Estos viejos parques de la Florida nos hicieron pasar un buen rato. La realidad acabó con ellos

Los paseos en botes chocones en Blockbuster Golf and Games.

Mientras Walt Disney World sigue expandiéndose y un megacentro comercial planeado en el oeste de Miami sueña con convertirse en Retail World, tomemos un momento para llorar la pérdida de los desaparecidos parques temáticos y atracciones del sur de la Florida.

¿Recuerdan el Museo de Cera de Miami? ¿Qué hay de Pirates World y Six Flags Atlantis? ¿Y Blockbuster Golf & Games y Boomers?

Ahora, todos han desaparecido, sustituidos por complejos de viviendas y tiendas.

¿Qué los aniquiló?

Elige tu opción: finanzas en dificultades, bienes raíces valiosos, un cambio en los gustos de los clientes.

Six Flags Atlantis fue arrasado por Oakwood Plaza en Hollywood. Y Dania Pointe está abriendo por fases en el antiguo hogar de Boomers y la emblemática montaña rusa de madera justo al lado de la I-95.

El sur de la Florida sigue teniendo un puñado de parques temáticos: Seaquarium, Lion Country Safari, Jungle Island (antes Parrot Jungle), Coral Castle. Pero si se menciona la palabra “parque temático” hoy en día, es probable que se hable de los de Florida Central: Disney World, Universal, Busch Gardens.

Quizás hayan desaparecido, pero estos parques de Miami-Dade y Broward siguen vivos en nuestros corazones y recuerdos. Así que echemos un vistazo a sus historias contadas a través de los archivos del Miami Herald.

Una de las atracciones de Pirates World en Dania. Miami Herald File

PIRATES WORLD

Publicado el 20 de julio de 2008

Hace mucho tiempo, en los días previos a Disney World, hubo una atracción en Dania Beach que alimentó los recuerdos durante décadas.

“Todo el mundo se acordará de Pirates World”, dijo Kim Farrington, todavía burbujeante, pecosa, y que sigue aferrada a su placa de empleada, como un tesoro, desde 1971.

El parque temático de bucaneros de 87 acres, construido en 1966 en la Federal Highway al norte de la calle Sheridan, fue liquidado por Disney en el verano de 1975, pero los recuerdos permanecen para Farrington y los organizadores de la tercera reunión anual de Pirates World “A Blast from the Past”.

Una reunión en la sede del Club de Leones de Dania Beach para el evento del 1º de agosto se centró más en el placer que en los negocios.

Están tan vívidos como ayer los recuerdos de la torre de observación en forma de puesto de vigía y la atracción de troncos tomada de la Feria Mundial de Nueva York de 1964-65; una atracción de carreras de obstáculos de Coney Island; réplicas marineras de galeones españoles y la montaña rusa Wild Mouse.

“No había nada igual, nada en ningún otro sitio”, dijo Scott Silvernale, cuyo trabajo de adolescente era engrasar las vías de la montaña rusa. La madre de Silvernale, June Silvernale, líder cívica y matriarca de Dania Beach desde principios de la década de 1960, dejó su trabajo como enfermera de hospital para trabajar en el parque vestida de perrito caliente. En su lugar, fue contratada como enfermera del lugar.

Según el hijo menor de June Silvernale, Jim, se forjaron amistades, se conocieron parejas y se casaron, y durante una época en la que la policía de Dania estaba formada por tres agentes, la vida era buena. Pirates World era un punto de destino, dijo Farrington, que más tarde se convirtió en auxiliar de vuelo y luego en inspector de la FAA.

El lugar funcionaba como un estadio en el que se celebraban los actos musicales más interesantes de la época, como Ike y Tina Turner, Led Zeppelin, Pink Floyd, Black Sabbath, Jethro Tull y David Bowie.

“Podía estar en un vuelo desde Bangkok y si alguien mencionaba Dania Beach, otro mencionaría Pirates World”, dijo

MUSEO DE CERA DE MIAMI

Publicado el 7 de enero de 1984

Pablo Picasso, el Papa Pablo VI, José Martí y Buffalo Bill están perdiendo su hogar. También Ponce de León, Abraham Lincoln y Henry Flagler.

Todos ellos son figuras de cera en el Museo de Cera de Miami, que cierra sus puertas después de casi 25 años, víctima de los cambios en los patrones de vacaciones y la desaparición de los turistas. Es el único museo de cera del sur de la Florida.

El terreno y el edificio, en el 13899 de Biscayne Blvd. en North Miami Beach, están siendo comprados por $750,000 en efectivo por la senadora estatal Gwen Margolis, demócrata de North Miami, quien planea desarrollar un edificio de oficinas.

