Víctimas de la ola de COVID en el sur de la Florida: maestros, jubilados, pastores, sacerdotes y más

De izq a derr.: Rocío "Rosi" Álvarez, de 39 años; Reinaldo Dorta, de 74 años; Lázaro Febles, de 42 años; Marjorie Félix, de 59 años; Mark Silverman, de 59 años; Rodrigo Rizzo, de 48 años; Andrzej Pietraszko; de 50 años; Rachel Jennings-Lam, 30 años.

Un veterano maestro de Ciencias de la secundaria South Dade, quien amaba la pesca y el aire libre. Una joven madre que ejerció de pastora juvenil en Florida City. Incluso un sacerdote católico que atendía a los enfermos en el Baptist Hospital.

Eran agentes de policía, empleados de oficinas y trabajadores de cafeterías. La mayoría eran padres o abuelos. Muchos eran inmigrantes y se esforzaban anónimamente para construir una vida mejor para sus familias en el sur de la Florida.

Su denominador común: están entre las víctimas más recientes de la pandemia del COVID-19, avivada por la cepa delta altamente contagiosa que ha asolado el estado durante los últimos dos meses. La mayoría de las víctimas no estaban vacunadas.

Desde el 1 de julio, la Florida ha registrado al menos 6,722 muertes relacionadas con el COVID-19, según los CDC. Se trata de los dos meses más letales desde que se registraron más de 8,000 muertes en enero y febrero, antes que las vacunas estuvieran ampliamente disponibles. Los expertos en salud pública afirman que las vacunas habrían evitado muchas de las muertes más recientes.

Rodrigo Rizzo, de 48 años y padre de dos hijos, había dudado en vacunarse. Acabó hospitalizado a finales de julio. “¡Esto es un llamado a todos mis amigos y familiares! ¡Vacúnense lo antes posible! Esta ola de COVID es extremadamente agresiva y contagiosa”, escribió Rizzo en Facebook, mientras trataba de respirar.

Diez días después, Rizzo murió. Fue uno de los 185 floridanos que murieron el 5 de agosto.

No está claro cuántas personas han muerto por complicaciones del COVID-19 en los condados Miami-Dade, Broward y Monroe en la última ola El Departamento de Salud de la Florida ya no publica la cantidad de muertes por condado, y las oficinas de los médicos forenses del estado ya no están obligadas a certificar y hacer un seguimiento de las muertes por COVID-19.

La Florida también ha cambiado la forma de publicar las muertes por COVID-19, clasificándolas por la fecha de la muerte, en lugar de cuando se informan al estado. Los expertos afirman que esto podría dar la falsa impresión de que las cifras están disminuyendo, porque generalmente hay un retraso, ya que se necesita tiempo para evaluar las muertes y procesar los certificados de defunción.

En promedio, en los últimos siete días la Florida ha sumado 262 muertes y 21,301 casos cada día, según los cálculos del Herald. El lunes, el Departamento de Salud estatal informó de 902 muertes a los CDC, de las cuales todas menos ocho fueron después del 2 de agosto. Según un análisis de The New York Times, el promedio de muertes por COVID en la Florida es casi igual al de Texas y California juntos.

Funerarias abrumadas

“Para ser honesto, las últimas tres semanas han sido las peores desde que el COVID comenzó hace más de un año”, dijo Andre Dawson, propietario de Paradise Memorial Funeral Home en el sur de Miami-Dade. “Está en un punto en el que el teléfono no deja de sonar”.

Dijo que la funeraria tiene un promedio de entre 13 y 15 funerales a la semana, y muchos de ellos son casos desgarradores de COVID-19.

“Hace un par de semanas tuvimos el funeral de un matrimonio. Acabo de recibir una llamada [de que ahora] tenemos un hermano y una hermana”, dijo Dawson.

Evans St. Fort, director de la funeraria que lleva su apellido, en North Miami Beach, dijo que la semana pasada se reunió con una mujer que estaba planeando el funeral de su hermano. Poco después del servicio, cayó enferma, fue hospitalizada y murió. Ahora, la funeraria está planeando su funeral, que también será en honor a otros dos familiares que han fallecido.

“Pensábamos que habíamos visto lo peor el año pasado. Pero estamos más o menos igual —tal vez peor— que el año pasado”, dijo St. Fort.

