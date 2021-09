Presentan planes para un complejo multideportivo de 820,000 pies cuadrados en Miami-Dade

Glen Rice, ex estrella de los Miami Heat, dijo que estaba "impresionado" por los planes de Destination Sport Miami, un complejo multideportivo de más de 800,000 pies cuadrados que se está construyendo frente a TopGolf Doral. Destination Sport Miami

Políticos locales y dignatarios deportivos —entre ellos Glen Rice, ex estrella de los Heat, y Jill Ellis, ex entrenadora nacional de fútbol femenino de Estados Unidos— estuvieron presentes el miércoles para la presentación oficial de los planes de Destination Sport Miami, un complejo polideportivo cubierto de 820,000 pies cuadrados que se construirá frente a TopGolf Doral.

El terreno de 20 acres está al oeste de la autopista Turnpike y del Dolphin Mall. La instalación, de 120 pies de altura, se anuncia como la “mayor instalación polideportiva cubierta de Norteamérica”.

Contará con dos pistas de hockey sobre hielo reglamentarias de la NHL, un campo de césped reglamentario de la NFL-FIFA, 18 canchas de baloncesto reglamentarias de la NBA, una arena de e-Sports, 36 canchas de voleibol, 11 canchas de tenis de superficie dura de la USTA, un gimnasio de 15,000 pies cuadrados, una piscina olímpica de 50 metros, una piscina terapéutica de agua templada de 25 yardas, una máquina de surf cubierta, restaurantes y salones de fiesta.

“Esta instalación será emblemática de todo nuestro condado”, dijo la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava. “La gente podrá usarla todo el año, sin importar el tiempo”.

Tru North Capital Partners, con sede en Orlando, financia el proyecto, cuya finalización está prevista para dentro de 24 meses. El presidente de la Comisión de Miami Dade, José “Pepe” Díaz, ayudó a encabezar el proyecto y ha estado trabajando en él durante varios años.

La ex entrenadora de la selección femenil de Estados Unidos, Jill Ellis, habla en la presentación de los planes de Destination Sport Miami, un complejo multideportivo de $110 millones que se está construyendo en los límites de Doral y Sweetwater. Destination Sport Miami

La programación deportiva de Destination Sport Miami estará dirigida por Rice en el baloncesto, Ellis en el fútbol, la ex estrella de los Marlins Livan Hernández en béisbol, el ex jugador de la NFL Randy Moss en football y el ex jugador de la NHL Bryan Trottier en hockey sobre hielo.

“Cuando vi los planes, me quedé impresionado y tuve que participar”, dijo Rice. “Siempre he querido hacer cosas que hagan que Miami sea mejor para los niños y que mejoren sus habilidades”.

Ellis añadió: “Desde el punto de vista del fútbol, esto cambiará las reglas del juego, porque la zona de Miami pide a gritos unas instalaciones de categoría mundial, no solo para los deportistas de élite, sino también para nuestra comunidad”.