En cuanto a Buffalo Bill y sus 40 amigos de cera, nadie sabe dónde irán.

“Después de 25 años, me siento como uno de ellos”, dice Pierre Dupeyroux, director del museo desde su apertura en 1959. “Son mi familia”. Dupeyroux, un francés que conoce la historia y las peculiaridades de cada figura, admitió que se planteó vender el museo durante un tiempo antes de aconsejar finalmente a los inversores franceses y canadienses que lo poseen que lo dejaran marchar.

Dijo que el primer gran golpe al negocio fue la escasez de gasolina de principios de los años 70. Luego, Disney World empezó a cortar el flujo de turistas al sur de la Florida. Después de los disturbios de Miami y el éxodo del Mariel en Cuba, los turistas se volvieron aún más escasos.

Pero la ubicación del museo en Biscayne Boulevard, con su proximidad a un establecimiento de strip-tease, una pizzería, varios bares y un lote de coches usados, también ha sido un inconveniente.

Cuando se inauguró el museo, “el alcalde nos hizo creer que aquí iba a haber un boom”, dijo Dupeyroux hace unos años. “Estoy muy enfadado con North Miami Beach. Dejaron que el bulevar declinara aquí”.

Los turistas latinoamericanos de hace unos años trajeron un breve respiro, y él instaló muestras latinas como José Martí y Simón Bolívar. Incluso añadió placas que explican las escenas de cera en cuatro idiomas.

Pero no fue suficiente.

Los autobuses turísticos ya no atascan el estacionamiento. Dupeyroux ya no compra recuerdos para vender. Vende lo que puede de las existencias restantes de perchas de conchas, dinero confederado y llaveros, y luego dona el resto para deducirlo de los impuestos.

El viernes por la mañana, un puñado de turistas japoneses entró en el vestíbulo del museo, pero se marchó sin recorrerlo. Eso es típico en estos días, dijo Dupeyroux.

“Es una pena que Miami se pierda, pero no hay manera de quedarse”. Margolis, propietario de una empresa inmobiliaria de North Miami Beach, tiene grandes planes para el museo. Quiere convertir el interior en oficinas y construir un edificio de oficinas de cuatro plantas detrás.

El museo está al sur de un propuesto juzgado de North Dade en el bulevar, y está cerca del North Miami General Hospital, que planea una expansión de $40 millones. Margolis califica el potencial de la zona de “astronómico” y dice que espera atraer a médicos y abogados como inquilinos.

Dupeyroux está tratando de vender toda la colección de figuras de cera a un comprador, aunque no quiso nombrar al potencial cliente. El comprador adquiriría una pieza de la historia de los museos de cera. Hoy en día, la mayoría de los museos utilizan plástico para hacer sus figuras; el museo de Miami era totalmente de cera.

Las figuras tienen cabello humano real, cultivado y vendido por mujeres de Europa Central. Muchas de las figuras de cera del museo se hacían a mano con cera de abeja en el estudio de Albert Chartier en París y costaban entre $4,000 y $5,000 cada una.

Esas figuras fueron esculpidas por artistas que practicaban su moribundo oficio, trabajando a partir de fotografías enviadas desde Miami. Otras se conservan de la Feria Mundial de Nueva York de 1939 y de los museos de cera franceses originales.

Y Dupeyroux se resistió al reciente movimiento de la industria hacia exhibiciones cada vez más sangrientas: ahorcamientos, asesinatos y similares. La única escena de muerte aquí fue la exhibición del Álamo. Incluso la escena de la toma de posesión de Lyndon Johnson fue limpiada: El vestido rojo de Jacqueline Kennedy solo tiene unas pocas manchas de sangre, nada que ver con el desorden de sangre y materia cerebral que utilizan otros museos.

“Este es un museo serio”, decía el director. “No impulsamos el lado sangriento”.

De hecho, a la salida del museo se encuentra este cartel: “No creemos que un buen ciudadano cuerdo quiera ver personalidades criminales o dementes y exponer a sus hijos a verlos. Este museo presenta solo a hombres valientes que influyeron en nuestro lugar como gran nación del mundo libre”.

Six Flags Atlantis Miami Herald File

SIX FLAGS ATLANTIS

Publicado el 20 de agosto de 1992

Atlantis, el Reino del Agua, cerrará este mes. Pero Atlantis, el nuevo parque de atracciones/centro comercial, podría abrir sus puertas el año próximo.

El actual parque temático acuático de Hollywood ofrecerá sus últimas emociones el 30 de agosto, a pesar de los esfuerzos de sus propietarios, con sede en Puerto Rico, por prorrogar el contrato de arrendamiento de los terrenos situados a lo largo de la Interestatal 95 al sur de Stirling Road.

