Empleado de Miami-Dade trató de estafar $160,000 de ayuda económica por el COVID-19

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Cuando el residente de Miami Gardens, Willie Curry, solicitó un préstamo de ayuda por el COVID-19 en junio de 2020, argumentó que su compañía Will Curry Computers tenía 10 empleados, ingresos brutos por $755,416 y que sus productos vendidos costaban unos $170,664.

“En realidad... [Curry] creó Will Curry Computers en 2020, tenía solo ingresos brutos y costos de productos vendidos mínimos durante el período de 12 meses antes del 31 de enero de 2020, además de no tener ningún empleado”, según la declaración de ofrecimientos de Curry, la admisión de los hechos que acompañó su declaración de culpabilidad por estafa electrónica en una corte federal.

Curry, de 58 años, gerente de redes del Condado Miami-Dade, y empleado del condado a tiempo completo tiene fijada como fecha de la sentencia el 17 de noviembre.

En la admisión de los hechos de Curry, el 24 de junio de 2020, se dice que Curry presentó una solicitud a la Administración de Pequeños Negocios (SBA) para recibir un préstamo por desastre económico bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES). En la solicitud, Curry declaró que era el único propietario de Will Curry Computers, que se fundó en 2015.

La SBA, trabajando con la información falsa que le había suministrado Curry, trató de enviarle un giro de $10,000 a la cuenta bancaria de su banco, Dade County Federal Credit Union, el 29 de junio de 2020. De nuevo, el 16 de julio de 2020, la SBA intentó enviarle otro giro de $150,000 a la misma cuenta.

Sin embargo, el banco le devolvió el dinero a la SBA y le dijo a Curry que no aceptaría el dinero. Curry llamó a la SBA y trató de que le mandaran el dinero a su cuenta bancaria de Bank of America, pero la SBA no lo hizo.

En 1994, Curry se declaró culpable en una corte del Condado Broward por compensación ilegal, que según el lenguaje jurídico, quiere decir “delitos de soborno, y malversación de fondos públicos”, que comprende parte de los estatutos de la Florida. En aquella ocasión, fue sentenciado a un año de libertad provisional, y a pagar una compensación de $1,300.

Traducción de Jorge Posada