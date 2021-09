Líderes de Surfside rechazan propuesta para construir monumento en el sitio de Champlain Towers

La Comisión de Surfside rechazó el martes una propuesta para construir un monumento a las víctimas del derrumbe del edificio mediante un trueque de terrenos públicos con el eventual comprador de la propiedad donde se derrumbó Champlain Towers South.

Los familiares de los fallecidos en el derrumbe y los residentes de Surfside que se oponen al plan abarrotaron la sala de la comisión municipal durante una reunión emotiva y en ocasiones polémica. Se habilitó una sala en la planta baja debido al exceso de asistentes.

Los comisionados de Surfside escucharon cerca de una hora de comentarios públicos antes de decir a las familias que no considerarían la posibilidad de derribar el centro comunitario de la ciudad y construir uno nuevo en el lugar del derrumbe, junto con un monumento conmemorativo.

Los comisionados dejaron claro —aunque no votaron— que no someterían la permuta de terrenos ante los votantes en un referendo que tendría que ser aprobado para que la ciudad se deshiciera de una propiedad pública.

“Se me rompe el corazón por ustedes, porque sé que esto es algo en lo que tenían puestas sus esperanzas”, dijo el alcalde Charles Burkett, que fue el único partidario de someter a votación la pregunta sobre el trueque de de terrenos. “Espero que no pierdan la esperanza”.

Las deliberaciones de la Comisión se vieron interrumpidas en ocasiones por las interjecciones de los familiares molestos. Un hombre gritó “¡Dejen que el pueblo vote!” y una mujer presionó a la comisionada Eliana Salzhauer por sus recientes comentarios sobre la propuesta, diciendo: “Nos has llamado ilusos”.

La Comisión se comprometió a explorar diferentes formas de construir un monumento conmemorativo, ya sea en el lugar del derrumbe, en la franja de terreno donde cayó parte de la torre, cerca de 88 Street o más lejos, en el Veterans Park.

No rendirse

Las familias que propusieron el intercambio de terrenos dijeron estar decepcionadas.

“No debería ser una decisión de ellos, sino de los residentes”, dijo David Rodan, cuyo hermano y tres primos murieron en el derrumbe. “Tienen miedo porque saben que los residentes quieren hacer lo correcto, quieren ver en retrospectiva y ver un monumento conmemorativo donde debería estar en lugar de un edificio”.

Rodan dijo que, en su opinión, no hay ninguna alternativa a la permuta de terrenos que permita construir un monumento conmemorativo en el lugar. Dijo que su grupo no abandonaría su propuesta y que seguiría presionando para que se celebre un referendo haciendo circular una petición entre los residentes de la ciudad y utilizando las redes sociales para reunir apoyo.

“La comunidad quiere ver un monumento conmemorativo allí y, si la permuta de terrenos es la única opción, la comunidad está dispuesta a trasladar su centro comunitario cinco manzanas”, dijo Rodan.

Un puñado de residentes que se oponen a la permuta de terrenos dijeron a los comisionados que están a favor de tener un monumento conmemorativo en la ciudad, pero no a expensas de su centro comunitario.

“La probabilidad de intercambiar el centro comunitario de la ciudad, tal y como lo conocemos, es escasa o nula”, dijo el residente Randy Rose, que propuso cerrar la cercana 88 Street y convertirla en un parque conmemorativo.

Raquel Oliveira, cuyos esposo e hijo de cinco años murieron en el derrumbe, pidió que la comisión ayude a las familias a encontrar un camino para construir un monumento a las víctimas.

“Quizá la permuta no sea la mejor opción o quizá sí”, dijo. “Lo que pido es que tengamos un poco de tiempo para tomar la decisión correcta”.

Se han considerado otras propiedades cercanas como sede de un futuro monumento conmemorativo para las víctimas del derrumbe, que dejó 98 fallecidos al desplomarse el 24 de junio. Pero el plan de intercambio de terrenos –que se hizo público por primera vez durante una vista judicial– cuenta con el apoyo del juez de Miami-Dade que supervisa la demanda colectiva derivada del derrumbe.

El juez Michael Hanzman dijo que permitiría compensar a las víctimas mediante la venta de la propiedad, al tiempo que permitiría construir un monumento conmemorativo en el lugar del derrumbe.

