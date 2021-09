Este festival de música en Miami Beach celebra la influencia del reggae en toda América Latina

El Miami Beach Reggae Fest se celebrará en el North Beach Bandshell de Miami Beach. PHOTO COURTESY OF THE RHYTHM FOUNDATION Photo courtesy of The Rhythm Foundation

El Miami Beach Reggae Fest promete ofrecer una música muy divertida y un gran ambiente. Pero también se ha concebido como algo más que el típico concierto.

El festival, que está programado para el 11 de septiembre en el North Beach Bandshell, pretende promover la paz y el amor, y ofrecer una sensación de comunidad que afirme la vida, algo de lo que hemos tenido muy poco en el último año y medio.

“Al tratarse de una fecha tan politizada, pensé que había que rendir homenaje a la paz”, dijo el fundador y organizador del festival, Eddy Morillo, que también dirige el grupo venezolano Bachaco, con sede en Miami, y titular de la programación. “Quería hacer algo que no estuviera politizado, sino que tratara sobre todo de conectar la izquierda y la derecha, la paz y el amor. Todo junto.

“Y me gustó el simbolismo que hay detrás de la fecha por ser la música reggae una forma de transmitir el amor”, continuó. “Supuse que sería una buena combinación probarlo en una fecha que ha estado ensombrecida por acontecimientos negativos, así que quería hacer algo positivo de algo oscuro, básicamente”.

El festival contará con tres artistas (más invitados especiales): Fidel Nadal, Bachaco y Doctor Krapula, que presentarán una mezcla de reggae-rock para sentirse bien con letras conscientes y un toque latino.

“Es una mezcla de tres nacionalidades diferentes: Argentina, Venezuela y Colombia”, dice Morillo sobre el elenco. “Tres grupos diferentes que interpretan el reggae cada uno a su manera. Fidel es un afroargentino, lo cual es muy peculiar –la mayoría de los argentinos no son ni siquiera afro–, así que su perspectiva es algo único. Doctor Krapula, de Colombia, es más bien un grupo de reggae-rock, de ska, pero muy influenciado por el reggae...

“Si eres un verdadero fan del reggae, ya sea jamaicano o no, este [festival] va a ser algo que definitivamente deberías esperar”.

La programación rinde homenaje a lo querido que es el reggae en los países de habla hispana y pone de relieve la mezcla de influencias latinas y caribeñas de Miami.

“Estoy muy contento de que traiga este talento”, dijo James Quinlan, director de The Rhythm Foundation y de su local, el North Beach Bandshell. “Creo que es muy interesante la fuerza que adquirió el reggae en la cultura sudamericana, y él ha sido capaz de reunirlo en un paquete aquí. Eso es emocionante, y es lo que lo hace diferente”.

Por supuesto, la pandemia sigue trastocando la vida tal y como la conocíamos antes del cierre, a principios de 2020. Pero Morillo sintió que era el momento de que el público y los músicos se reunieran y celebraran de nuevo la alegría de la música en vivo.

“Este es mi primer concierto desde que empezó la pandemia”, dijo Morillo. “Hace más de un año que no hago ningún evento. Y esa es también una razón por la que decidí llegar con fuerza, intentando hacerlo lo más grande posible, porque hay sed. Hay sed de música en la vida de la gente ahora. Y estoy tratando de hacer algo donde podamos empezar donde lo dejamos, básicamente”.

¿Por qué un festival completo?

“Nos faltan festivales”, dijo Morillo. “Sé que probablemente haya muchos festivales de otros géneros, otros estilos, otros tipos de productores y promotores, pero la comunidad latina no tiene realmente un festival que no sea convencional. Ni siquiera hablo de mí mismo: realmente no hay una vía para que estos artistas se reúnan en un festival.

“Así que lo hago más desde un punto de vista cultural: Obviamente, se supone que es un evento con ánimo de lucro, pero lo hago sin pensar en el beneficio que se va a obtener. Lo hago más por amor a la comunidad, por poder conectar con estos artistas que son similares a mí. Creo que no hay un festival en el que encaje. Así que decidí montarlo y no solo promoverme yo, sino a otros artistas que son similares, que comparten valores, pensamientos e inquietudes parecidas”.

Morillo no pudo haber elegido un lugar mejor para los ritmos relajantes y oscilantes de la música reggae que el Bandshell.

“Justo antes de que tuviéramos que cerrar [por el confinamiento], terminamos de instalar esta marquesina en el Bandshell”, dijo Quinlan. “Y eso ha sido un cambio significativo, una mejora de la experiencia, y simplemente una protección contra el sol y la lluvia. La forma del escenario es también un elemento de desviación del viento para las brisas que vienen del océano. Sientes las brisas, pero cuando esas brisas se convierten en vientos, y lo hacen, realmente aprecias el pensamiento que se puso en el diseño del propio escenario del Bandshell”.

Los temas de la paz y el amor, naturalmente, recuerdan la música de Bob Marley, y no es de extrañarse que la vida y el legado de la leyenda del reggae hayan tenido un profundo impacto en la vida de Morillo.

“Siendo latino, habiendo crecido con la música reggae muy cerca de mí, es una alegría poder compartir la música”, dijo. “Recuerdo que cuando tenía 13 o 14 años en Venezuela, viajando a través del país, de alguna manera acabé con una copia del [álbum de grandes éxitos] ‘Legend’ de Bob Marley. Al principio, ni siquiera sabía lo que significaba, porque no hablaba muy bien inglés. Traducir la letra, entender el significado y ver que la música era mucho más que lo que había conocido como niño latino, me abrió los ojos al mundo.

“Las letras son muy positivas, sobre el amor, sobre la paz, con uno mismo y con el mundo”, continuó. “Es más espiritual, y eso es lo que necesitamos hoy en día”.

Miami Beach Reggae Fest

CUÁNDO: 4:20 p.m. Sábado, 11 de septiembre de 2021

DÓNDE: North Beach Bandshell, 7275 Collins Ave., Miami Beach

COSTO: $39.99

INFORMACIÓN: northbeachbandshell.com o eventbrite.com

ArtburstMiami.com es una fuente sin ánimo de lucro de noticias sobre teatro, danza, artes visuales, música y artes escénicas.