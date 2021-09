Impulsan la ‘tolerancia cero’ en South Beach, jefe de policía del condado dice que no funcionará

Mientras políticos y candidatos a la comisión de Miami Beach piden una aplicación de tolerancia cero para los delitos menores en South Beach, el director del Departamento de Policía de Miami-Dade dijo el jueves a los líderes de la ciudad que ese enfoque no funcionaría para reducir la delincuencia en el distrito de entretenimiento.

Alfredo “Freddy” Ramírez, quien fue invitado a reunirse con la comisión en el momento en que el Ayuntamiento de Miami Beach enfrenta una vez más las preocupaciones de seguridad pública de los residentes de South Beach, dijo que la policía “no conseguiría nada” y generaría desconfianza en la comunidad si los agentes tuvieran que hacer cumplir todos los delitos, como la posesión de drogas menores.

“La policía en el mundo actual no es de tolerancia cero”, dijo. “Y tengo que dejar esto muy claro, porque sea cual sea el plan de lucha contra la delincuencia que se elabore, no se puede provocar la desconfianza de la comunidad. Cualquiera que sea el plan que se elabore tiene que tener esa aceptación para garantizar que la comunidad esté segura y que no se esté señalando a nadie”.

Durante los últimos cuatro meses, Ramírez ha asignado 10 agentes del condado para ayudar a la Policía de Miami Beach a patrullar lo que, según el máximo responsable de la ciudad, se ha convertido en un importante destino de fiesta todos los fines de semana del año, no solo durante las vacaciones de primavera y el fin de semana del Día de los Caídos. Tras el tiroteo del 24 de agosto contra un turista de Colorado en Ocean Drive, Ramírez se comprometió a mantener a los agentes en sus nuevas asignaciones hasta diciembre.

Ramírez, que estaba siendo interrogado por los comisionados, también se refirió a la tasa de persecución de los delitos de menor nivel, que algunos miembros de la comisión consideran demasiado baja.

“Se están viendo cambios en la forma en que se contemplan ciertos delitos y cómo se abordan en términos de aplicación de la ley”, dijo Ramírez. “Es la evolución de la policía”.

Los comisionados se oponen

La policía de Miami Beach ha sido criticada recientemente por su agresiva vigilancia de las multitudes, mayoritariamente minoritarias, y por detener a varias personas este verano por situarse supuestamente demasiado cerca de los agentes, infringiendo una nueva ley municipal. Los fiscales desestimaron los cargos en varios casos en los que los videos contradecían las afirmaciones de los agentes, y el departamento de policía suspendió desde entonces la aplicación de la nueva ley.

Pero los comentarios de Ramírez fueron recibidos con escepticismo por parte de algunos miembros del estrado, entre ellos el comisionado Steven Meiner y el alcalde Dan Gelber.

Meiner desafió directamente las opiniones de Ramírez, diciendo en un apasionado discurso que un enfoque de tolerancia cero –de parte de la policía y los fiscales– funcionaría para hacer que los residentes se sientan más seguros.

“En primer lugar, sí funciona”, dijo Meiner. “Pero no se está haciendo ahora”.

Pidió a la ciudad que empezara a apelar las decisiones de los jueces de desestimar los casos penales y preguntó si el Departamento de Justicia pudiera ayudar a perseguir la delincuencia en la playa.

Dijo que en los últimos meses ha solicitado datos de procesamiento a la Fiscalía del Estado de Miami-Dade para hacer un seguimiento de las detenciones de la ciudad a través del sistema de justicia penal. Se reunió con el cabildero estatal de la ciudad para tratar de designar un juez exclusivo para Miami Beach.

Meiner se refirió a un conjunto de datos que le entregó el departamento jurídico de la ciudad y que muestra que alrededor del 92% de las infracciones de las ordenanzas municipales registradas desde el 1º de octubre fueron desestimadas por el fiscal de la ciudad o por los jueces. Dijo que los visitantes son probablemente conscientes de que pueden salirse con la suya en South Beach.

