lo correcto por nuestro nombre ¡nunca serás olvidada!”

El superintendente escolar de Miami-Dade, Alberto Carvalho, compartió la semana pasada sus condolencias cuando se le preguntó sobre las muertes durante un evento en la escuela primaria South Hialeah. Dijo que la tragedia era un recordatorio de lo “destructivo” que puede ser el COVID-19.

En ka primaria Chapman, los colegas de Smith también están haciendo una colecta para la familia.

“A veces me resulta muy difícil imaginar que se ha ido para siempre”, dijo Suzy Burstein, una de las compañeras de trabajo de Smith que la conocía desde hace más de 20 años. El año pasado estuvo en el aula de Smith casi todos los días, haciendo de “facilitadora de apoyo” a algunos de sus alumnos.

Smith era el tipo de maestra que “iba más allá” por sus alumnos, a los que llamaba cariñosamente “sus niños”, dijo Burstein.

“Le rogué que se vacunara el año pasado”, pero siguió retrasándolo, recordó Burstein durante una entrevista telefónica.

“Lo más aterrador para mí fue que esto no tenía que suceder”, dijo Burstein. “También me he dicho a mí misma:’. Y eso es algo con lo que siempre tendré que vivir porque no pude convencerla”.