Más allá de las estadísticas

Las estadísticas de muertes no revelan el costo humano y social, la pérdida de padres, amigos y compañeros de trabajo, el futuro de las familias alterado para siempre.

Algunas de sus historias han salido a la luz pública.

Father Andrzej “Andrew” Pietraszko FILE - Archdiocese of Miami

El padre Andrzej “Andrew” Pietraszko, falleció el 27 de agosto por complicaciones del COVID-19. Nacido en Polonia, trabajó en varias parroquias, incluida la de Nuestra Señora de Lourdes en Kendall, antes de dedicarse a atender a los enfermos en el Baptist Hospital.

“De todas sus misiones, creo que fue más feliz en la última, como capellán del hospital”, dijo el arzobispo Thomas Wenski al periódico Florida Catholic.

No estaba claro si Pietraszko, de 50 años, contrajo el virus en el hospital donde trabajaba. La Arquidiócesis no quiso decir si el sacerdote estaba vacunado.

Las fuerzas del orden se han visto muy afectadas. En agosto, cinco agentes de policía del sur de la Florida murieron en una semana, entre ellos la agente de Fort Lauderdale Jennifer Sepot, de 27 años, casada y madre de un hijo; Eddie Pérez, veterano de 25 años de la Policía de Miami Beach, y Lázaro Febles, agente de la Patrulla de Carreteras de la Florida.

El agente de la Patrulla de Carreteras de la Florida Lázaro R. Febles. Florida Highway Patrol

También educadores han caído ante el virus. El Sindicato de Maestros de Broward anunció en agosto la muerte de dos maestros y un asistente de enseñanza justo antes de comenzar el curso escolar. En Miami-Dade, Lillian Smith, maestra de primer grado en la primaria Dr. William A. Chapman, en Naranja, murió de COVID-19, al igual que su hija Lakisha Williams, quien era administradora de la cafetería en la escuela. Ninguna de las dos estaba vacunada.

Muchos más han muerto, con poca atención más allá de sus seres queridos.

‘No se quejó’

Rocío “Rosi” Álvarez, profesora de preescolar en Somerset Silver Palms Academy en Princeton y madre de tres hijos, falleció por complicaciones del COVID-19 el 20 de agosto. Tenía 39 años.

Nacida en México, Álvarez se crió en el sur de Miami-Dade y se graduó de la secundaria Homestead en 2000, donde se convirtió en cadete de la rama de la Fuerza Aérea del JROTC. Obtuvo su título de asociado en el Miami-Dade College. Se casó con Francisco Álvarez, y tuvieron tres hijos: Frank, de 18 años, Jayden, de 12, y Zuly, de 5.

Rocío Álvarez - Family photo

Su familia formaba asistía a la Iglesia del Nazareno de Princeton; simpatizantes han abierto una página de GoFundme para recaudar dinero para su marido y sus hijos.

Pocos días antes que cayera gravemente enferma a principios de agosto, había hablado con otros feligreses sobre la posibilidad de terminar su licenciatura en la Universidad Internacional de Florida (FIU), para lo que le faltaban unos pocos créditos. “Le dije que sabía que algún día sería una gran directora de escuela”, dijo Pam Armstrong, su pastora.

Álvarez, quien no estaba vacunada, sufrió una tos intensa, un pico de fiebre y vómitos, y fue ingresada el 6 de agosto. Murió dos semanas después.

“Nunca parecía tener un mal día. Si lo tuvo, nunca lo demostró”, escribió su familia en un obituario. “Incluso en medio de su sufrimiento por el COVID, no se quejó. Confiaba en Dios y creía que su vida estaba en sus manos”.

‘Estaba agradecido de haberlo tenido como padre’

Tras una larga carrera —primero en el negocio de la ropa y luego como agente judicial—, Reinaldo Dorta se jubiló este año con la esperanza de disfrutar de sus nietos, sus puros y su whisky de malta.

Dorta, de 74 años y nació en Cuba, se trasladó a Miami a los 20 años y trabajó cortando tejidos para una modista antes de abrir una tiendas mayorista de ropa con su mujer, Mimiya. Tras dos décadas en el negocio, pasó a mantener el orden en la sala del juez Carlos Guzmán ,del Circuito de Miami-Dade.

