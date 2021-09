Mujer de Hialeah estafó $149,000 a compañía. Entre sus gastos: cirugía cosmética, viajes a Disney, y ropa

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Durante siete meses en 2018 y 2019, la residente de Hialeah, Dianelis Molina gastó $16,968 en ropa, $8,455 en cirugía cosmética, y $8,156 en restaurantes con su salario de solo $15,597 de su empleo en una compañía de jardinería de Doral.

Molina disfrutó sus derroches tras estafarle $149,079 a la compañía Greentree Inc. y deberá renunciar a su casa donde no pagaba alquiler, aunque no una prisión federal, tras haber sido acusada de cinco cargos de estafa electrónica y otros dos cargos de robo de identidad. La mujer de 27 años tiene fijada fecha de sentencia para el 29 de octubre.

Molina trabajó en Greentree unos cuatro años. Los fiscales demostraron en el juicio que desde agosto de 2018 hasta marzo de 2019, reportó horas trabajadas bajo los nombres de 20 ex empleados de Greentree. La compañía que se encarga de la nómina de Greentree envió pagos a dichos empleados, pero Molina se las agenció para que los depósitos directos fueran a parar a tres de sus cuentas bancarias.

De esa manera fue que Molina, que gana $26,737 anuales en Greentree, pudo pagar todos sus gastos. De igual modo, según documentos judiciales y evidencia, gastó $4,888 en joyas, $5,716 en un automóvil, $3,776 en la tienda RoomsToGo, $10,064 en equipos electrónicos, $1,803 en una casa timeshare en Orlando, $162.85 en un pase de Walt Disney World, y $375 en boletos para parques de Disney.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Y, además, se quedó con el alquiler de su apartamento de $1,500 al mes.

Traducción de Jorge Posada