Hollywood Inc., propietaria del terreno, construirá un parque acuático más grande justo al sur del actual Atlantis, dijo el miércoles el presidente Michael Swerdlow. De hecho, Swerdlow podría utilizar el nombre “Atlantis” para todo el centro comercial de 800,000 pies cuadrados, cuya apertura está prevista entre Stirling Road y Sheridan Street para el otoño del próximo año.

Los nuevos toboganes podrían abrirse el próximo verano.

“No vemos realmente lo que la gente de Puerto Rico añade al parque”, dijo Swerdlow. “Puede que consigamos un operador (para un nuevo Atlantis). Aún no estamos seguros, pero su contrato de arrendamiento finaliza” el 31 de agosto.

Este operador pudiera ser la ciudad de Hollywood, que, según la alcaldesa Mara Giulianti, podría administrar el parque a cambio de una parte de los beneficios. El gerente de la ciudad, Robert Noe, se reunió el lunes para discutir la idea con los funcionarios de Hollywood Inc.

Giulianti dijo que quiere mantener un parque temático en Hollywood porque da a los turistas y a los jóvenes un lugar donde ir.

“Ciertamente no vamos a arriesgar nada (de dinero)“, dijo Giulianti. “Solo habría ventajas fiscales y financieras si la ciudad estuviera involucrada”.

Bob Morgan, que dirige Atlantis the Water Kingdom para Florida Recreation, dijo que él y sus jefes esperaban seguir abiertos el próximo año.

Ahora Swerdlow dijo que tendrán que retirar sus 12 toboganes acuáticos aproximadamente a finales de noviembre. Hollywood Inc. compró el parque de 65 acres a Six Flags Atlantis Ltd. por $16.5 millones en 1988 y vendió los toboganes y el equipo a la compañía de Morgan. Morgan dijo que el contrato de arrendamiento de su empresa le impide discutir los planes de reubicación hasta el próximo mes.

Wannado City en el centro comercial Sawgrass Mills en Sunrise. JOE RIMKUS Miami Herald File

WANNADO CITY

Publicado el 18 de noviembre de 2010

A veces la fantasía es mejor que la realidad. Pero la realidad de una economía que se tambalea y un modelo de negocio en dificultades han resultado ser demasiado para la fantasía que se vende en Wannado City, el parque temático del centro comercial Sawgrass Mills en el que los niños desempeñan trabajos de adultos.

Así que seis años después de que Wannado City abriera sus puertas con bombo y platillo como la primera atracción familiar del país, los directivos del parque han notificado esta semana al Estado que en enero cerrarán las puertas de su atracción en Sunrise para siempre.

Desaparecerá el camión de bomberos a escala infantil con su sirena ululante que hacía correr a los pequeños bomberos a las falsas emergencias; la panadería en la que los visitantes del parque, apodados “kidizens”, batían y decoraban sus propias golosinas; el quirófano en el que los mini cirujanos extraían órganos de goma de un maniquí; y todas las demás docenas de decorados similares a los de Disney que hacían de Wannado City el lugar de innumerables fiestas de cumpleaños infantiles y una plataforma de lanzamiento para la imaginación de los jóvenes.

“Es muy triste para mí”, dijo Karen DeLeon, de North Miami, que considera el parque una atracción imprescindible para los familiares y amigos que lo visitan. “Mi sobrina estaba en la ciudad. Tiene 6 años”, dijo DeLeon.

En Wannado City, en Sunrise, los niños pueden hacer lo que quieran: ser cirujanos, payasos de circo, periodistas, artistas, panaderos, policías, arqueólogos, pilotos. Esta es una vista de una de las muchas calles de la ciudad. La atracción infantil, repleta de locales que permiten a los niños jugar a lo grande, tiene descuentos este verano para los residentes de la Florida y cuenta con un nuevo local de Coca-Cola, además de una serie de espectáculos especiales. Miami Herald File/ 2005

“Mi nieto viene el mes que viene, y siempre es uno de los lugares de mi lista donde puedes llevarlos, y no tienes que preocuparte de que se quemen al sol, o de que les piquen los mosquitos, y no tienes que gastar una tonelada de dinero como en Disney”.

El problema es que no hay suficiente gente que comparta la opinión de DeLeon, y algunos creen que el parque es demasiado caro y su ambiente demasiado inconsistente. Jodi Medow, de Hollywood, dijo que llevó a sus hijos –Hannah, de ocho años, y Harrison, de seis– a Wannado City el Día de los Veteranos, y que le desanimó el precio de la entrada de $40 por cada niño y $10 por cada adulto.

