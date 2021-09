Florida lista para imponer multas ‘millonarias’ a ciudades y condados por exigir vacunas a empleados

Ron DeSantis, gobernador de la Florida, habla sobre las protestas contra el gobierno en Cuba durante una conferencia de prensa en el Museo de la Brigada 2506 en Hialeah Gardens el 5 de agosto de 2021. For the Miami Herald

El gobernador Ron DeSantis dijo que la Florida multará a los gobiernos locales con $5,000 por cada empleado al que se le exija que se vacune, amenazando a algunas ciudades y condados con sanciones millonarias por adoptar “mandatos” de vacunación estrictos.

Durante una conferencia de prensa el lunes en Gainesville, DeSantis prometió luchar contra el requisito de esa ciudad de que los empleados se vacunen antes de fin de mes o serán despedidos.

“No vamos a permitir que la gente sea despedida por el mandato de la vacuna”, dijo DeSantis. “No se echa a la gente que ha estado sirviendo fielmente por este tema, por lo que es básicamente una elección personal sobre su salud individual”.

El resultado pudiera ser que el Estado imponga millones de dólares en multas según una nueva ley estatal que prohíbe a las empresas y a los gobiernos locales de la Florida requerir una constancia de vacunación “para obtener acceso a, entrada en o servicio de las operaciones de la entidad gubernamental en este estado.” El jueves entrará en vigor una nueva regla del Departamento de Salud para hacer cumplir la ley.

Gainesville, el Condado Orange y el Condado Leon han aprobado requisitos para que los empleados se vacunen o sean despedidos, con exenciones por razones religiosas o médicas. DeSantis señaló que el Condado Orange tiene miles de empleados.

“Eso son millones y millones de dólares potencialmente en multas”, dijo DeSantis.

Otros condados y ciudades, como Miami-Dade y Tampa, han adoptado enfoques menos onerosos, exigiendo que los empleados se vacunen o se sometan a pruebas de detección semanales. El portavoz de DeSantis no respondió cuando se le preguntó si las multas de $5,000 aplicarían a esa política.

El Condado Miami-Dade dice que esto no aplicará a su enfoque porque no exige vacunas. Requiere pruebas de detección, pero los empleados pueden optar por no hacérselas si tienen constancia de vacunación.

“La política que anunció es para los gobiernos que exigen vacunas”, dijo Rachel Johnson, directora de comunicaciones de la alcaldesa Daniella Levine Cava. “Si ese es el caso, no debería tener ninguna repercusión en nuestra política, que solo exige las pruebas de detección con la opción de no participar si estás vacunado y eliges presentar la información de que estás vacunado”.

Empleados de Gainesville presentan una demanda

En Gainesville más de 200 empleados, incluidos policías y bomberos, demandaron a la ciudad. Algunos de esos empleados dijeron el lunes que estaban luchando contra el requisito por cuestión de principios. También expresaron su escepticismo sobre la seguridad de las vacunas, mientras DeSantis estaba de pie junto a ellos.

“La vacuna cambia tu ARN [ácido ribonucleico], así que para mí eso es un problema”, dijo Darris Friend, quien dijo que está a un año y medio de la jubilación después de 22 años con la ciudad. “Se trata de nuestra libertad. No se trata de la vacuna”.

Es posible que Friend se refiriera al ADN, aunque los CDC afirman claramente que las vacunas no “cambian ni interactúan” con el ADN de ninguna manera.

Christine Damm, que trabaja para la ciudad desde hace 10 años, dijo que sus cuatro hijos perdieron a su abuela el año pasado, aunque no por el COVID.

“No voy a someter a mis hijos a la posibilidad de perder otra figura materna en sus vidas”, dijo. “Mi familia lo es todo para mí. Mi cuerpo, mi elección”.

Políticas estatal y federal contradictorias

DeSantis ha luchado contra ciudades, condados, escuelas y operadores de cruceros para que no adopten requisitos de uso mascarillas o vacunas para empleados y clientes durante el último año. Se comprometió de nuevo el lunes a desafiar el plan del presidente Joe Biden de exigir a las empresas con más de 100 empleados que confirmen que todos sus trabajadores están totalmente vacunados o que se sometan a pruebas semanales de detección de COVID.

DeSantis dijo que requisitos como el de Gainesville van en contra de la ciencia porque no incluyen disposiciones para las personas que ya han tenido COVID y desarrollado anticuerpos naturales contra el virus.

“Muchos de ellos ya han tenido COVID, ¿de acuerdo?”, dijo. “Han tenido COVID, se han recuperado, y la mayoría de ellos –bueno, los que se han recuperado– tienen una inmunidad muy fuerte”.

Un portavoz de la ciudad de Gainesville no respondió a las solicitudes de comentarios.

La procuradora general de la Florida, Ashley Moody, que presentó un amicus brief en apoyo de los empleados que demandan a la ciudad, dijo que el requisito era “ilegal”.

“Ahora tienen a la procuradora general de la Florida de su lado”, dijo a los empleados en el evento del lunes.

Jon Cicio, especialista en búsqueda y rescate de la ciudad, dijo que se sentía “traicionado” por la ciudad apenas unos meses después de haber sido enviado a Surfside para buscar víctimas en el derrumbe de Champlain Towers South a principios de este año.

“Mientras que no hace mucho éramos héroes y desinteresados, ahora somos egoístas”, dijo Cicio. “Tenemos que levantarnos y luchar”.