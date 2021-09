Trulieve se topa con un bache en su camino para liderar la industria de la marihuana medicinal en la Florida

Andy Luis, asesor de pacientes de Trulieve, el primer dispensario de marihuana medicinal minorista de Miami, muestra un vaporizador que puede usarse con productos de marihuana. Miami Herald file photo

Este debería ser el mejor momento para Trulieve.

La empresa de marihuana medicinal vendió el mes pasado más de la mitad de toda la marihuana para fumar distribuida a pacientes en la Florida. Ha registrado 14 trimestres consecutivos de utilidades. La empresa tuvo más de $215 millones en ingresos en el último trimestre. Y ahora está a punto de adquirir otra empresa de marihuana medicinal, Harvest Health & Recreation en una transacción que transformaría a Trulieve en el mayor y más rentable participante e el mercado nacional nacional del cannabis en el país, según ha proyectado la empresa.

Pero este verano, Trulieve también tuvo su primera gran crisis de relaciones públicas. En agosto, J.T. Burnette, esposo de la presidenta ejecutiva Kim Rivers, fue condenado por cinco de nueve cargos federales relacionados con corrupción en un juicio muy publicitado.

Burnette tuvo que responder en el estrado a preguntas sobre una conversación grabada que mantuvo con agentes encubiertos del FBI en la que se jactaba de haber ayudado a los legisladores a elaborar la ley de 2014 que allanó el camino para que Trulieve entrara en el mercado de la Florida. Uno de esos legisladores, el entonces representante estatal Halsey Beshears, es hermano de un miembro de la junta directiva de Trulieve. La propia Rivers fue citada en el caso para obtener información, aunque esa indagación se refería a una empresa diferente, no a Trulieve.

El precio de las acciones de la empresa ha caído 27% desde el inicio del juicio.

Aun así, si Trulieve recibió un golpe por el caso de Burnette, los conocedores de la industria dijeron que no esperan que la empresa pierda fuerza mucho tiempo.

“Nadie habla de J.T. Burnette cuando habla de Trulieve. Hablan de Kim Rivers”, dijo Ben Pollara, asesor político que ayudó a elaborar la enmienda constitucional de la Florida que condujo a una fuerte ampliación del programa de cannabis medicinal en 2016. “Los únicos que hablan de J.T. Burnette son otras personas del sector que se dedican a hacerse ilusiones”.

Sin embargo, el caso pareció suponer una amenaza suficiente para los principales ejecutivos de Trulieve. La compañía escribió en un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores SEC) del 21 de enero sobre las posibles consecuencias para Rivers si la presidenta ejecutiva se veía implicada en el caso de su marido.

“En caso que la investigación resulte en una acusación de infracción o se dirija a la señora Rivers, no podrá seguir como presidente ejecutiva y miembro de la Junta Directiva”, decía el documento.

Mientras la empresa sale del juicio, Rivers parece estar al mando. Steve Vancore, portavoz de Trulieve, dijo que no hay ningún riesgo legal para la empresa ni para Rivers.

“Burnette no está afiliada a las operaciones de Trulieve y esta situación no tiene ninguna relación con Trulieve o con Kim Rivers como su presidente ejecutiva”, dijo Vancore.

En la cima desde el primer día

En el penúltimo día del período legislativo de sesiones de 2014, los legisladores de la Cámara de Representantes destrozaron y volvieron a crear un proyecto de ley que permitía el cultivo y la venta de marihuana, esencialmente desprovista de su principal ingrediente psicoactivo, a un pequeño número de pacientes gravemente enfermos. Sus cambios decidirían en última instancia el destino de la industria.

Una enmienda elaborada por el entonces representante estatal Matt Gaetz creaba importantes barreras para la entrada en el mercado de la marihuana medicinal. La versión original del Senado del proyecto de ley permitía al Departamento de Salud de la Florida crear un proceso de solicitud que limitaba el número de empresas que podían obtener una licencia. La solicitud estaría abierta a empresas de fuera del estado. La enmienda de Gaetz aprobada por la Cámara de Representantes solo permitía a algunos de los mayores cultivadores del estado entrar en el negocio de la marihuana medicinal. Un vivero tenía que llevar al menos 30 años en el estado y cultivar al menos 400,000 plantas para poder solicitar una licencia.

