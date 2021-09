‘Que se haga viral’: Mira cómo pasajeros que hacen escándalo por mascarillas son expulsados de vuelo de JetBlue

Aviones de Jet Blue. AP

Quizá estés perdiendo la cuenta, pero otro incidente relacionado con mascarillas en un avión fue grabado el miércoles por la noche.

Aerolínea: JetBlue.

Ruta: Fort Lauderdale a San Diego.

Vuelo: 529.

En un video publicado por otro pasajero y compartido a miles de personas en redes sociales por Fifty Shades of Whey, se ve a un hombre sin mascarilla gritando e insultando a dos asistentes de vuelo varones en la parte delantera del avión.

ADVERTENCIA: EL VIDEO CONTIENE LENGUAJE EXPLÍCITO

En cierto momento, el hombre agresivo agarra por la fuerza a uno de los auxiliares de vuelo por el brazo mientras los pasajeros retienen el aliento.

“Me has hecho esperar cuatro malditas horas para este vuelo, ¿lo entiendes? Me has dado una [improperio] advertencia. Una advertencia, ¡eso es todo! ¡La levanté en cuanto dijo algo! ¡Maldita sea!”

Una mujer rubia, aparentemente su compañera, se acerca al frente del pasillo, con una mascarilla azul, murmurando y maldiciendo.

Se detiene a hablar con los demás pasajeros mientras se baja la mascarilla, explicando que su hijo de 5 años no llevaba la mascarilla correctamente, pero que se la acomodaron. “Nos ofrecimos a cumplir, pero no fue suficiente”, dice a sus compañeros de viaje, mientras se baja la mascarilla. “Ahora nos echan. Que se haga viral. Vamos a demandar. Todos los que conozco son abogados”.

El hombre al frente sigue gritando a todo pulmón, diciendo que estaba vacunado y que solo le hicieron una advertencia.

“¡Han montado toda una maldita escena!”, grita a los auxiliares de vuelo, y luego ordena a uno de ellos que se enfrente al resto de las personas del avión que se han visto incomodadas por este caos.

Tras su salida, los pasajeros aplauden.

Según JetBlue, a los viajeros, que viajaban con dos niños se les pidió varias veces que se pusieran bien las mascarillas, pero no cumplieron. No llegaron a despegar del Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood. Todavía no está claro si las fuerzas del orden fueron involucradas.

“Pedimos disculpas a nuestros otros clientes en este vuelo por su experiencia durante este incidente”, dijo JetBlue en un comunicado a los medios. “Como referencia, los miembros de la tripulación están capacitados para hablar con los clientes que no siguen las normas. Si un cliente se niega a ponerse la mascarilla los miembros de la tripulación trabajarán para desactivar la situación en la medida de sus posibilidades para obtener el cumplimiento antes de pasar a la retirada del pasajero. La seguridad de todos los clientes y miembro∫ de la tripulación es nuestra primera prioridad, y debemos trabajar juntos para cumplir el mandato federal de uso de mascarillas durante el viaje”.

La aerolínea, con sede en Nueva York, añadió que estos individuos tienen ahora prohibido volver a volar con ellos

El alboroto más reciente durante el vuelo se produjo un día antes de que el Presidente Joe Biden anunciara la adopción de medidas enérgicas contra los pasajeros indisciplinados. Según la Administración de Seguridad en el Transporte, las personas que por primera vez se opongan al uso de la mascarilla recibirán multadas de $250, $500 o $1,000; los reincidentes pudieran enfrentar multas de hasta $3,000, además de ser incluidos en listas de exclusión aérea.