“Realmente tenemos la obligación moral de hacerlo”, dijo Meiner. “Cuando los residentes de South Beach nos dicen una y otra vez que su vida se ha trastornado por lo que está ocurriendo allí, tenemos que escuchar”.

Una nueva estrategia

Los comisionados convocaron la reunión del jueves a raíz del asesinato de un turista en South Beach, que atrajo los titulares internacionales y provocó una renovada presión para que haya más policías en el centro de las fiestas de 10 manzanas de South Beach, entre las calles Fifth y15th, en Ocean Drive y Collins Avenue.

Ramírez dijo que el tiroteo fue trágico pero que no se pudo evitar. Dijo que de los 67 asesinatos ocurridos en el Condado Miami-Dade este año hasta el jueves por la tarde, en Miami Beach se produjeron cinco de ellos. Otras ciudades, como Nueva York o Chicago, tienen “tres dígitos”, dijo.

“No se puede controlar la voluntad de alguien de hacer el mal”, dijo Ramírez sobre el tiroteo contra turistas.

Tras el tiroteo, la directora de la ciudad de Miami Beach, Alina Hudak, anunció una nueva estrategia policial que reasignaría un promedio de 40 policías municipales al día para patrullar South Beach. Hudak dijo que el personal de otros departamentos de la ciudad –como el de saneamiento, el de estacionamiento, el de bomberos y el de ayuda a los indigentes– también trabajaría con la policía y la agencia de cumplimiento del código para crear un “elemento disuasorio visible y constante” en el mundialmente famoso escenario de las fiestas.

“No se trata del Día de los Caídos, no se trata de un evento especial”, dijo Hudak en la reunión. “Estamos hablando de una estrategia de siete días a la semana, 24 horas al día”.

La nueva estrategia cuenta con el apoyo de Ramírez. Dijo en la reunión que la aplicación estratégica de la ley, la alta visibilidad y el diálogo con la comunidad ayudarían a disuadir la delincuencia.

“Tengo plena confianza en la estrategia”, dijo.

Alcalde dice que Miami Beach enfrenta un reto policial ‘único’

Meiner no fue el único miembro de la comisión que se opuso a la falta de aplicación de la ley o a la percepción de que los fiscales están dejando que los delincuentes se salgan con la suya con infracciones menores de la ley.

Gelber dijo en una entrevista después de la reunión que los dimes y diretes entre Meiner y Ramírez ponen de manifiesto el “desafío único” al que se enfrenta la policía de Miami Beach al vigilar a las nuevas multitudes de turistas cada día.

Dijo que la policía de proximidad puede ser eficaz en partes del condado donde la delincuencia procede de barrios específicos, pero que una gran parte de los delitos en South Beach son cometidos por turistas contra otros turistas.

Dijo que la policía debería hacer cumplir las infracciones de la ordenanza en la medida en que sus recursos lo permitan, y que los fiscales deberían tomarse en serio las detenciones.

“Si no se hace así, se crea un nivel de desorden que conduce a más desorden”, dijo Gelber. “Estas pequeñas violaciones de las ordenanzas se convierten en cascada en una sensación general de desorden que conduce a problemas más graves”.

El comisionado Michael Góngora, que pidió a la policía que hiciera cumplir la prohibición de la ciudad de fumar marihuana en público, dijo en la reunión que un enfoque de tolerancia cero enviaría el mensaje de que Miami Beach no es el lugar para violar la ley.

“Creo que tenemos que adoptar medidas enérgicas contra esas detenciones”, dijo. “Tenemos una ordenanza local, hagamos que se cumpla”.

Los miembros de la comisión afirmaron que era necesario mejorar la vigilancia para recuperar la sensación de seguridad en South Beach, y prometieron presentar soluciones políticas –como la prohibición de los patinetes motorizados y los vehículos novedosos, un nuevo mandato de la fiscalía o una nueva zonificación que se aleje del modelo de negocio basado exclusivamente en las fiestas– para reposicionar la zona.

La comisión volverá a reunirse el viernes 17 de septiembre.

“Tenemos que hacer cambios”, dijo Meiner. “Necesitamos una sensación de urgencia”.