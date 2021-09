Las finanzas de María Elvira Salazar han mejorado, a pesar de renunciar a su salario de legisladora

La legisladora federal miamense María Elvira Salazar, del Distrito 27 de la Florida, habla de la situación en Cuba durante una conferencia de prensa el 5 de gosto de 2021. Special for the Miami Herald

A pesar de haber renunciado a su salario de legisladora federal de $174,000 anuales durante los últimos nueve meses, en un intento hasta ahora infructuoso de establecer un centro de capacitación laboral, las finanzas de María Elvira Salazar mejoraron notablemente desde que entró en el Congreso en enero.

La declaración financiera recién presentada por Salazar reveló que las acciones que posee en una empresa de atención médica y que promovió en televisión antes de ocupar el cargo de elección, se dispararon en valor de $100,000 a $250,000 en 2020 a por lo menos $1 millón, y potencialmente hasta $5 millones en 2021. Una hipoteca en peligro de ejecución que pertenecía a su ex esposo —pero que la incluía a ella como deudora— se liquidó en noviembre de 2020 después que se le dijera a su ex marido que desalojara la propiedad.

La representante dijo que una antigua pareja, a la que no quiso identificar, sigue manteniendo a su familia a pesar de que la pandemia en curso los obligó a posponer un matrimonio previsto para este año. Los legisladores federales están obligados a declarar los bienes de sus cónyuges en sus declaraciones financieras anuales, pero no los bienes de parejas con quienes no estén casados.

“Quiero casarme y el COVID lo ha trastocado todo. Tenemos que esperar un poco más”, dijo Salazar, añadiendo que su pareja “me ayuda” con los gastos. “Vivimos juntos y las personas que viven juntas se ayudan mutuamente. Tengo ahorros y puedo echar mano a mis ahorros”.

Salazar, republicana por Miami en su primer período, dijo que está trabajando con la Comisión de Ética de la Cámara para encontrar la manera de establecer un “centro de prosperidad” en Miami que ayude a los electores a encontrar empleo, les enseñe un oficio o les ayude a conseguir un contrato del gobierno federal. Su plan inicial, una promesa hecha durante su exitosa campaña al cargo el año pasado, era usar su salario para financiar el centro y contratar personal adicional para ayudar con las cuestiones de empleo, pero la Comisión de Ética le dijo que era un uso autorizado de fondos y personal.

En su lugar, Salazar dice que ahora está tratando de trabajar con las universidades locales para poner en marcha el centro.

“Sucederá en el futuro, cualquier persona que viva en el Distrito 27 y que quiera venir a mi centro de prosperidad lo conocerá”, dijo Salazar, y añadió que planea usar sus privilegios de franqueo en el Congreso para enviar folletos publicitarios del centro cuando abra.

“Ese es el único dinero que puedo usar porque la Comisión de Ética no me permite usar ninguno otro si lo hago desde mi oficina del Congreso”, dijo Salazar.

Salazar representa el 27º Distrito del Congreso de la Florida, que incluye Miami Beach, la mayor parte de Miami y las zonas costeras del Condado Miami-Dade. El distrito se considera competitivo y fue ganado por el presidente Joe Biden en 2020, aunque por un margen mucho menor que en 2016 ante el fuerte desempeño del ex presidente Donald Trump en Miami.

Salazar no tiene oponentes en las primarias y solo una contrincante demócrata anunciada para 2022: Janelle Pérez, copropietaria de una empresa de atención administrada por el Medicare y activista LGBTQ. La ex representante federal Donna Shalala, a quien Salazar derrotó en 2020, está considerando postularse al escaño.

Ganancias financieras, y algunas pérdidas

Antes de entrar en el Congreso en enero, Salazar presentaba el programa de televisión semanal De Noche Con María Elvira Salazar, pagado por Cano Health, un proveedor de atención médica primaria que trabaja principalmente con pacientes del Medicare y el Medicaid en la Florida y Texas.

Parte de su compensación por parte de Cano fueron 5,000 acciones de clase B de la empresa matriz de Cano Health, que empezó a cotizarse en bolsa en junio. Antes de entrar en el cargo, Salazar fijó el valor de sus acciones de Cano entre $100,000 y $250,000. Pero esas mismas acciones, que según Salazar no ha vendido, valen ahora entre $1 millón y $5 millones.

“Eso era parte de mi compensación cuando estaba al aire. No sabía que esas acciones iban a subir tanto”, dijo Salazar. “Yo no las controlo. El precio es el precio. Esperemos que se mantenga así y siga subiendo”.

Salazar dijo que no recibió acciones adicionales de Cano desde abril de 2020, cuando su formulario de divulgación financiera presentado como candidata al Congreso enumeró por primera vez las acciones de Cano, y diciembre de 2020, cuando puso fin a su programa de televisión después de ser elegida al Congreso en noviembre.

Los legisladores están obligados a informar del valor de los activos por rango lo que hace imposible una contabilidad precisa de su patrimonio neto.

