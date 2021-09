Roedores en Subway, moscas en Anthony’s Coal Fired Pizza y otra suciedad en restaurantes del sur de la Florida

? dneal@miamiherald.com

Dos lugares en centros comerciales, dos cadenas y dos roedores vivos destacan en esta edición de la lista de restaurantes cerrados en sur de la Florida que estuvieron un poco por debajo de lo aceptable en la inspección estatal.

Este es el resultado de las inspecciones de restaurantes del Departamento de Regulación Comercial y Profesional de la Florida (DBPR) en los condados Miami-Dade, Broward, Palm Beach y Monroe. Un restaurante que no aprueba la inspección estatal permanece cerrado hasta que aprueba una nueva inspección.

Si ves un problema y quieres que un lugar sea inspeccionado, póngase en contacto con el DBPR. No nos llame a nosotros. No nos envíe un correo electrónico. No controlamos que lugar se inspecciona ni el rigor con el que el inspector hace su trabajo.

No incluimos todas las infracciones, solo las que más interesantes. Algunas infracciones se corrigen después que el inspector señala las deficiencias, pero hay que preguntarse ¿por qué existen esas infracciones en primer lugar? ¿Y cuánto tiempo habría pasado si no fuera por la inspección?

Informamos sin pasión ni prejuicios, pero con humor.

Por orden alfabético...

Agave Bandido en The Shops at Pembroke Gardens, 14531 SW 5 St., Pembroke Pines: Cinco infracciones, dos de ellas de alta prioridad.

Las moscas en la piña ayudaron a llevar a Agave hacia la zona de reprobación en su inspección de junio. Esta vez, las moscas se metieron en el queso parmesano rallado y el perejil picado. La suspensión de ventas aplicó a esos alimentos, mientras otras cuatro moscas se burlaban del propietario volando sobre las costillas y los pimientos cortados.

“Cocina principal encimera, refrigerador tablas de cortar ... la tabla de cortar está sucia y ya no se puede limpiar”.

Al parecer, el problema de las moscas de Agave solo duró un día, ya que aprobó otra inspección el día siguiente.

Anthony’s Coal Fired Pizza, 851 S. Federal Hwy., Boca Ratón: Cuatro violaciones en total, dos de alta prioridad.

Moscas en las paredes.

Algo así como 10en las paredes en la parte trasera de la cocina. Otras 10 en la pared y los estantes sobre las mesas de preparación. Cinco en las el fregadero del trapeador en el área de lavado de platos. Tres en la pared sobre la estación de ensaladas.

Y había moscas colgando en parejas, posiblemente en citas: dos dentro de una bandeja de almacenamiento de alimentos en un estante de almacenamiento; dos en servilletas; dos en contenedores para llevar. Había 10 en un estante de ollas y sartenes sobre el fregadero de tres compartimentos.

Anthony’s aprobó una nueva inspección el viernes para volver a abrir para la tradicional noche de pizza.

Buena Vista Deli, 4590 NE 2 Ave., Miami: 16 infracciones, cinco de alta prioridad.

Solo se vieron cinco cucarachas vivas, una en el suelo de la cocina y otra detrás de una zona del mostrador delantero, pero “se observaron aproximadamente 60 excrementos de cucaracha en las paredes de la cocina”.

“Paño de limpieza seco y sucio en uso”.

Y, la primera aparición esta semana del cubo del hielo... “Acumulación de sustancia negra/verde parecida al moho en el interior del cubo/máquina del hielo”.

Buena Vista falló en la reinspección antes de estar listo para la otra el miércoles.

Dlc Caribbean Restaurant, 2441 10 Ave. N, Lake Worth: 12 infracciones, dos de alta prioridad.

Una cocinera dijo al inspector que el calentador de agua se había averiado el día anterior, por lo que no había agua en el lavamanos y el fregadero de tres compartimentos. Conectaron una manguera de ora parte.

No es que Run DLC tuviera como prioridad el lavado de manos. Eso es difícil de hacer en un fregadero con “alimentos almacenados dentro del fregadero y una mesa de preparación que bloquea el fregadero”.

Las verduras de la línea de cocción no fueron objeto de un sello de Suspensión de Venta, aunque el inspector dijo que había una cucaracha viva en ellas. Otras 11 cucarachas tenían el control de la cocina, entre ellas una en la mesa de preparación y cinco en el horno.

“El techo no es liso, no es absorbente ni se puede limpiar fácilmente en las zonas de preparación de alimentos, de almacenamiento de alimentos y lavado de utensilios” y faltaban azulejos en el techo.

Una cucaracha por aquí, unas cuantas cucarachas por allá y reprobaron la reinspección del viernes y la reinspección del sábado.

El lunes el inspector “observó una cucaracha viva detrás del lavamanos.... cinco vivas dentro de la nevera en la parte de atrás ... una viva en el suelo de la cocina ... una viva cerca de la estufa ... 10 muertas dentro de la nevera ... una muerta en el suelo ... dos muertas encima de la nevera ... ocho muertas detrás de la señal de advertencia, encima del extintor”.

