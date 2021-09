Cinco delfines y una cría de león marino murieron en el Miami Seaquarium en un año. Activistas quieren respuestas

La orca Lolita lleva medio siglo viviendo en un tanque del Miami Seaquarium. Miami Herald File

Cinco delfines mulares y una cría de león marino de California murieron en el Miami Seaquarium entre marzo de 2019 y abril de 2020, un número inusual de muertes en un parque marino que ha sido blanco frecuente de protestas por el alojamiento de la orca Lolita en el tanque de orcas más pequeño del país.

Dos delfines y el león marino murieron por traumatismos en la cabeza y el cuello, mientras que un tercer delfín se ahogó tras quedar atrapado en una red que divide dos piscinas en la atracción de Virginia Key. Un cuarto delfín murió a causa de una embolia gaseosa inexplicable y otro presentaba anomalías en su desarrollo, según los registros federales obtenidos por People for the Ethical Treatment of Animals. Actualmente hay 20 delfines mulares viviendo en el Seaquarium.

“Estas muertes se produjeron en poco más de un año, por lo que es un periodo muy corto para tantos animales. Y las muertes relacionadas con traumatismo son claramente causadas por las condiciones de confinamiento en el Seaquarium”, dijo Jared Goodman, vicepresidente y presidente ejecutivo adjunto de PETA Foundation.

“Antes de que otro animal ahí muera horriblemente en un pequeño tanque, PETA pide al Miami Seaquarium que ponga en marcha planes para enviar a Lolita y a los otros delfines restantes a santuarios costeros”, dijo.

PETA obtuvo los registros de las muertes de los animales de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), que administra el Inventario Nacional de Mamíferos Marinos, una base de datos de animales que se mantienen cautivos.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

El número de muertes alarmó a un científico de Servicios Pesqueros de la NOAA, quien en mayo de 2020 envió un correo electrónico al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) sobre el patrón de muertes relacionadas con traumatismos entre los animales del Miami Seaquarium, según muestran los registros. El USDA es responsable de hacer cumplir las leyes de bienestar animal y tiene la autoridad para multar a los expositores de animales marinos si hay evidencia de crueldad animal. El científico de la NOAA también señaló que dos muertes relacionadas con traumatismos en el Seaquarium ocurrieron en 2015 y 2012.

PETA dijo que un número excesivo de muertes por traumatismo es un indicio de que los animales pueden estar confinados en espacios demasiado pequeños. Robie Capps/Miami Seaquarium

Un representante del Miami Seaquarium dijo que el parque marino no comparte información específica sobre las muertes, pero que “la salud y la seguridad de los animales es lo más importante para nosotros”.

“Estudiamos a diario la salud y el comportamiento de nuestros animales para asegurarnos de que tienen el mejor cuidado posible”, dijo. El Seaquarium cuenta actualmente con cuatro delfines blancos del Pacífico y 20 delfines mulares, añadió.

Los intercambios de correos electrónicos entre la veterinaria del Miami Seaquarium, Magdalena Rodríguez, y el personal de la NOAA describen algunas de las muertes recientes.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Una hembra de león marino de California tenía apenas 17 meses de edad y ni siquiera tenía un nombre todavía cuando murió en noviembre de 2019 de “hemorragia subdural aguda”, descrita como “traumatismo cervical/cabeza agudo”. El animal estaba alojado con su madre, según uno de los correos electrónicos que Rodríguez envió al NOAA para reportar la muerte.

Cuatro meses después, en marzo de 2020, un delfín mular de 25 años llamado Indigo murió por múltiples lesiones musculares y hemorragia. “Lo más probable causadas por un congénere durante la noche, ya que había habido un cambio en la estructura social”, dice el correo electrónico de Rodríguez a la NOAA, lo que implica que otro delfín pudo haberle causado la muerte.

Al mes siguiente, un delfín de 18 años llamado Abaco murió ahogado tras enredarse en una red que separa dos piscinas.

“Había sido cambiado recientemente de una piscina con una sola valla a una con piscinas intermedias”, escribió Rodríguez en uno de sus correos electrónicos a la NOAA, según los registros publicados por PETA. En abril de 2019, Echo, un delfín mular de 24 años, murió por un traumatismo cervical agudo en un incidente en una piscina con otros delfines, según registros.

Los activistas de derechos de los animales han protestado durante mucho tiempo en el Seaquarium, argumentando que el tanque de Lolita es demasiado pequeño y que debería ser retirada a un santuario junto al mar. Lolita fue capturada por primera vez en la costa de Washington hace 51 años.

El mes pasado, Dolphin Company, un operador de parques temáticos con sede en México, anunció su intención de comprar el parque marino de Virginia Key a Palace Entertainment, con sede en California, una filial del operador español de parques temáticos Parques Reunidos, por una cantidad no revelada. Se espera que la venta cierre a fines de año.

“Estamos orgullosos de anunciar la incorporación del Miami Seaquarium a nuestra familia de delfines, y nos complace tener la oportunidad de aportar nuestra experiencia de más de 25 años con mamíferos marinos a la atracción más popular del sur de la Florida”, dijo Eduardo Albor, director general de The Dolphin Company, en un comunicado.

La empresa no tiene previsto realizar ningún cambio importante en el parque, dijo entonces un portavoz. Eso incluye seguir utilizando la orca Lolita, la atracción estrella del parque, en los espectáculos. Inaugurado en 1955, el Seaquarium, de 38 acres, fue el escenario del programa de televisión Flipper en la década de 1960 y fue el hogar de la marsopa albina Carolina Snowball. El parque afirma que atrae a unos 500,000 visitantes al año.

El parque cerró en marzo del año pasado durante el inicio de la pandemia de COVID-19 y reabrió sus puertas en octubre.