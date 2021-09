Centro financiado por el estado adeuda $304,000 a personas con discapacidad tras cometer infracciones laborales

La entrada principal del Sunland Center. State of Florida

Los residentes del Sunland Center de Marianna, que alberga a personas con discapacidades intelectuales y de desarrollo, recibieron $304,466 en salarios atrasados tras una investigación de la División de Salarios y Horas del Departamento de Trabajo federal.

Ese dinero se destinó a 168 residentes del Sunland Center, según anunció el Departamento de Trabajo, es decir, $1,812.30 por residente.

Sunland es uno de los tres centros gestionados por la Agencia para Personas con Discapacidades (APD), financiada por el estado de la Florida. Su declarada razón de ser, según su sitio web, “es ofrecer capacitación y apoyo a los residentes en todos los aspectos de su vida, como preparación para ser buenos ciudadanos en los entornos de vida que elijan”.

La capacitación y el empleo forman parte de ello. El Departamento de Trabajo dijo que la agencia “tiene certificados que autorizan tarifas especiales de salario mínimo para los trabajadores con discapacidades que afectan a los trabajos que realizan”-

Sin embargo, el Director de Distrito de la División de Salarios y Horas, Wildalí de Jesús, dijo: “Para participar en el programa federal de salario mínimo especial, los empleadores deben proporcionar el asesoramiento requerido y las oportunidades de referencia para asegurar que los trabajadores con discapacidades tengan todas las oportunidades para alcanzar su potencial”.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Algunos residentes de Sunland Center no recibieron ese asesoramiento ni las referencias. Por ello, Sunland tenía que pagarles al menos el salario mínimo federal por las horas trabajadas. Además, según el Departamento de Trabajo, los registros de las nóminas “no mostraban las cantidades pagadas a los empleados”, una violación de la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA).

La directora de comunicaciones de la APD, Melanie Mowry Etters, dijo en un correo electrónico al Miami Herald: “La APD está comprometida con el cumplimiento de la Ley de Normas Laborales Justas, y el descuido ocurrió debido a que un ex empleado de Sunland no ofreció la capacitación de salario inferior al mínimo de manera oportuna a los residentes de Sunland. El Departamento de Trabajo descubrió que hubo ocho de 44 meses en los que el empleado de Sunland no impartió la capacitación requerida.

“La APD ha implementado salvaguardias y una supervisión adicional para garantizar que la capacitación de salario inferior al mínimo se imparta como es debido. Los empleados adicionales son ahora responsables de garantizar que la capacitación se lleve a cabo. Además, se ha desarrollado un calendario de capacitación en línea para notificar a los capacitadores de Sunland de la capacitación requerida 30 días antes de la fecha de vencimiento”.

La sección de quejas sobre Salarios y Horas del sitio web del Departamento de Trabajo contiene información sobre cómo presentar una queja. La oficina de la División de Salarios y Horas de Miami puede ser contactada en el 305-598-6607. La línea de ayuda nacional es 866-4US-WAGE (487-9243). No importa la situación de inmigración o ciudadanía, los trabajadores pueden hablar con el departamento, que afirma que puede atender las llamadas en más de 200 idiomas.

Empresa de aire acondicionado de la Florida dejó de pagar a sus trabajadores $490,000 por repetidas infracciones

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Investigación descubrió que un concesionario de automóviles de la Florida había dejado de pagar a sus trabajadores $36,000, según el Departamento de Trabajo.