El estado emitiría cinco de esas primeras licencias de cannabis, una para cada una de las cinco regiones del estado. En 2015, tres viveros combinaron sus fuerzas para solicitar una de esas licencias bajo el nombre de Hackney Nursery. Obtuvieron una licencia y la empresa acabó convirtiéndose en Trulieve.

En la actualidad, la empresa está constituida en Canadá, pero su sede corporativa está en Quincy, una ciudad de unos 7,000 habitantes al noroeste de Tallahassee. Trulieve opera en seis estados y tiene previsto abrir tiendas en Georgia próximamente.

Durante el juicio el mes pasado, los fiscales preguntaron a Burnette sobre los comentarios que hizo a los agentes encubiertos del FBI sugiriendo que él y su viejo amigo, Beshears, ayudaron a dar forma a la legislación.

“Bueno, Halsey y yo trabajamos en ello”, dijo Burnette a los agentes federales en 2016, según el Tallahassee Democrat.

Thad Beshears, hermano de Beshears, era dueño de una de las granjas que entraron en la solicitud inicial de licencia de Hackney Nursery. Thad Beshears ahora pertenece a la junta de Trulieve. Los archivos de la SEC de principios de este año muestran que posee alrededor del 20% de sus acciones. El valor de su participación en la empresa fluctúa con el precio de las acciones. A finales de agosto su valor era de unos $390 millones.

En el estrado, Burnette dijo al jurado que su anterior declaración al FBI era falsa. Dijo que se estaba atribuyendo falsamente el mérito de algo que había ocurrido años antes.

Cuando se le preguntó si alguno de los futuros ejecutivos de Trulieve o sus cónyuges habían participado en la elaboración de la primera ley de marihuana de la Florida, Vancore dijo que “no”.

Gaetz, que ahora es legislador federal, dijo al Herald/Times que no cree haber conocido a Rivers o Burnette. No tuvieron ningún papel en la elaboración de su proyecto de ley hace años, dijo. El requisito de 30 años a los viveros y el umbral de 400,000 plantas se insertaron en el proyecto de ley para ganarse a los agricultores republicanos conservadores, que fueron cruciales para la aprobación del proyecto de ley, dijo Gaetz.

“Cuando redacté la primera ley de cannabis de la Florida, había una resistencia sustancial”, dijo Gaetz. “Estaba caminando sobre hielo muy delgado para obtener una mayoría de votos para aprobar el proyecto de ley”.

Beshears, quien recientemente fue el máximo responsable del Departamento de Regulación Empresarial y Profesional de la Florida, declinó hacer comentarios. Gaetz, republicano de Fort Walton Beach cercano a Beshears cuando estaban juntos en la Legislatura estatal, señaló que legisladores como Beshears no tuvieron ningún papel en la decisión del Departamento de Salud de conceder a Hackney Nursery la licencia inicial.

Al parecer, Gaetz está bajo investigación federal por tráfico sexual, acusaciones que el legislador ha negado.

El primero en llegar al mercado

A medida que los políticos y los electores de la Florida ampliaban el sector del cannabis medicinal del estado, se permitió a Trulieve ampliar la gama de productos que ofrecía.

La empresa fue admitida en el programa estatal de 2015 para vender marihuana completa con su ingrediente psicoactivo a pacientes con enfermedades terminales. Otras empresas que solicitaron licencias al estado se vieron atrapadas en costosos litigios mientras Trulieve invertía agresivamente en sus operaciones de cultivo y venta minorista.

En 2016 —antes que los electores aprobaran siquiera una importante ampliación del programa de cannabis de la Florida— Trulieve había abierto su primer dispensario.

La empresa se enorgullece de su historial de superar a los competidores, dijo Vancore. Trulieve fue la primera en cultivar cannabis medicinal y la primera en ofrecer entrega a domicilio. Cuando el gobernador Ron DeSantis promulgó un proyecto de ley que permitía por primera vez el cannabis para fumar, Trulieve también fue la primera en comercializarlo.

