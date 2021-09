Comisión de Miami convoca una reunión para interrogar al jefe de Policía tras varias polémicas

Los comisionados de Miami han convocado una reunión especial dentro de dos semanas para discutir el futuro del jefe de la Policía de Miami, Art Acevedo, quien ha sido objeto de críticas tras varias polémicas y metidas de pata. mocner@miamiherald.com

El jefe de Policía de Miami, Art Acevedo, una sorprendente y preciada contratación por parte del alcalde Francis Suárez, ya está en el punto de mira con solo cinco meses en el cargo.

Los comisionados de Miami —molestos por varias decisiones controversiales y meteduras de pata del nuevo jefe— han convocado a una reunión especial dentro dos semanas para interrogar a Acevedo y decidir su futuro. La semana pasada, en la polémica más reciente, el jefe se ganó una reprimenda de los comisionados por decir a un grupo de agentes que el departamento estaba dirigido por la “mafia cubana”.

Acevedo—–un cubanoamericano que adquirió notoriedad nacional mientras era jefe de la Policía en Houston durante las marchas de Black Lives Matter el verano pasado— se disculpó por un comentario que, según dijo, pretendía ser una broma. Dijo que no sabía que el término había sido acuñado por Fidel Castro para describir a los exiliados de Miami como delincuentes. La mayoría de los comisionados de la ciudad son exiliados o tienen familias que han sufrido durante las seis décadas de opresión bajo el régimen comunista.

“Que me condenen si voy a dejar que un nuevo trasplantado venga aquí y haga lo que quiera”, declaró el comisionado de Miami Joe Carollo desde el estrado en una reunión celebrada el lunes por la noche. “Cada uno de nosotros ha sido debidamente elegido. Y cada uno de nosotros tiene profundas raíces en esta comunidad”.

Acevedo, que juró su cargo el 5 de abril, llegó muy promocionado por el alcalde Suárez, quien dijo entonces que “tenemos al Michael Jordan de los jefes de policía”.

Su breve mandato ha estado impregnado de polémica.

Acevedo despidió a la pareja de policías de más alto rango del departamento por no reportar adecuadamente un accidente de un vehículo patrulla. Retiró del servicio a un popular sargento de armas y degradó a cuatro mayores, incluida una de las agentes afroamericanas de mayor rango de la ciudad, sin dar explicaciones.

Posó para una selfie —sin saber, dijo— con un miembro destacado del grupo nacionalista blanco del sur de la Florida los Proud Boys. Ha irritado a los miembros de la judicatura al criticarlos repetidamente por la excarcelación anticipadas de reos de prisiones y cárceles. La semana pasada se supo que había hecho la declaración de “mafia cubana” ante un centenar de agentes durante un pase de lista matutino.

Carollo tenía previsto discutir el futuro de Acevedo el lunes. Pero con una cámara repleta a la espera de una audiencia sobre el presupuesto, los comisionados retrasaron la audiencia hasta el 27 de septiembre. Los comisionados no pueden despedir al jefe policial. Pero un voto de desconfianza puede influir mucho en el jefe de Acevedo, el administrador municipal Art Noriega.

Carollo lo señaló el lunes, advirtiendo a Noriega: “Somos tus jefes”.

La reunión especial también fue bien recibida por el presidente de la Orden Fraternal de la Policía (FOP), Tommy Reyes, quien ha estado en desacuerdo con el jefe durante meses, especialmente por las declaraciones hechas por el jefe ante las bases del departamento.

“Creo que ha hecho lo suficiente” para justificar la reunión, dijo Reyes. “Ha metido la pata suficientes veces y ha tomado suficientes malas decisiones como para que se le llame a la mesa”.

Acevedo, quien estuvo en la cámara durante la diatriba de Carollo, no habló después de las observaciones de Carollo. Tampoco ha respondido a las repetidas llamadas telefónicas, mensajes de texto, mensajes directos y solicitudes de entrevistas a través de su oficina durante la semana pasada y el martes.

La última vez que se celebró una reunión similar a la convocada para el 27 de septiembre, el entonces jefe de Policía de Miami, Miguel Expósito, perdió su puesto por insubordinación. Esa reunión ocurrió después de siete muertes por disparos de la policía, en su mayoría de hombres afroamericanos desarmados, a lo largo de siete meses.

El escándalo más reciente de Acevedo tiene que ver con su vehículo personal sin marcas, un SUV Chevy Tahoe negro. Hace dos semanas, alguien observó marcas de rozaduras y una ligera separación del guardabarros del vehículo en la parte delantera, en el lado derecho del pasajero, y la semana pasada, fuera del Ayuntamiento, Reyes tomó fotos.

El presidente de la FOP también señaló la “hipocresía” del jefe de no presentar un informe después de despedir al jefe adjunto Ron Papier y su esposa, la comandante Nerly Papier, este verano. Acevedo determinó que los dos no habían seguido la cadena de mando adecuada ni habían presentado los reportes apropiados después que Nerly Papier reventara dos neumáticos de su vehículo patrulla tras chocar con un bache.

“Es absolutamente hipócrita”, dijo Reyes. “Si vamos a argumentar que un neumático reventado es un choque, pues entonces, un panel raspado y un parachoques sacado de su sitio también es un choque”.

Reyes dijo que se dio cuenta de los daños en el vehículo el 3 de septiembre y tomó la foto una semana después. En ese momento, no se presentó ningún informe de daños. La foto muestra marcas de rozaduras y un guardabarros ligeramente separado del panel de la camioneta.

El 10 de septiembre se publicó un memorando de un par de agentes de policía de alto rango que determinaron que los daños no eran más que marcas de “polvo”.

Lo que parecen ser marcas de arañazos y un panel dañado en el vehículo sin marca del jefe de Policía de Miami, Art Acevedo, fuera del Ayuntamiento hace dos semanas. Obtained by the Miami Herald

Según el memorando redactado por el sargento de Homicidios de Tráfico Eddie Ávila, el subjefe Tommy Carroll se puso en contacto con él y le dijo que un agente había recibido instrucciones de ir a la jefatura de policía y examinar el vehículo del jefe en busca de posibles daños. El agente fotografió “un [residuo] de roce blanco muy pequeño”.

Luego, el memorando dice que el capitán Javier Ortiz —ex presidente del sindicato de la policía con un historial accidentado que ha surgido como partidario de Acevedo— fue notificado y fue a ver la camioneta él mismo. Allí sacó un trapo y agua y encendió su cámara corporal para grabarse limpiando el vehículo.

“Todas las marcas de residuos se eliminaron y no quedó ningún daño visible”, escribió Ávila, que también acudió al lugar de los hechos en el vehículo del jefe. “Es mi opinión profesional que no hay daños visibles en el vehículo y no se necesita más documentación o informes para este incidente”.

Ortiz dio seguimiento con un memorando que decía: “Esta investigación está cerrada”.

Ávila declinó una solicitud de entrevista y Ortiz no respondió a una llamada telefónica o a un mensaje de texto.