“No me sorprende que cierren, porque es muy caro”, dijo Medow.

Y aunque los tiempos de espera para las atracciones eran significativamente más cortos de lo que Medow recordaba de su primera visita a Wannado City en 2007, dijo que el parque se sentía abandonado, y los empleados desinteresados.

“Creo que perdió su concepto cuando estuve allí el otro día”, dijo. “No parecía lo mismo. ... No parecía tan divertido, supongo que porque está vacío”.

Una cosa para la que Wannado City nunca fue diseñada es para ser una ciudad fantasma. El parque temático de $40 millones, que ocupa unos 140,000 pies cuadrados, se inauguró en el verano de 2004 con ambiciosos planes de expansión con parques similares en centros comerciales de Chicago y Nueva Jersey.

En aquel momento, los ejecutivos de la empresa hablaron incluso de posibles parques de Wannado City en China, Dubai y París. Pero la empresa matriz del parque, la mexicana Corporación Interamericana de Entretenimiento, nunca construyó otro Wannado City después del de Sawgrass Mills.

Claudia Vargas, portavoz de Wannado City, dijo que la empresa no tenía ninguna declaración sobre el cierre del parque.

Una carta dirigida a la Agencia Estatal para la Innovación de la Fuerza Laboral en la que se anunciaba el cierre del parque ofrecía una breve explicación del director ejecutivo de Wannado City, Eduardo Morones, quien escribió que la empresa “ha tenido inestabilidad financiera desde su fecha de apertura en 2004”. “A lo largo de los años”, escribió Morones, “el operador pasó por muchos cambios operativos y reestructuraciones de la empresa tratando de lograr un negocio que al menos alcanzara el punto de equilibrio”.

Wannado City nunca logró ese objetivo, incluso cuando los operadores del parque experimentaron a lo largo de los años con numerosos cambios en los precios de las entradas, los horarios de funcionamiento y los niveles de empleados.

El parque también luchó por reclutar y retener patrocinadores para sus atracciones. (El Miami Herald ha sido patrocinador del periódico del parque.) A pesar de estos esfuerzos, los ejecutivos del parque nunca pudieron resolver el problema subyacente: la baja asistencia. En su primer año completo de funcionamiento, por ejemplo, Wannado atrajo a más de 500,000 visitantes, pero solo 423,000 pagaron.

La empresa había previsto más de 600,000 visitantes. Después de una temporada de huracanes en 2005, la asistencia se redujo aún más, ya que las escuelas cancelaron las excursiones y los clientes se mantuvieron alejados del centro comercial.

Wannado City empezó a retrasarse en el pago de sus deudas, según los registros judiciales, y la empresa se planteó solicitar la disolución al Estado antes de reconsiderarlo en 2007. Ahora está previsto que el parque cierre definitivamente el 12 de enero. Los 314 empleados de Wannado City serán despedidos, según la carta de Morones, aunque la empresa ofrecerá indemnizaciones.

Como uno de los anclajes de Sawgrass Mills, Wannado City dejará un evidente vacío en el extenso centro comercial, aunque no por mucho tiempo. Michael Goodman, portavoz del centro comercial, dijo que Sawgrass ha “recuperado” el espacio de Wannado City alquilando a minoristas de “marcas populares”, aunque solo mencionó una: la marca italiana de lujo Prada, que abrirá en diciembre.

“A mediados de 2012, todas las demás tiendas estarán abiertas”, dijo Goodman. Sin embargo, es probable que ninguna de esas tiendas signifique tanto como Wannado City para Elisa Silverstein, una niña de 10 años de Aventura, visitante habitual del parque y que a veces participa en su circo.

“Me gusta el hecho de que los niños puedan hacer lo que quieran”, dijo, haciéndose eco del eslogan del parque. Entre los recuerdos que Silverstein tiene de Wannado City: Aprender el valor del dinero a través del sistema monetario ficticio del parque, que se basa en una moneda llamada Wongas.

Los niños ganan Wongas a través de sus trabajos de rol, y las gastan en bienes y servicios, como una manicura.

“Me enseñó a gastar el dinero con prudencia”, dijo Silverstein sobre las Wongas, “y me enseñó sobre la vida real”.

Al final, sin embargo, la moneda ficticia de Wannado City no pudo superar la economía del mundo real.

OCEAN WORLD

Publicado el 2 de julio de 1994

Tres décadas de delfines bailando y leones marinos actuando llegarán a su fin este verano cuando Ocean World cierre para siempre, según anunciaron el viernes los propietarios de la atracción de Fort Lauderdale.

