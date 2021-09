Cómo las festividades judías adoptan la alta tecnología

El rabino Alan Litwak (zq) y el cantor Norman Cohen Falah en una sinagoga vacía el 27 de agosto de 2021, durante un servicio en línea para que los fieles asistan en vivo desde sus hogares, mientras el Templo Sinai del Norte de Dade se prepara para los servicios de las festividades judías en tiempos del COVID-19. Special for the Miami Herald

El rabino Alan Litwak admite que es un poco “raro” rezar, cantar y sermonear a una sala llena de bancas de madera vacías.

Pero no tiene muchas opciones estos días. Así que tenía que hacer algo.

“Hablar como si estuvieran delante de mí y los estuviera mirando a los ojos”.

Durante el último año y medio, Litwak, rabino del Templo Sinai del Norte de Dade, ha aprendido a adaptarse a una nueva forma de llegar a sus congregantes: una pantalla.

La sinagoga invirtió más de $50,000 en tecnología para comprar cámaras y ajustar la iluminación después de que el COVID-19 hiciera inseguro rezar de manera presencial. Y la tecnología desempeñará un papel estelar durante las Festividades Judías de este mes, que comienzan con Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío, al anochecer del lunes.

El rabino Alan Litwak utiliza una tableta para controlar las pantallas y los gráficos que se muestran en los televisores el 27 de agosto de 2021, durante un servicio en línea para que los fieles asistan en vivo desde sus hogares, mientras el Temple Sinai of North Dade se prepara para los servicios de las Festividades Judías en tiempos del COVID-19. SAM NAVARRO Special for the Miami Herald

Dado que la cepa delta sigue propagando la enfermedad, algunas sinagogas que habían planeado servicios presenciales cuando el COVID parecía disminuir están volviendo a los servicios virtuales. Y este año las sinagogas están más preparadas. Algunas incluso están contratando empresas de producción y especialistas en tecnología para aliviar la carga del clero y que pueda centrarse en la liturgia.

“Es algo que ni siquiera habíamos considerado antes de la pandemia”, dijo el rabino Marc Philippe, que dirige el Temple Emanu-El, una sinagoga conservadora de Miami Beach. Dijo que tuvieron que comprar cámaras, computadoras y contratar a alguien para configurar todo el sistema.

“El año pasado tuvimos que hacer eso o alejar a todos los feligreses”, dijo.

El impulso de la tecnología para transmitir los servicios a distancia es un cambio radical para la mayoría de las sinagogas.

Las festividades judías son un momento en el que los fieles se reúnen con la familia, los amigos y los compañeros de congregación, y se desconectan de las distracciones externas. En algunos casos, es el único momento del año en que la gente va al templo. Las sinagogas también reclutan nuevos miembros y piden donaciones por encima de la entrada habitual a las celebraciones.

Ahora la gente debe mirar fijamente una pantalla para participar.

“En cierto modo, mirando la pantalla de una computadora se está más cerca del rabino o del cantor que en persona”, dice Jacob Solomon, presidente de la Federación Judía del Gran Miami.

Y aunque muchos dicen que la tecnología no sustituye el culto en persona, ha abierto nuevas puertas a las personas que viven lejos de una sinagoga o no pueden asistir a los servicios.

“Mentiría si dijera que la experiencia digital es lo mismo que en persona”, dijo Litwak. “No hay nada como escuchar a la gente cantar a tu alrededor y mirar a la izquierda y a la derecha y ver sonreír a la persona que tienes al lado. Pero he aprendido a lo largo de muchos meses, que hay algunos resquicios de esperanza en la red, como poder participar en formas y lugares en los que no podría participar si no tuviéramos la opción digital”.

Luces, cámara... a rezar

¿Qué aspecto tiene una sinagoga virtual?

En el Templo Sinai, hay tres cámaras montadas en el techo. Dos grandes pantallas de televisión cuelgan de la pared. Desde el podio, Litwak controla los ángulos de la cámara con un mando y supervisa el servicio con un iPad.

Los congregantes virtuales ven a Litwak y al cantor Norman Cohen Falah durante todo el servicio. Pero también ven la letra de la canción o la oración que se recita y pueden seguirla.

“Ha sido todo un viaje para pasar a una experiencia de culto tecnológicamente avanzada”, dijo Litwak durante un reciente servicio de Sabbat. Habló por un micrófono como si hubiera gente delante de él.

Litwak dijo en marzo de 2020 que la sinagoga nunca había hecho ningún streaming, por lo que no tenía equipo alguno.

Rabbi Alan Litwak, left, and cantor Norman Cohen-Falah sing inside an empty synagogue Aug. 27, 2021, during an online service for worshipers to stream live from home as the Temple Sinai of North Dade prepares for the Jewish High Holidays services in times of Covid-19. SAM NAVARRO Special for the Miami Herald

“Y entonces llegó la pandemia y nosotros, como muchas congregaciones, nos dimos cuenta que para que nuestros congregantes se sintieran parte de una comunidad, para poder rezar y conectarse, necesitábamos pasar a una plataforma tecnológica”, dijo. “Así que empezamos a hacer streaming, y en el último año y medio hemos evolucionado de forma increíble”.

