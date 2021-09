Adolescente pierde partida de Fortnite y amenaza con disparar en una escuela de Miami

Un joven de 14 años de Pembroke Pines publicó amenazas en YouTube en que decía a los alumnos de una escuela católica de Miami que “estuvieran preparados” y que planeaba llevar un arma para herir a los estudiantes, dijo la Policía de Broward (BSO).

Su razón, según la BSO: Perdió una partida de Fortnite.

El miércoles, la Unidad de Gestión de Amenazas de la Policía de Broward recibió un aviso del FBI sobre las amenazas, que fueron publicadas a finales de agosto en la sección de comentarios de YouTube. En las publicaciones, el adolescente dijo que el atentado ocurriría en la secundaria St. Brendan el 12 de septiembre, según la BSO. El 12 de septiembre es domingo.

El adolescente, a quien la BSO no identificó, no asiste a St. Brendan y no estaba claro porqué mencionó a esa escuela. Ahora enfrenta un cargo de delito grave de amenazas por escrito de matar, causar lesiones corporales o llevar a cabo un tiroteo masivo o un acto de terrorismo.

Mary Ross Agosta, portavoz de la Arquidiócesis de Miami, dijo que el adolescente nunca asistió a St. Brendan y es un estudiante de la escuela virtual de la Arquidiócesis.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

“Es momento para decirle a los padres, es necesario supervisar lo que sus hijos hacen en redes sociales”, dijo.

El mes pasado, otros dos adolescentes de Broward fueron arrestados por cargos de hacer amenazas después que los detectives dijeran que publicaron un mensaje en Instagram de que iban a “aterrorizar” a la escuela secundaria Charles W. Flanagan en Pembroke Pines.