El último día del parque orientado a las familias será el 31 de agosto.

La noticia sorprendió tanto a los empleados como a los visitantes de la pequeña instalación situada junto a un canal del 17th Street Causeway.

“Es una pena. Nos lo pasamos muy bien aquí”, dijo Roseann Cavaluzzi, de Cape Coral, que empujaba a su hijo en un cochecito e intentaba vigilar a otros dos jóvenes que corrían de tanque en tanque el viernes por la tarde.

El presidente George Boucher dijo que la decisión era económica. La atracción era demasiado pequeña para seguir siendo competitiva.

“Para seguir adelante, teníamos que ser más grandes”, dijo. “Teníamos que añadir más atracciones. No podíamos hacerlo en esta pequeña parcela”. “En 1965, estoy seguro de que funcionaba muy bien. De repente, pestañeas y hay edificios altos por todos lados. Al frente está una de las calles más concurridas de la ciudad”.

El estacionamiento era uno de los peores problemas. Los solares vacíos de al lado, que solían albergar el exceso de coches, han sido sustituidos por centros comerciales. Ocean World podría ser sustituido por un estacionamiento para el Florida Art Institute, que es propiedad de la misma empresa matriz de Pennsylvania y comparte el solar del 1701 de la calle 17 SW. Education Management Corp. compró Ocean World hace 10 años.

Con solo 3.5 acres de espacio de exposición, Ocean World está anticuado en la era de los colosales centros turísticos como Sea World en Orlando y el propuesto Blockbuster Park en la línea Broward-Dade. Pero a algunos visitantes les gustó el ambiente acogedor.

“Me pareció estupendo”, dijo Robert Cavaluzzi. “He estado mil veces en Sea World y me ha gustado más esto. Estás más cerca. No es como estar sentado lejos”.

Vanessa Huertas, de 13 años, de Rochester, N.Y., estaba nariz con nariz con el delfín Tiger en uno de los portales del tanque principal para nadar con delfines.

“¿Qué pasará con los animales?”, preguntó. “Me encantan los delfines. Quiero ser bióloga marina”.

Ella y su madre dijeron que habían estado en otros parques marinos, pero que el que más les gustaba era Ocean World. Boucher y el veterinario del parque, Scott Gearhart, dijeron que la docena de delfines, los nueve leones marinos y otros animales serán trasladados a varios lugares.

Una delfín preñada, Cindy, fue enviada al Centro de Investigación de Delfines en los Cayos de la Florida a principios de la semana. Boucher y Gearhart también negaron que el cierre fuera causado por los activistas que se oponen a mantener a los delfines en cautividad.

“No les daría ni un ápice de crédito”, dijo Boucher. “Ni siquiera son un factor”. No obstante, Russ Rector, crítico declarado de la industria, se alegró de la desaparición del parque. “Me alegro de que Ocean World cierre”, dijo. “Francamente, había sobrevivido a su tiempo y a su lugar”.

Boucher dijo que se quedará sin trabajo como los otros 55 empleados. La decisión se hizo definitiva el jueves por la noche, dijo. Hubo muchas lágrimas el viernes por la mañana cuando Boucher dio la noticia.

“Fue una reunión muy emotiva”, dijo. “Fue tan difícil decirlo como recibirlo. Para muchos de los empleados de aquí, no era solo un trabajo. Hay un afecto muy genuino y profundo por los animales”.

Dijo que el parque atraía a unos 300,000 visitantes al año, un promedio de algo más de 800 al día. Francine Mason, de la Oficina de Convenciones y Visitantes del Área Metropolitana de Fort Lauderdale, dijo que se promovía como un “parque marino boutique” por su tamaño íntimo. “En comparación con Sea World, se puede visitar Ocean World en unas pocas horas en lugar de un día”, dijo.

Ni ella ni el presidente de la oficina, Dean Hofmeister, pensaban que el cierre vaya a perjudicar al sector turístico de la zona. Las encuestas turísticas han revelado que Ocean World no atrae por sí mismo a la gente al sur de la Florida, pero que es una excursión popular para los visitantes y los habitantes locales.

Cuando se enteró de que el parque iba a cerrar, el visitante Doug Fanshawe, de West Palm Beach, recordó sus inicios.

“Estuve aquí cuando se inauguró”, dijo. “Solía venir cuando tenían un telecabina sobre la piscina de los tiburones, muy arriba”.

Fanshawe había regresado el viernes para lo que estimaba que era al menos su quinta visita. Fue un viaje de tres generaciones, incluyendo a su mujer, sus hijas y su nieta.

“Odio ver cómo desaparece”, dijo. “Es una pena”.