La empresa atribuye su visión a la energía de su presidenta ejecutiva, Rivers, dijo Vancore. La empresa no puso a Rivers a disposición para una entrevista.

Mientras crecía, la empresa recurrió a la ayuda de varias empresas de construcción. Una de ellas fue Burnette Construction, una empresa que fundó J.T. Burnette y en la que tiene una participación minoritaria. Trulieve ha restado importancia a este vínculo entre Burnette y la empresa de marihuana durante años. En 2019, los responsables de la compañía escribieron a los inversionistas que el acuerdo comercial está “completamente separado” del caso del FBI contra Burnette. Trulieve llegó a demandar a la firma de investigación Grizzly Research por difamación después que sugiriera que Trulieve tenía amplios vínculos con el caso de Burnette. El resultado de ese caso está pendiente.

Gaetz dijo que no tiene ningún interés financiero en la industria del cannabis de la Florida, pero que la sigue de cerca. En su opinión, Trulieve ha tenido éxito porque invirtió pronto en el cannabis como producto.

“Trulieve convirtió la marihuana en un producto básico más rápido que los otros participantes originales del mercado”, dijo Gaetz.

Un nuevo acuerdo, y un nuevo día

La conquista más reciente de Trulieve podría poner a la empresa ante más clientes que nunca. Pero podría necesitar ayuda del estado.

La empresa anunció en mayo que había llegado a un acuerdo para comprar Harvest Health & Recreation Inc, otro de los apenas 22 centros de tratamiento de marihuana medicinal autorizados por el Departamento de Salud. Harvest también tiene una presencia importante en otros cuatro estados.

Como parte del acuerdo, Harvest subastará su licencia estatal. El proceso de licitación ya está en marcha. Es casi seguro que esa licencia se venderá por decenas de millones de dólares.

El estado tendría que aprobar el cambio de propiedad de Harvest. Pero las señales iniciales son positivas, según una carta del 11 de agosto de Christopher Ferguson, director de la Oficina de Uso Médico de la Marihuana del estado. Ferguson escribió que parece que el cambio de propiedad “sería aceptable” siempre y cuando Harvest venda la licencia a una empresa que cumpla los requisitos del estado.

La comisionada de Agricultura de la Florida y candidata demócrata a la gobernación, Nikki Fried, tiene una inversión de unos $130,000 en Harvest, según su declaración financiera de 2020. Se ha comprometido a vender esa participación si gana la contienda por la gobernación en 2022.

Pero incluso mientras Trulieve contempla su última adquisición, le espera un premio mayor. La empresa sigue posicionándose para el día en que la Florida legalice la marihuana para uso recreativo.

Los registros de financiación de campañas muestran que a lo largo de los años la empresa ha donado $33,500 a un comité político que promueve una iniciativa de votación de enmienda constitucional estatal para legalizar el cannabis recreativo. La iniciativa, respaldada por Sensible Florida, también permitiría a los floridanos cultivar la planta en casa. En junio, la Corte Suprema de la Florida determinó que el lenguaje de esa iniciativa era inconstitucional, lo que supuso un duro golpe para la legalización.

Sin embargo, el historial de Trulieve en otros estados con cannabis legal demuestra que pudiera estar bien posicionada una vez que la Florida —o el gobierno federal— legalice la marihuana. A principios de este mes, la empresa comenzó a ofrecer plantas de cannabis clonadas a clientes en Massachusetts que pueden cultivar y cosechar en casa.

Y la empresa está bien conectada políticamente. Nick Iarossi, un poderoso operador de Tallahassee que tiene estrechos vínculos con DeSantis, es el cabildero de la firma. Los observadores del sector dicen que Trulieve tiene el dinero y el poder para llegar a donde quiera.

“Creo que es una empresa muy fuerte, creo que no van a ir a ninguna parte, y te digo esto basándome no en la información que he obtenido por representarlos, es información que he obtenido porque sigo la industria de cerca”, dijo el abogado Jonathan Robbins, que ha representado a la empresa en el pasado.

“Si entrevistaras a 50 abogados, a los cabilderos del cannabis o a cualquier otra persona familiarizada con la industria del cannabis... no creo que alguien diga lo contrario”.