Sage Kantor, copresidente de la sinagoga, puede seguir “asistiendo” a los servicios de los viernes por la noche, y disfrutarlos de una forma nueva.

“Desde el COVID, adquirí el hábito de hacer la cena de Sabbat todos los viernes por la noche y sentarme en familia a ver los servicios en Facebook”, dijo. “Nunca me perdí un viernes por la noche por el COVID”.

El Templo Sinai no es el único que se inclina por la tecnología.

En 2020, el Templo Judea de Coral Gables contrató a una empresa tecnológica para que se encargara de todas sus necesidades audiovisuales y de Zoom para los servicios de las festividades judías. A diferencia del Templo Sinai, el Templo Judea ya había estado trasmitiendo servicios.

En enero de 2019, el Templo Judea invirtió en un programa de software llamado ShulCloud que ayuda a la comunicación con los miembros. El programa, dice la institución, ayudó a los líderes de la sinagoga a adaptarse rápidamente una vez que comenzó la pandemia.

Ahora, el templo se encarga de los servicios audiovisuales y de Zoom mediante una combinación de personal y voluntarios. El Dr. Ed Gross, miembro del Templo Judea, y el rabino Jonathan Fisch configuran con antelación los ángulos de las cámaras múltiples de Zoom y los preajustes para los servicios virtuales de 2021. Aunque los servicios de Zoom solo están abiertos a los miembros del templo, los servicios también se retransmiten para cualquiera que quiera hacer clic.

Una empresa tecnológica dirigirá los servicios virtuales de 2021. Pero durante todo el año, Judea designó a un empleado para encargarse de la tecnología a tiempo completo. El técnico del templo se encarga de todas las cuentas de Zoom, del WiFi y de las cuestiones de seguridad, incluso de la Margaux Early Childhood School. Todas las aulas están equipadas con televisores Apple de 75 pulgadas, iPads y capacidad de Zoom.

Gaby Enser Tangir, directora del Temple Judea B'nai Mitzvah , lee de la Torá durante un servicio reciente que fue transmitido en vivo. Temple Judea

Leslie Sternlieb, de Coral Gables y quien ahora vive en Rhinebeck, Nueva York, hizo una “importante donación” destinada a la tecnología. Sternlieb, que en su día promovió el arte y la cultura, dijo que había prestado servicios de streaming “antes que fuera popular” y que sabe que la tecnología es el futuro.

“Entendí que esta pandemia iba a estar aquí a largo plazo y creo que este enfoque híbrido es el futuro”, dijo Sternlieb, de 64 años. “Está proporcionando un servicio fundamental”.

¿En qué se diferencia un servicio de streaming?

En el Templo Sinai, que transmite los servicios en vivo, el rabino Litwak puede “hacer clic en uno de los cuadros” y hablar directamente con alguien. Para los servicios de las festividades judías, algunos miembros del templo han grabado la lectura de las oraciones y estas se incorporarán al servicio.

Sharon Israel, directora ejecutiva del Templo Judea y productora de los servicios festivos, dijo que “la producción de la experiencia de las festividades judías virtuales usa un lado completamente diferente del cerebro”.

“Administrar las festividades Judías en persona tiene que ver con las operaciones, el sonido, la iluminación, la gente que entra y sale, la policía/seguridad, el espacio, el aire acondicionado y la música”, dijo. “Como la gente no está allí en persona sintiendo el poder del espacio, tenemos que crearlo para ellos. En Zoom usamos un encuadre más íntimo y cerrado, sin ángulos amplios ni cambios rápidos de cámara, lo que crea la sensación de que estás cerca de la persona. Usamos cámaras de mano, lo que hace que uno sienta que está al lado del rabino caminando por el pasillo, como se sentiría en persona”.

Israel dice que producir los servicios virtuales le permite ser creativa.

“Me encanta que podamos estar tan lejos y a la vez estar juntos”, dijo. “El personal, el clero y los miembros de la sinagoga trabajan en colaboración para ofrecer a los miembros una experiencia muy interactiva”.

El Temple Judea utiliza recortes de cartón de sus miembros para que se sientan como si estuvieran en el santuario. Temple Judea

¿Nuevas funciones para el rabino y el cantor?

Litwak dijo que antes que se vieran obligados a trasmitir en vivo, no sabía mucho al respecto. Ha tenido que aprender a controlar el iPad y las cámaras, especialmente cuando el cantor toca la guitarra.

“Lo ha hecho muy bien”, dijo el cantor, Cohen Falah, quien ayudó a instalar las capacidades de streaming

El clero del Templo Judea tuvo que aprender a usar la tecnología para el estudio de la Torá y otras clases. En algunos casos, la rabina Judith Siegal dijo que han sido capaces de resolver los problemas de tráfico de automóviles antes de la pandemia con el cambio al tráfico digital.