SERPENTARIUM

Publicado el 22 de julio de 1984

Después de 37 años en South Dade, Bill Haast y su fábrica de veneno viviente y retorcido podrían trasladarse a Salt Lake City.

Haast, propietario del Serpentario de Miami, planea reubicar sus quinientas o seiscientas serpientes en el Parque de Investigación de la Universidad de Utah.

El Serpentario, de 37 años de antigüedad y víctima de la caída del turismo, cerrará en septiembre y hará sitio a un centro comercial y un edificio de oficinas de cuatro plantas.

Comienza la demolición del Serpentarium en 1984 Rick McCawley Miami Herald File

Los comisionados de Metro aprobaron el jueves una rezonificación necesaria del sitio de 5.24 acres del Serpentarium, en 12655 S. Dixie Highway. Janis Enterprises pagará a Haast $3.25 millones por el terreno. La construcción podría comenzar el primer día del próximo año, y tomar un año a un año y medio, dijo el representante de Janis Tony Macina.

Tres vecinos cercanos se quejaron en la audiencia de zonificación del jueves sobre la altura del edificio de oficinas previsto y los posibles problemas de tráfico, pero los comisionados les dijeron que el proyecto era en realidad más pequeño y menos intrusivo que la zonificación permitida. Janis proyecta un centro comercial de una sola planta de 56,400 pies cuadrados y un edificio de oficinas de 33,600 pies cuadrados.

En Utah, Haast, de 73 años, continuará con un proyecto de toda la vida: la producción e investigación de veneno. Creó el Serpentarium para apoyar ese trabajo. Su nuevo hogar en el parque de investigación sería el Centro de Innovación, una corporación privada especializada en el desarrollo de empresas de alta tecnología.

Bradley Bertoch, del centro, dijo que se están haciendo arreglos para que Haast vaya allí. Haast dijo que la semana del Día del Trabajo será probablemente la última del Serpentarium.

La montaña rusa Hurricane en Boomers desde la I-95 entre las vialidades Stirling y Griffins en Dania Beach. Miami Herald File

BOOMERS

Publicado el 2 de mayo de 2011

Soportó un huracán tras otro, pero después de 10 años de altibajos, giros y vueltas, chillidos espeluznantes con las manos en el aire y gritos de “¡Volvamos a subir, papá!”, el Dania Beach Hurricane desapareció.

El Hurricane era conocido por los aficionados a las montañas rusas como la atracción de madera más alta de la Florida. Para los automovilistas, era ese gigantesco artilugio que se alzaba a lo largo del lado este de la Interestatal 95, entre las vialidades Stirling y Griffin, lo que les hacía preguntarse: ¿Qué pasa si las termitas empiezan a darse un festín con esa cosa?

Andy Hyman, director general de Dania Coaster Limited, la empresa que operaba la atracción, dijo que la mala economía fue la sentencia de muerte del Hurricane.

“Lo pasamos muy bien. Nos divertimos mucho”, dijo Hyman. “Pero la gente está preocupada por pagar las hipotecas y/o las tarjetas de crédito, y por llevar comida a la mesa. Los padres no tienen $50 para darles a sus hijos y decirles: ‘Oye, aquí tienes. Monta en la montaña rusa y juega a los videojuegos durante unas horas’”.

El Hurricane, una atracción de dos minutos de duración sin un parque temático en el cual apoyarse, se inauguró el 1º de noviembre de 2000. Construida a prueba de huracanes y con un costo de $4.5 millones, mide 100 pies de alto y 3,200 pies de largo.

En su mayor bajada, los vagones de seis plazas de la montaña rusa pasaban a 60 millas por hora. Está al lado de Boomers, un sitio de videojuegos, pista de karts, jaula de bateo y fiestas infantiles. Aunque no tuvo mucho éxito como negocio en los últimos años, la montaña rusa tuvo sus momentos memorables.

Cinco parejas se casaron mientras montaban en el Hurricane. Y se rodaron varios anuncios de televisión en la montaña rusa, que en su día fue clasificada por Amusement

La revista Today la considera una de las 20 mejores montañas de madera de Estados Unidos. Las montañas rusas de madera son una rareza: solo quedan 182 en todo el mundo, frente a las 2,300 montañas rusas de acero. El martes, Hyman notificó a Joe Tortorella, director general de Boomers –a quien le alquilaba el lugar–, que la montaña rusa se apagaría en tres días.

“Siento que se vaya, pero técnicamente no formaba parte de Boomers. Y Boomers estará bien”, dijo Tortorella. “Tenemos otras 12 atracciones y una importante sala de máquinas recreativas”.

