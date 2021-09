Enfrentados al desalojo esta semana, vecinos de Hamilton on the Bay piden fondos federales

Vecinos de Hamilton on the Bay: Sandra Ross, en el extremo izquierdo, y Greg Frank, segundo a la izquierda, hablaron en una reunión de la Comisión de Miami para pedir ayuda de los fondos federales porque no pueden llegar a un acuerdo con los propietarios de su edificio. mocner@miamiherald.com

Los vecinos de Hamilton on the Bay, un edificio de apartamentos de Edgewater cuyos 200 inquilinos fueron notificados de la rescisión de sus contratos de alquiler en mayo, hablaron en una reunión de la Comisión de la de Miami el lunes, donde pidieron fondos federales del American Rescue Plan para compensar lo que describen como una compensación inadecuada de los propietarios del edificio.

La petición llega en momentos que las pocas familias que quedan en el Hamilton se acercan a la fecha límite del 17 de septiembre para desalojar. De las 140 unidades que se enfrentaron al desalojo, solo nueve familias siguen viviendo en el edificio. Alrededor de 30 familias aún no han llegado a un acuerdo con Aimco/AIR Communities, una empresa de gestión inmobiliaria con sede en Denver que compró el edificio por $80.9 millones en agosto de 2020.

El 16 de mayo, los residentes recibieron una notificación de Aimco en la que se les comunicaba la rescisión de sus contratos de arrendamiento y que tendrían que abandonar el edificio antes del 16 de julio para que la empresa pudiera completar las renovaciones y reparaciones. Posteriormente, Aimco amplió el plazo hasta el 17 de septiembre.

Greg Frank, residente de Hamilton on the Bay, pidió que la ciudad declarara que una parte de los $139 millones de financiación federal del American Rescue Plan se destinara a ayudar a los residentes de edificio.

“Es responsabilidad de la empresa compensarnos de forma justa, pero no están asumiendo su responsabilidad”, dijo Frank en una entrevista afuera del Ayuntamiento durante un descanso. “Firmamos un contrato [de arrendamiento] y lo están incumpliendo”.

El comisionado Ken Russell respondió que se estaban destinando $100,000 a servicios legales para los residentes en disputas privadas con los propietarios, pero dijo que la ciudad no tiene mucho más recursos que ofrecer. La ciudad aprobó su plan presupuestario del American Rescue Plan más tarde, sin ninguna asignación específica para los residentes de Hamilton on the Bay.

Aimco ofrece a los residentes tres meses de alquiler más $500 para gastos de mudanza. Los residentes de Hamilton, enfrentados al feroz mercado de alquileres en Miami, dicen que esto no es suficiente para compensar el coso del alquiler mucho más elevado que tendrán que asumir y señalan que los gastos de mudanza suelen superar con creces los $500.

Las aproximadamente 30 familias restantes que no han llegado a un acuerdo con Aimco están tratando de llegar a un acuerdo colectivo con la empresa para obtener una compensación de $22,500, una cifra que calcularon basándose en el aumento de los gastos que tendrán que enfrentar en el mercado del momento,m más el costo de la mudanza y las tarifas de solicitud de alquiler.

Tony Recio, abogado que representa a Aimco, dijo que el plazo del próximo viernes es definitivo.

“Cuando llegue el día 17 debemos seguir adelante con las obras”, dijo Recio. “Trabajaremos con los vecinos, pero las obras [de construcción] tienen que hacerse. Hemos tratado de evitar los desalojos, pero tendremos que empezar a cortar cosas como el agua para que las obras [de construcción] sigan adelante”.