El caso de Dorta es raro: él y su esposa estaban vacunados, pero contrajeron el nuevo coronavirus en julio. Los expertos dicen que las muertes de personas vacunadas son relativamente raras, pero son más probables entre personas mayores que ya tienen otros problemas de salud. A Dorta le habían diagnosticado anteriormente fibrosis pulmonar idiopática,

Reinaldo Dorta - Family photo

“Fue impactante. Sigue siendo impactante”, dijo su hijo, el abogado miamense Rey Dorta. “Haces todo bien. Te pasas un año aislado sin ver ni abrazar a tus nietos y, por fin, salen las vacunas, y empezamos a sentirnos cada vez más cómodos”.

El menor de los Dorta, que igualmente se vacunó, también enfermó de COVID por la misma época, pero solo tuvo síntomas leves. Su padre, sin embargo, experimentó tos, fiebre, dolores, fatiga, congestión y dificultad para respirar. En el hospital, Reinaldo Dorta parecía progresar, pero pronto tuvo que ser conectado a un respirador artificial.

El día que llevaba 11 ingresado, sufrió seis paros cardíacos y después falleció. Rey Dorta no está enfadado. “No quedó nada sin decir. Yo estaba agradecido de que fuera mi padre”, dijo.

Rey Dorta, republicano de toda la vida, está consternado por el hecho de que el uso de mascarillas y las vacunas se hayan convertido en un tema político. Incluso escribió una carta al Miami Herald criticando el manejo de la crisis por parte del gobernador Ron DeSantis. “Veo que es un tema de salud”, dijo. “Me gustan los negocios. Quiero que la economía vaya bien. No veo el gran problema en usar mascarillas y vacunarse”.

Los dos hijos adultos de Rey Dorta, Krystina, de 24 años, y Reinaldo III, de 22, que inicialmente no querían vacunarse, ya lo hicieron. Un tercer hijo, Roberto, de 17 años, también se vacunó.

‘Creo que lo contrajo en el trabajo’

Marjorie Felix también era una cristiana devota. Nacida y criada en Haití, Felix fue durante mucho tiempo empleada de la división de manutención infantil de la Fiscalía Estatal de Miami-Dade.

Tenía cuatro hijos adultos y trataba a muchos de sus compañeros de trabajo como si fueran familia. “Si no te sentías bien, siempre podías contar con Marjorie para que te preparara una taza de té, siempre con un toque de jengibre fresco”, escribió la fiscal estatal Katherine Fernández Rundle en un correo electrónico al personal.

“Era una figura materna para todos”, dijo su hija,Claudine Destine.

Marjorie Felix - Family photo

Marjorie Felix tenía 59 años y estaba prácticamente sana, según su familia. Pero no había querido vacunarse, preocupada por la seguridad de la vacuna. Entonces, a mediados de agosto, cayó enferma con lo que creyó que era un resfriado. Felix empezó a tener dificultades para respirar. Dio positivo y pronto fue ingresada en el Jackson North Medical Center. Murió a los pocos días.

“Creo que se contagió en el trabajo. No iba a ningún otro lguar”, dijo Claudine Destine, y añadió que espera que la historia de su madre ayude a otras personas a vacunarse. “A mi madre le pasó factura. Había estado sana”.

A raíz de su muerte, la Fiscalía Estatal ha comenzado a escalonar los turnos de los empleados de las oficinas de manutención infantil. El lunes, Fernández Rundle anunció la obligatoriedad de hacerse pruebas de detección semanales a los empleados no vacunados, la más reciente agencia gubernamental en imponer la medida en medio del repunte de casos.

Una joven madre

La joven hija de Rachel Jennings-Lam crecerá sin su madre.

Jennings-Lam, de 30 años y vecina de Homestead, falleció el 19 de agosto a causa de complicaciones del COVID-19. Su vida había sido un reto: nació privada de oxígeno y tuvo que someterse a años de terapia física, ocupacional y del habla. “Todo ello manteniendo una personalidad dulce, un humor constante y una sonrisa que podía iluminar la habitación más oscura”, escribieron sus padres en su obituario.