“Nunca he montado en el Hurricane, pero me estoy dando una patada porque pensaba hacer un viaje rápido allí mientras esté en Orlando por negocios en noviembre”, dijo David Lipnicky, portavoz de American Coaster Enthusiasts, con sede en Ohio, una organización nacional de operadores de parques de atracciones y montañas rusas. “Muchos amigos se han subido al Hurricane y solo han dicho cosas buenas sobre ella. Y eso dice mucho, porque la gente que se entusiasma con las montañas rusas es muy seria a la hora de determinar lo que hace una buena atracción”.

Lipnicky dijo que espera que otro operador de atracciones se anime y reviva el Hurricane. Pero funcionarios de Dania Beach dicen que eso es poco probable. Corine Lajoie, principal planificadora de la ciudad de Dania Beach, dijo que desde hace algún tiempo el Director de la Agencia de Reurbanización de la Comunidad, Jeremy Earle, se ha acercado a los negocios alrededor del Hurricane para hablar de la posibilidad de reurbanizar la zona para mantenerse al día con el desarrollo del centro de la ciudad y la remodelación de su zona de antigüedades en el Stirling Design District.

“El Hurricane ha proporcionado algunos grandes recuerdos y fue nostálgico cuando se construyó”, dijo el comisionado de la ciudad Walter Duke. “Pero la realidad es que el corredor Griffin Road/I-95 representa una importante zona de desarrollo económico para nuestra ciudad.

“Entre eso y la aparición del Stirling Design District al sur de ese lugar, era probablemente inevitable que en algún momento intentáramos convertir la zona donde se encuentra el Hurricane en un uso mayor y mejor”, dijo.

La nota a los clientes en 2000. Sun Sentinel

BLOCKBUSTER GOLF & GAMES

Publicado el 22 de marzo de 2000

Blockbuster Golf & Games, un raro lugar de entretenimiento en el paisaje cada vez más abarrotado de edificios de oficinas y centros comerciales del oeste de Broward, cerrará el 30 de marzo para hacer sitio a un proyecto de oficinas y tiendas.

El complejo de 26 acres cerca de Sawgrass Mills ha sido un respiro recreativo para las familias y los profesionales de negocios durante seis años, ofreciendo ofrece botes chocones, jaulas de bateo, un campo de prácticas, campo de golf en miniatura y sala de juegos de video. Pero a medida que los nuevos parques empresariales, las urbanizaciones y los centros comerciales han ido consumiendo las parcelas vecinas, el valor de la propiedad se ha disparado.

A pesar de la constante afluencia de público, Blockbuster reevaluó su estrategia comercial hace cuatro meses y decidió vender la propiedad. El mes pasado, la empresa firmó un contrato con la urbanizadora Stiles Corp. Stiles espera cerrar el acuerdo en 45 días. Los responsables de Blockbuster y Stiles no quisieron revelar el precio de venta.

Unas 100 personas perderán sus puestos de trabajo cuando el centro de juegos cierre. La portavoz de Blockbuster, Liz Green, no quiso responder a las preguntas sobre si Golf & Games había estado perdiendo dinero.

“Simplemente no encaja en nuestro negocio”, dijo Green. “Nos dedicamos al entretenimiento en casa”.

Tom Kates, presidente de Stiles Realty Co., presentó hace unas semanas los planes de reurbanización a los funcionarios de planificación de Sunrise, que prevén tiendas minoristas a lo largo de Northwest 136th Avenue, respaldadas por edificios de oficinas visibles desde la Interestatal 595. Kates dijo que el centro comercial y de oficinas servirá como puerta de entrada a la ciudad, que limita con Davie al sur y Plantation al este. Añadió que el nuevo centro de oficinas y comercio probablemente reflejará otros desarrollos cercanos de Stiles que tienen edificios de oficinas de 60,000 a 100,000 pies cuadrados, de tres a cuatro pisos de altura.

“Estoy seguro de que hay personas que han utilizado Golf & Games que estarán un poco decepcionadas. Pero estas cosas ocurren, y no es algo que podamos controlar”, dijo Kates. “Este sitio es muy importante para nosotros y para la ciudad. Queremos crear un proyecto de primera clase”.

El ex presidente de Blockbuster, Wayne Huizenga, lanzó Blockbuster Golf & Games en junio de 1994 como parte de un esfuerzo por ampliar la cadena de alquiler de videos hasta convertirla en un imperio del entretenimiento. Ese imperio incluía Blockbuster Music, el centro de juegos para adultos Block Party y el centro de juegos para niños Discovery Zone. También planeaba construir Blockbuster Park, un parque de atracciones deportivo y de entretenimiento en Miramar. Los planes de Huizenga cambiaron poco después de la venta de Blockbuster a Viacom en 1994.

