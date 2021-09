Ex prisionera política cubana pierde el último intento de aplazar su desalojo pendiente

La senadora Ileana García (derecha) con Ana Lázara Rodriguez, de 83 años, en una conferencia de prensa del 6 de mayo afuera de la casa de Rodriguez en Miami. mocner@miamiherald.com

El Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito de la Florida denegó el lunes una moción de emergencia para evitar el desalojo pendiente de Ana Lázara Rodríguez, la ex prisionera política cubana que ha estado luchando por permanecer en su casa desde febrero.

El sábado, Rodríguez recibió una Orden de Posesión, el último paso en el proceso de desalojo, que le ordenaba desalojar la vivienda antes del lunes 13 de septiembre.

Pero la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, ordenó al departamento de Policía de Miami-Dade que retrasara el desalojo hasta el martes para que los abogados de Rodríguez pudieran hacer un último intento en los tribunales.

Rodríguez, de 83 años, comparte la vivienda de Miami con otra mujer cubana de 83 años que padece Alzheimer. Su caso atrajo la atención de la alcaldesa, que intervino en dos ocasiones para conceder más tiempo al caso de Rodríguez en el sistema judicial, así como de otros políticos como el comisionado de Miami Alex Díaz de la Portilla y las senadoras estatales Annette Taddeo, demócrata, e Ileana García, republicana.

Desde el inicio del caso, Bruce Jacobs, uno de los tres abogados que representan a Rodríguez pro bono, ha argumentado que el desalojo es ilegal porque el Bank of New York Mellon, que ejecutó la hipoteca de la casa en 2018, cometió fraude y violó el estatuto RICO de la Florida al usar una cesión de hipoteca firmada por un robot y, posteriormente, un endoso falsificado con sello de goma de Countrywide Financial.

Pero aunque Jacobs obtuvo varias suspensiones en el caso de desalojo, tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito se negaron el lunes a pausar el desalojo de nuevo para que Jacobs pudiera argumentar su caso ante la Corte Suprema de la Florida.

“No nos sorprendió, aunque sí nos entristeció, que el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito no decretara una suspensión”, dijo Jacobs.

Jacobs dijo que el siguiente paso legal es presentar una petición de emergencia para una audiencia ante los 10 jueces del Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito.

“La ley permite esto cuando una decisión tendrá un impacto negativo en la percepción pública de la capacidad del tribunal para impartir justicia significativa”, dijo Jacobs.

David Winker y Roy Wasson están actuando como coabogados en la defensa de Rodríguez.