Se graduó en el Miami-Dade College y dirigió un negocio de uñas mientras criaba a su hija pequeña, Abigail. Jennings-Lam era pastora juvenil cristiana en la Florida City First Assembly of God, dirigida por sus padres.

Rachel Jennings-Lam - Family photo

No se vacunó, aunque su padre dijo que la familia no se opone a las vacunas. Jennings-Lam cayó enferma en julio, junto con varios miembros de su familia, entre ellos su esposo, Fabio Lam. Fue la única hospitalizada y pasó 31 días conectada a un respirador artificial en el Baptist Hospital de Homestead antes de morir.

El pastor Jeffrey Jennings sigue molesto porque cree que el hospital no realizó los tratamientos adecuados. “Rachel era fuerte. No hay ninguna razón por la que no debería haber salido adelante”, dijo Jeffrey Jennings.

Cientos de personas asistieron a su servicio funerario, en persona y en vivo por internet, dijo su madre, Angie Jennings. “Una cosa que Rachel quería era que todos escucharan el evangelio”, dijo Angie Jennings. “Más de 7,000 personas han visto el funeral, esa es la cantidad de gente que escuchó el evangelio”.

Un padre devoto

Rizzo, padre de dos hijos y fallecido el 5 de agosto, nació en Nicaragua y se trasladó a Miami de pequeño. Ingeniero en Tecnología Informática, trabajó en varias empresas a lo largo de los años, entre ellas General Electric.

Tenía dos hijos pequeños: Arianna, de 3 años, y Sebastián, de 5. Su actividad favorita era visitar los parques del Condado Miami-Dade.

“Todos los días, alrededor de las 5 p.m., mis hijos esperaban a su papá en la puerta y él entraba riendo y ellos empezaban a correr de un lado a otro”, dijo su esposa, Lidia Solórzano-Rizzo. “Se dedicaba a jugar y a dar amor a los niños todo el tiempo”.

Rizzo, según su esposa, nunca se convenció de ponerse la vacuna, diciendo que no estaba aprobada por la FDA. Después que ella se vacunó en abril, él siguió recelando.

A finales de julio, empezó a sentirse mal y dio positivo. Solórzano-Rizzo empezó a dormir en la habitación de sus hijos. Ellos pronto también dieron positivo, aunque no tuvieron síntomas.

Rodrigo Rizzo - Facebook

Solórzano-Rizzo nunca dio positivo ni enfermó.

Su marido tuvo que ser trasladado al hospital en medio de la noche tras despertarse con dificultad para respirar. Durante su estancia en el hospital, Rizzo —normalmente un hombre ecuánime y jovial— se sentía atormentado por la ansiedad. “Decía: ‘No puedo ni cambiarme los pantalones porque no puedo respirar. Me canso’”, dijo Solórzano-Rizzo. “Respirar le resultaba realmente difícil”.

Rizzo fue conectado a un ventilador y murió poco después. Su esposa cree que su historia ayudará a salvar otras vidas. Esto animó a su sobrino a actuar. “Al día siguiente fue a vacunarse”, dijo.

Amante de la naturaleza

El COVID-19 también cobró la vida de Mark Silverman, veterano maestro de Ciencias em la secundaria South Dade Tenía 59 años.

Estudió Zoología en la Universidad de la Florida y enseñó ciencias durante más de 30 años. A Silverman le encantaba acampar y los viajes de pesca, y cultivaba frutas tropicales en su patio. Era padre de dos hijos, Joseph, de 30 años, y David, de 23.

“Amaba la naturaleza”, dijo su hermana, Gail Silverman. “Tenía una pequeña granja en Homestead con perros y gallinas. Construyó un hermoso gallinero y siempre teníamos huevos frescos”.

Silverman también era un cristiano devoto que iba a viajes misioneros con su iglesia. Luchó contra el COVID-19 durante unas tres semanas y pasó casi una semana intubado en el Baptist Hospital antes de morir el 13 de agosto.

Silverman no estaba vacunado. Creía que la vacuna podía afectar el ADN de las personas, según su hermana, una teoría desacreditada que ha circulado por internet. Pero su muerte ha hecho cambiar de opinión a la gente, dijo.

“Yo estoy totalmente vacunada y tuve COVID. Había división, pero ahora todos están de acuerdo”, dijo Gail Silverman. “Queremos animar a la gente a vacunarse”.