Atención, Hialeah: te mencionan en esta nueva canción de Drake

¿Quién dijo que Hialeah no recibía suficiente atención?

Probablemente lo piensan los residentes de Hialeah, la sexta ciudad más grande de toda la Florida.

Bueno, el cantante Drake le dio a la Ciudad que Progresa un poco de amor en su muy anticipado álbum, titulado Certified Lover Boy.

El homenaje aparece en la nueva canción del disco, “You Only Live Twice”, una colaboración que el artista canadiense hizo con el rapero Lil Wayne, The Motto, en el 2011.

ADVERTENCIA: LA LETRA CONTIENE LENGUAJE EXPLÍCITO Y OFENSIVO

Trivia: aunque Drizzy no inventó el acrónimo “YOLO”, la frase que dice You Only Live Once enloqueció al público después de aparecer en el primer sencillo de hip hop.

Esta última versión agrega un verso del rapero del 305, Rick Ross.

El Boss rapea, “Hialeah celebró cuando Fidel murió. Patti LaBelle, quién creería que venderíamos pastelitos. Cuando uno está solo es cuando uno se da cuenta. Cuando todas las luces se apagan, es cuando uno ve a la gente de verdad”.

Lo próximo que anticipamos con gran entusiasmo es un concierto en Hialeah con Drake, Ross y Weezy.

Traducción de Jorge Posada