Miami acepta $4.5 millones en fondos de MiamiCoin. La pregunta: Cómo gastarlos

El proyecto MiamiCoin tardó solo 30 días en generar $4.3 millones en contribuciones a la ciudad de Miami.

El lunes, los comisionados de la ciudad votaron a favor de aceptar los fondos vinculados con MiamiCoin —que siguen aumentando— pero por el momento no los gastarán.

MiamiCoin es una nueva criptomoneda lanzada en agosto por el desarrollador de criptomonedas CityCoins Inc. que espera generar interés en los proyectos municipales de la ciudad. Las MiamiCoins, al igual que los Bitcoins, se crean mediante un proceso técnico en el que las computadoras “extraen” la moneda resolviendo complejas ecuaciones. Cuando se consigue extraer una MiamiCoin, el 30% de la “recompensa” por hacerlo se deposita como contribución en un monedero virtual destinado a Miami. Los comisionados aprobaron el lunes el acceso a ese monedero.

El valor de las MiamiCoins viene determinado por el valor de otra criptodivisa, llamada Stacks. Un Stacks tiene actualmente un valor de $1.50, y con más de tres millones de Stacks asignados al monedero de la ciudad de Miami, Miami tiene ahora acceso a fondos por valor de unos $4.5 millones. La ciudad solo aceptará los fondos en dólares estadounidenses como parte de su acuerdo para acceder a ellos con el fin de evitar estar en custodia directa de una criptodivisa.

En una entrevista, el alcalde de Miami, Francis Suárez, celebró la decisión de aceptar los fondos.

“El hecho de que CityCoins haya elegido hacer una MiamiCoin es un indicador de cómo se ve a Miami en la comunidad de las criptomonedas”, dijo Suárez en una entrevista. “El hecho de que dé el 30% de las ganancias de la extracción a la ciudad pudiera crear beneficios significativos, y ya ha creado aproximadamente $4 millones en 30 días”.

En una abundancia de precaución, dijo Suárez, la ciudad todavía no va a gastar los fondos.

“Vamos a mantener conversaciones con la Comisión a medida que se genere más dinero sobre cuál es el medio más eficaz de usar esos fondos”, dijo Suárez. “Es una tecnología muy, muy nueva, queremos estar seguros, que hemos hecho la debida diligencia pero queremos ser muy cuidadosos”.

Suárez señaló que la ciudad no respalda a MiamiCoin y que ésta no podrá utilizar el logotipo de la ciudad. Sin embargo, es parte de un esfuerzo más amplio para seguir comercializando la ciudad como un centro para la tecnología, y las criptomonedas en particular.

“La ciudad se ha establecido aún más como un líder en el sector público al aceptar sus contribuciones del protocolo MiamiCoin, demostrando cómo los gobiernos municipales pueden adoptar y aprovechar las nuevas tecnologías para beneficiar a sus constituyentes”, dijo CityCoins en un comunicado en su sitio web.

Entre los usos que los comisionados de Miami han propuesto inicialmente para los fondos: programas para mitigar el cambio climático, financiación de nuevas iniciativas para comunidades desfavorecidas y educación en criptografía e incentivos para emprendedores tecnológicos. La ciudad de Miami está considerando un plan de gastos de $1,300 millones para el próximo año presupuestario, que comienza el 1 de octubre. Una infusión de $4 millones podría parecer una gota de agua, pero las pérdidas de ingresos durante la pandemia del COVID-19 ilustran cómo los millones pueden marcar la diferencia en tiempos difíciles.

Antes de que los administradores se dieran cuenta el pasado otoño de que tenían fondos para tapar la mayor parte de un agujero presupuestario de unos $30 millones, Miami aprobó un presupuesto que obligaba a despedir a policías y bomberos y a reducir algunos servicios de la ciudad. Pero cambiaron de decisión cuando los administradores se dieran cuenta de que tenían más fondos en las arcas de la ciudad de lo que habían pensado inicialmente.

Este año, el presupuesto de Miami se ve reforzado por una infusión de unos $137.6 millones en ayuda federal.

CityCoins dijo en su sitio web que los fondos de MiamiCoin son solo el uso más inmediato para MiamiCoins.

“Uno de los principales beneficios de MiamiCoin son las aplicaciones descentralizadas que se pueden crear, por y para la comunidad”, dijo. “Actualmente hay más de un centenar de desarrolladores que ya están creando aplicaciones usando el protocolo de código abierto de MiamiCoin para el hackathon en curso MiamiCoin Makers Month.

“Con Miami preparada para aprovechar al máximo sus contribuciones al protocolo, las autoridades municipales de todo el mundo tienen la oportunidad de activar sus propias CityCoins y desbloquear nuevos recursos para beneficiar a su ciudad”, dijo.