Pero mientras que las acciones de Cano han subido mucho de explotado de valor, una empresa separada en la que Salazar invirtió antes de entrar en el Congreso no lo está haciendo tan bien. Salazar tenía una participación d 50% en un centro de atención pediátrica de Perrine llamado 7 Heaven for Kids PPEC.

Desde entonces, ha reducido su participación en la empresa al 20%, y ha dicho que ya no participa en las operaciones diarias del centro de cuidado infantil. En su declaración de 2020, su inversión en 7 Heaven for Kids tenía un valor de entre $250,000 y $500,000. En 2021, su divulgación citó el activo con un valor de entre $15,000 y $50,000.

“Básicamente, en febrero, entró otro socio, así que eso redujo las acciones de todos en la compañía”, dijo el abogado de Salazar, Jason Torchinsky. “En la empresa en sí no ha habido prácticamente ninguna actividad financiera”.

Salazar dijo que el negocio tuvo dificultades para atraer clientes “por culpa del COVID”.

Y los ingresos de Salazar por su trabajo en los medios de comunicación parecen estar disminuyendo. Después de recibir $131,000 de YouTube en 2019, en su mayoría de los anuncios en las vistas de video, recibió $20,000 en 2020 y $5,300 en 2021.

Salazar dijo que “no ha prestado mucha atención” a su canal de YouTube y dijo que otra persona está administrando la cuenta. No está segura de si seguirá ganando dinero con sus videos online.

Los legisladores solo pueden ganar hasta el 15% de su salario anual por trabajos realizados fuera de sus funciones oficiales. No hay límite en los ingresos que un legislador puede obtener de las inversiones.

Una lucha judicial termina

Desde su primera candidatura al Congreso en 2018, Salazar enumeró una hipoteca residencial con un valor de entre $1 millón y $5 millones como un pasivo en sus formularios de divulgación; una antigua carga financiera de su matrimonio con el constructor y diseñador de viviendas Renzo Maietto que terminó en 2010. Pero en 2021, la hipoteca dejó de figurar cuando una lucha de cuatro años en los tribunales entre U.S. Bank y Maietto terminó en noviembre de 2020 después que él desalojara la propiedad ante una notificación de desalojo.

Salazar dijo que Maietto aceptó pagar la hipoteca de la propiedad de Radcliffe Manor, una subdivisión en las afueras de South Miami, y endosó la escritura a su ex marido. Pero siguió siendo deudora de la propiedad, que el U.S. Bank adquirió por $770,000 en 2019. El pasivo la dejó con un patrimonio neto negativo durante su primera candidatura al Congreso en 2018.

“Tengo la impresión de que [Maietto] lo vendió al banco o que el banco lo adquirió”, dijo Salazar. “Sí sé que ya no estoy en la nota, así que estoy feliz por eso. Estaba sobre mí aunque no tuviera voz sobre lo que íbamos a hacer con esa propiedad. Así que tenía todas las responsabilidades y ninguno de los beneficios”.

Maietto y Salazar, quien dijo que no ha vivido en la casa de Radcliffe Manor desde el divorcio, recibieron la orden de abandonar la propiedad en febrero de 2020, pero el desalojo no se ejecutó.

“El desalojo no se ejecutó debido a que Renzo Maietto ya no está en el 7400 SW 72 Court”, escribió el Departamento de Policía de Miami-Dade en un aviso de desalojo el 13 de noviembre de 2020, una semana después de que Salazar fuera elegido para el Congreso.

Infracciones de financiación de campaña

Aparte de su situación financiera personal, la campaña de Salazar fue recientemente amonestada por la Comisión Federal de Elecciones por declarar erróneamente $147,700 en contribuciones de campaña. Las contribuciones a la campaña de 13 donantes diferentes superaron el umbral de $2,900 para el ciclo electoral de 2022, según una carta de advertencia de la FEC.

Todas las donaciones en cuestión estaban destinadas a las elecciones primarias de 2022, aunque Salazar y su abogado dijeron que las contribuciones no fueron debidamente divididas por la ex tesorera de la congresista. A los individuos se les permite donar $2,900 a las campañas de las elecciones primarias y generales de un candidato, lo que resulta esencialmente en un límite de $5,800 que debe ser dividido en partes iguales.

“La anterior contable de cumplimiento no clasificó correctamente esas donaciones”, dijo Torchinsky. “No estaban, de hecho, por encima del límite, sino que simplemente se aplicaron mal”.

Torchinsky y Salazar dijeron que la campaña tiene ahora un nuevo tesorero y presentó una serie de enmiendas ante la FEC para rectificar el error. Dijeron que es posible que la FEC emita una multa por las violaciones a la financiación de la campaña, pero Torchinsky dijo que la multa “pudiera tomar algún tiempo” y que la FEC probablemente considerará las enmiendas de la campaña y el cambio de tesorero cuando decidan la magnitud del castigo a imponer.

“Esta señora, no quiero tirarla debajo del autobús, pero no controlamos el cumplimiento”, dijo Salazar. “Por eso la FEC dice que esto está mal. Es un gran lío. No estoy contenta y lo voy a arreglar”.