“Lo que creíamos que era cierto sobre la comunidad, en realidad no es exactamente cierto”, dijo. “Podemos seguir siendo ... una comunidad sagrada incluso cuando no podamos vernos en persona”.

El pasado fin de semana, la rabina y voluntarios del templo repartieron libros de oraciones y otros artículos de necesarios para las fiestas a los fieles en sus autos para que todos puedan seguirlas. Y volverán los recortes de cartón de los feligreses, lo que, según Siegal, la hace sentir que se dirige a un templo lleno.

La rabina Judith Siegal interactúa con una conductora mientras voluntarios reparten paquetes de regalo a los feligreses, que incluyen un libro de oraciones entre otros artículos para la festividad de Rosh Hashaná, a través de un sistema de drive-thru a las afueras de la sinagoga reformista Temple Judea en Coral Gables el 29 de agosto de 2021. Daniel A. Varela dvarela@miamiherald.com

Festividades judías sagradas

Rosh Hashaná es el comienzo del periodo sagrado de 10 días conocido como las festividades judías, que termina con Yom Kippur, el Día del Perdón. Yom Kippur, que comienza al anochecer del miércoles 15 de septiembre y termina al anochecer del jueves 16 de septiembre, es un día para que los judíos reflexionen sobre el año pasado y comiencen el nuevo año, 5782, con una pizarra limpia.

“Las festividades judías tienen por objeto ayudarnos a reflexionar sobre el año pasado y motivarnos para hacer ajustes y crear una visión para un futuro mejor el año venidero”, dijo Solomon, presidente de la Federación Judía del Gran Miami . “Si no podemos estar juntos en persona, al menos sabemos que estamos juntos como comunidad de fe y por una religión que nace de la comunidad”.

El año pasado fue la primera vez que las congregaciones de muchas sinagogas cambiaron al formato virtual. Y los líderes religiosos se pusieron creativos. Algunos recurrieron a los drones. Y otros incluso echaron mano al shofar

El rabino Yossi Harlig demuestra cómo soplará el shofar tradicional fuera del Jabad de Kendall & Pinecrest en septiembre de 2020. Courtesy Chabad of Kendall

En vísperas de las fiestas de este año, los clérigos empezaron a planear el regreso en persona cuando las restricciones del COVID-19 empezaron a disminuir. No fue hasta las últimas semanas que los rabinos se dieron cuenta que reunirse en persona no era una buena ante la nueva ola de COVID.

Captación de nuevos miembros y recaudación de fondos

En el pasado, las sinagogas vendían entradas para los servicios de las festividades judías y aprovechaban las celebraciones para reclutar nuevos miembros para la congregación. El rabino Litwak dijo que aunque los servicios se transmiten en vivo son gratis, la afiliación no ha cambiado drásticamente.

“Tenemos muchos socios leales”, dijo.

Litwak dijo que la gente entiende la importancia de ser parte de una comunidad y ayudar a esa comunidad con apoyo financiero.

Algunas sinagogas recaudan dinero cobrando por el acceso en línea. En el Templo Israel del Gran Miami, la gente puede pagar $360 para inscribirse en el acceso virtual, que incluye los servicios de culto semanales, los servicios de las festividades judías sagradas y las celebraciones de días sagrados.

No usar electricidad

Para el rabino Yossi Harlig, Chabad of Kendall & Pinecrest, la tecnología es una bendición mixta. Los judíos más observadores no usan la tecnología en el Sabbath ni en las fiestas. Pero Harlig dice que ha encontrado una manera de utilizar la tecnología para ayudar a la gente a navegar por los días sagrados, incluso si no se sienten cómodos yendo a los servicios.

A menudo publica mensajes de video en Facebook y proporciona a la gente libros de oraciones y consejos si no se sienten cómodos acudiendo a los servicios en persona. Este año, todos los que se presenten en la sinagoga tendrán que someterse a una prueba rápida de COVID.

“Entendemos que no todo el mundo se siente cómodo entrando en la sinagoga todavía”, dijo.

La transición a la tecnología

En Temple Sinai, el copresidente Darren Friedman dijo que el año pasado fue una “transición muy grande para averiguar qué era lo digital”, pero añadió que han recorrido un largo camino desde entonces. El padre de tres niños, de siete, 10 y 12 años, dijo que creció en Sinai y que está orgulloso de lo que han logrado en un año.

Dijo estar “decepcionado” por no poder tener a todos en el santuario, pero la seguridad es una prioridad.

En el últimos Sabbat, Litwak usó un iPad y un clicker para cambiar los ángulos de la cámara mientras el cantor tocaba la guitarra. Hizo una pausa por “dificultades técnicas”.

“En el último año y medio hemos evolucionado de forma increíble”, dijo. “Reconocemos la importancia de tener una experiencia de culto de calidad para la persona que está sentada en casa”.