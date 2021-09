Florida presenta moción de urgencia en batalla por el mandato de las mascarillas en las escuelas

Estudiantes salen de la escuela primaria Ballard el 25 de agosto de 2021, en Bradenton. Más de 2,400 padres respondieron recientemente a una encuesta del distrito escolar y dijeron que preferían que sus hijos estuvieran en aulas donde todos los alumnos usaran mascarillas. ttompkins@bradenton.com

Horas después que un juez de circuito del Condado Leon permitiera a los distritos escolares continuar con el uso obligatorio de la mascarilla en las escuelas, la administración del gobernador Ron DeSantis presentó el miércoles por la noche una moción de emergencia solicitando a un tribunal de apelaciones que restablezca una suspensión.

La moción de 41 páginas tiene por fin detener un fallo del 2 de septiembre del juez de circuito John Cooper que dijo que DeSantis se extralimitó en su autoridad constitucional en una orden ejecutiva destinada a evitar que los distritos exijan que los estudiantes usen mascarillas durante la pandemia del COVID-19.

Cooper fue más allá el miércoles al levantar una suspensión automática que se había desencadenado cuando la administración de DeSantis apeló el fallo del 2 de septiembre ante la Corte de Apelaciones del Primer Distrito. La moción presentada el miércoles por la noche solicitó que el tribunal de apelaciones con sede en Tallahassee reimponga la suspensión mientras avanza la batalla subyacente sobre el fallo del 2 de septiembre.

El tribunal de apelaciones dio a un grupo de padres que presentó la demanda hasta las 8 p.m. del jueves para presentar una respuesta a la moción sobre el restablecimiento de la suspensión.

En la moción, presentada poco antes de las 7:30 p.m. del miércoles, los abogados de DeSantis, el Comisionado de Educación Richard Corcoran, el Departamento de Educación de la Florida y la Junta Estatal de Educación argumentaron que al final prevalecerán en la demanda.

La moción sostiene, en parte, que el fallo de Cooper violó la separación constitucional de poderes y se adentró en cuestiones políticas y de política sobre si se debe permitir a las escuelas exigir mascarillas.

“El nivel adecuado de seguridad en las escuelas y otros entornos públicos es una cuestión política reservada enteramente a los representantes elegidos que son responsables públicamente”, dice la moción. “Por lo tanto, al encontrar un daño irreparable [por la suspensión de su fallo], el tribunal de primera instancia no debería haber sustituido sus propias preferencias de política de salud o evaluaciones de riesgo por las del gobernador o, lo que es más importante, el funcionario de salud del estado y el director de salud pública”.

Durante una audiencia celebrada el miércoles por la mañana en la que Cooper anuló la suspensión automática, el juez trató de disipar tales argumentos sobre su fallo. Afirmó que tomó decisiones en la demanda de la sobre el uso de mascarillas y en otros casos basándose en su interpretación de las leyes y enumeró las veces en que ha fallado a favor de los gobernantes.

“Si se mira mi historial, no es alguien que va por ahí, dictaminando en contra del gobernador. Lo que es, creo, es un historial de alguien que trata de averiguar cuál es la ley y regir de acuerdo con la ley. Porque ese es mi trabajo. Yo no me dedico a formular políticas”, dijo el juez Cooper.

Un grupo de padres presentó la demanda el 6 de agosto en medio de un intenso debate en todo el estado sobre si se debe exigir a los estudiantes el uso de mascarillas, ya que la variante Delta del coronavirus, altamente contagiosa, ha causado un aumento de los casos, las hospitalizaciones y las muertes por COVID-19.

Después que DeSantis emitió la orden ejecutiva de 30 de julio, el Departamento de Salud del estado emitió una norma que decía que los padres deberían tener el derecho de optar porque sus hijos no usaran mascarillas en la escuela. La orden y la norma están en consonancia con el argumento de DeSantis de que los padres deben tener la opción sobre que los niños lleven mascarillas.

Sin embargo, algunos distritos escolares se han opuesto a la orden y a la norma, y solo permiten que los alumnos no usen mascarillas si sus padres presentan razones médicas documentadas. Corcoran ha perseguido sanciones económicas contra los distritos que han aprobado tales políticas.

Al ponerse del lado de los padres, Cooper dijo en el fallo del 2 de septiembre que DeSantis se extralimitó en sus funciones, y citó una nueva ley estatal conocida como “Carta de Derechos de los Padres”, que trata del derecho de los padres a controlar las decisiones sobre la salud y la educación de sus hijos. Cooper dijo que Corcoran y el Departamento de Educación impusieron indebidamente sanciones financieras a los distritos que promulgan mandatos de uso de mascarillas sin dar a los distritos el debido proceso.

“La ley de la Florida no permite a los demandados castigar a las juntas escolares, a sus miembros o a sus funcionarios por adoptar mandatos de uso de mascarillas sin exenciones para los padres, si a las juntas escolares se les ha negado su derecho al debido proceso en virtud de la Declaración de Derechos de los Padres para demostrar que esta política es razonable y cumple los requisitos de la ley”, escribió Cooper.

Pero en la moción presentada el miércoles por la noche, los abogados del Estado se opusieron a las conclusiones del juez sobre la Declaración de Derechos de los Padres.

“De acuerdo con sus términos, la Declaración de Derechos de los Padres limita la autoridad gubernamental y protege los derechos inherentes de los padres”, dice la moción. “Por lo tanto, el gobernador no podría haber violado la Declaración de Derechos de los Padres al proteger los derechos de los padres. Con toda seguridad, la Declaración de Derechos de los Padres no otorga ninguna autoridad a los distritos escolares locales que no existiera previamente”.

La solicitud del Estado para que el tribunal de apelaciones vuelva a imponer la suspensión se esperaba después de la decisión de Cooper a primera hora del miércoles sobre la anulación de la suspensión automática. Durante la audiencia del miércoles, los abogados de los padres señalaron la necesidad de permitir a los distritos escolares exigir mascarillas mientras la batalla legal continúa.

“Permitir una suspensión por días, por semanas o meses durante el proceso de apelación, significará más niños enfermos y muertos en las escuelas de la Florida”, dijo Charles Gallagher, un abogado que representa a los padres. “Anular la suspensión permitirá a las juntas [escolares] exigir mascarillas como medida de salud pública y salvar vidas”.

Ryan Dailey, redactor de News Service of Florida, contribuyó a este artículo.