Pieza por pieza, Viacom vendió las unidades que no eran rentables. En 1997, Viacom trasladó Blockbuster a Dallas. Con la muerte de Blockbuster Golf & Games, solo quedan las tiendas de alquiler de videos en el sur de la Florida.

Leslie Anne Moore, presidenta de la Cámara de Comercio de Sunrise, dijo que el nuevo espacio de oficinas y tiendas proporcionará oportunidades de empleo en la comunidad, pero que se echará de menos el Golf & Games. Durante tres años, el centro ha acogido el desafío corporativo anual de la cámara, un evento que atrae a 300 profesionales de empresas locales.

“Ha sido una instalación maravillosa y un socio corporativo”, dijo Moore. “Será triste verlo desaparecer”. Nick Perris, vicepresidente de la Plantation Acres Homeowners Association, dijo que West Broward no tiene nada parecido a Golf & Games, con su combinación de actividades al aire libre y bajo techo.

“¿Lo van a derribar?”, dijo Perris, un propietario de 24 años de West Broward. “¿Ahora dónde diablos voy a golpear las pelotas de golf? ¿Dónde va a llevar papá a los niños el fin de semana? ¿Dónde van a jugar a los videojuegos?

“Estoy muy sorprendido. Hay mucha gente allí todo el tiempo, y la sala de juegos siempre está saltando. Solo quieren hacer más dinero”.

Steve Muñoz, 14 años, derecha, juega Chuck Fadely MIAMI HERALD FILE

CASTLE PARK/MALIBU GRAND PRIX

Publicado el 15 de febrero de 1987

Castle Park, el extravagante campo de sonido de motores con torretas que se ha convertido en sinónimo del sur de la Florida como los turistas con pantalones cortos chillones y calcetines negros, ha sido víctima del progreso. El parque, que en su día se proclamó como una tierra de fantasía para “niños de todas las edades”, fue arrasado pieza a pieza el sábado por sus antiguos clientes, aparentemente sin permiso. Carritos, barcos y trozos de los innumerables castillos desaparecieron en los coches.

Castillos enteros habrían desaparecido si alguien se los hubiera llevado.

“El castillo de enfrente es precioso. Pero es de concreto sólido”, dijo Allen Frank, de Hollywood. “Es una pena que todo esto tenga que derrumbarse. Deberían poner un gran cartel en la fachada: ‘Llévese lo que quiera’”.

El Estado está demoliendo el Castle Park para hacer la enorme intersección de las interestatales 95 y 595. Las excavadoras habían mordisqueado discretamente el parque, reduciendo a escombros la piscina de botes chocones, la pista de karts y las jaulas de bateo. Pero a finales de la semana pasada, un enorme agujero atravesó la puerta del castillo más grande –que antes albergaba videojuegos, futbolines, hockey de aire y el bar de aperitivos– a la vista de los automovilistas de la I-95.

Durante todo el sábado, se salieron de la autopista: los cazadores de recuerdos, los curiosos, los nostálgicos y los que pensaron que podrían echar una última partida de minigolf. Castle Park, que tiene un parque hermano detrás del Midway Mall en West Dade que sigue abierto, ha adornado el lado este de la I-95 cerca de la carretera estatal 84 durante nueve años.

El parque de Broward, con una réplica en miniatura del castillo de Disneylandia, un molino de viento de concreto, un templo árabe de fibra de vidrio y una diminuta casa encantada, se inauguró como una atracción turística muy promocionada el 28 de abril de 1978.

La torre de 30 pies, el foso y los cientos de farolillos de colores en el centro de este parque de $1.8 millones y 5 acres eran difíciles de pasar por alto. Su proximidad a la I-95 –que en su día se consideró una gran ventaja– acabó siendo su perdición. T

El Departamento de Transporte del Estado compró el terreno para hacer sitio a la intersección. Es una de las 1,369 casas y negocios comprados para hacer sitio a la I-595. Un funcionario del Departamento de Transporte con el que se contactó el sábado no vio con buenos ojos a las docenas de personas que recogieron las coloridas chácharas.

“Realmente están invadiendo y robando porque la propiedad pertenece ahora al Estado de la Florida”, dijo el portavoz del DOT, Bill Fowler. “Vinimos aquí cuando éramos niños, y seguimos siendo niños”, dijo.

Un funcionario del antiguo propietario del parque, Malibu Grand Prix de California, dijo que la gente en el parque es problema del DOT. El parque fue entregado al Estado hace dos semanas, dijo Gary Rudolph, un vicepresidente de Malibu.