Excell Restaurant, 1041 S. Congress Ave., Delray Beach: 10 infracciones, cinco de alta prioridad.

“Dos roedores vivos atrapados en el dispositivo de control en el área del refrigerador industrial”. El inspector señaló que en el área “también se almacenan productos secos, productos sin cortar y artículos de servicio único”.

En otro lugar, tres cucarachas muertas “en un dispositivo de control debajo de la caja registradora en el mostrador/bar”.

Unas 30 moscas de todo tipo en el refrigerador se posaron en una bolsa de cebollas crudas, provocando la Suspensión de Venta.

Excell finalmente aprobó la reinspección el 25 de agosto.

Hi-Pot, 1665 SW 107 Ave., West Miami-Dade: 27 infracciones, dos de de alta prioridad.

Más de 40 cucarachas correteaban por el lugar, entre ellas más de 10 “que se arrastraban por la mesa de preparación debajo el sistema de sonido”. Tal vez estaban tocando música lenta.

En cuanto a las cucarachas muertas, el inspector vio más de 20 en la cocina y 10 “en el fondo del refrigerador con comida abierta no protegida”.

“Observó un cuchillo guardado en una superficie sucia y cerca de las alimañas”.

“El agua caliente tarda demasiado en llegar al lavamanos, lo que hace que los empleados usen solo agua fría para lavarse las manos ... en la zona de servicio del frente”.

“Se observaron platos de fideo no cubiertos dentro del refrigerador del área de la cocina”.

Lo que sea limpieza, no existe aquí.

“La superficie en contacto con los alimentos estaba sucia, con restos de comida, sustancias parecidas al moho. Se observaron alrededor de los contenedores de comida del refrigerador restos de comida vieja acumulados. Se observó en ambos refrigeradores de preparación de la línea de cocina.

“Manijas de refrigeradores con restos de comida acumulados.

Que alguien traiga un trapo y limpie las cosas. Bueno... “La solución desinfectante de cloro del paño no tiene la potencia mínima adecuada ”.

Hi-Pot se recuperó de este punto bajo para aprobar la reinspección del 25 de agosto.

La Casa De Las Baleadas No. 2, 6799 W. Flagler St., West Miami-Dade: 13 infracciones, cinco de alta prioridad.

El principal problema de la comida no era que se cocinara tanta cantidad dos o tres días antes (aunque a algunas personas les puede molestar la frecuencia con la que uno va a los restaurantes y, esencialmente, paga para que le sirvan las sobras). El problema es que, tras la cocción, no se conservaron a una temperatura que las mantuviera seguras para su consumo.

La Suspensión de Venta se aplicó al bistec crudo marinado de tres días, la pechuga de pollo cruda marinada y las costillas cocidas de dos días, la carne de res molida cocida, el pollo cocido y la carne de res cocida con verduras almacenadas dentro de la nevera de la cocina, fría como los calentadores de piernas de mamá, que no podía bajar de los 50 grados.

“Los azulejos del techo muestran daños o están en mal estado. En todo el establecimiento”.

La Casa pasó la reinspección del jueves.

Mole Cantina Mexicana, 2557 S. State Rd. 7, Wellington: 11 infracciones en total, cuatro de ellas de alta prioridad.

De las 13 moscas, las más preocupantes fueron probablemente las dos que se posaron en la cortadora de tomates y la que se posó en un plato limpio de la mesa de preparación de la cocina.

Sangría, sin hielo, por favor. “Acumulación de una sustancia negra/verde parecida al moho en el interior de la máquina/cubo del hielo.

“Se observó a dos empleados comiendo en un área de preparación de alimentos”.

Aprobó la reinspección el 25 de agosto.

New Wong’s Hollywood, 5664 Washington St., Hollywood: Nueve infracciones, tres de alta prioridad.

La mitad de las 20 cucarachas vivas estaban en un estante de la línea de cocción donde había estaban los contenedores de harina y sal. Otras siete estaban en las latas de salsa de tomate y otrsa en el almacén seco.

“Una cucaracha muerta bajo la estación de wok en la línea de cocción”.

“Estantes bajo las mesas de preparación en toda la cocina/línea de cocción sucios”.

“Suelo sucio/acumulación de residuos/grasa debajo de todo el equipo en la línea de cocción”.

New Wong’s pasó la reinspección el jueves.

Subway in Southland Mall, 20505 S. Dixie Hwy., Cutler Bay: Siete violaciones, una de alta prioridad.

Ya sean ratas o ratones, había “aproximadamente 20 excrementos de roedores debajo del lavamanos en el mostrador delantero”.

Tanto las boquillas de la máquina de refrescos como la bandeja inferior tenían una “sustancia similar al moho acumulado”.

Adivina qué había en la máquina de hielo. Sí, así es, una “acumulación de sustancia negra/verde parecida al moho...”.

El Subway volvió a operar después de aprobar la reinspección del sábado.