Está sobre la mesa una oferta de $120 millones ;por la propiedad de Champlain Towers South.

Sin embargo, durante una audiencia la semana pasada, Hanzman dijo que no podía obligar a los comisionados de Surfside a aprobar el plan. Dijo a los familiares asistentes que podían usar sus voces para presionar a favor.

Familiares y líderes de Surfside reúnen a sus partidarios

Antes de la reunión del martes, las familias de las víctimas se organizaron en un chat de grupo de WhatsApp, y dijeron que lanzaron una campaña en los medios de comunicación, crearon el hashtag #SUPPORTTHELANDSWAP, escribieron a los líderes electos y distribuyeron volantes pidiendo a sus partidarios que se pronunciaran a favor del intercambio de terrenos.

Carlos Wainberg, cuyos cuñado y primos murieron en el derrumbe, comparó su lucha con la de las familias del 11 de septiembre que lucharon por construir un monumento en la zona cero. Dijo que el nuevo centro comunitario pudiera construirse con instalaciones mejoradas y más estacionamiento, y que se podían solicitar donaciones privadas para pagar el diseño y la construcción.

“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para intentar frenar la venta de estos terrenos antes de que los residentes de Surfside tengan la oportunidad de tomar una decisión sobre lo que debe ir en esos terrenos”, dijo.

Sofia Kaufmann, cuyos padres murieron en el derrumbe, dijo que apoya la permuta de terrenos porque pedir a un urbanizador que construya un monumento conmemorativo y un nuevo rascacielos en el lugar del derrumbe disminuiría el valor del terreno, lo que significaría que las víctimas recibirían una menor compensación.

“La permuta sería realmente en beneficio de todos”, dijo en una entrevista reciente, antes de la reunión del martes.

Los comisionados Salzhauer y Nelly Velásquez, por su parte, pidieron a los residentes en el sitio de redes sociales NextDoor que hablaran en la reunión después de recibir correos electrónicos de residentes que se oponían al acuerdo.

“Este es el momento de unirnos como comunidad para defender nuestro centro comunitario y todas las propiedades de la ciudad”, escribió Velásquez. “Por favor, insto a todos a dedicar la noche del martes a defender lo que todos amamos y apreciamos. ¡Unidos somos fuertes!”

Salzhauer escribió otro post que decía que la ciudad “NO permitirá que esta tragedia sea explotada con fines de lucro y se convierta en la perdición del inestimable centro comunitario de Surfside y de la calidad de vida de nuestros residentes”.

Salzhauer, que provocó la ira de Hanzman cuando calificó de “delirante” el plan de intercambio de terrenos, ha frustrado a algunos de los que perdieron a sus familiares en el derrumbe de Champlain Towers South.

Wainberg calificó los comentarios de Salzhauer de “repugnantes” y dijo que estaba difundiendo mentiras y teorías conspirativas para convencer a los residentes de Surfside de que se opusieran a la permuta de terrenos.

“Ella sigue insistiendo en que la idea vino de los urbanizadores y que nos están utilizando como Caballo de Troya”, escribió Wainberg en un mensaje de texto. “Realmente repugnante viniendo de una funcionaria de la ciudad que utiliza [estas] mentiras para intentar convencer a los residentes de su ciudad de que apoyen la causa equivocada sin siquiera tomarse el tiempo de escucharnos”.

Mauricio Kaufmann, hermano de Sofía Kaufmann, dijo que se le ocurrió la propuesta de permuta de terrenos sin la ayuda de ningún urbanizador.

“Nunca hablé con ningún urbanizador”, dijo antes de la reunión del martes. “Me gustaría ver un monumento en el lugar donde ocurrió”.

Martin Langesfeld, cuyos hermana y cuñado murieron en el derrumbe, dijo que los líderes de Surfside deberían respetar y ayudar a honrar a las víctimas y al mismo tiempo compensar a las familias.

“Entendemos que el centro comunitario es un lugar memorable, y esa es la razón por la que pedimos que se reconstruya el centro comunitario como la ciudad desee, junto con un monumento para honrar a las 98 personas que murieron en Surfside”, dijo en un comunicado. “La aprobación de esta permuta de terrenos no solo honrará las vidas de todos los que murieron, sino que también compensará a las víctimas”.

Los comisionados dijeron el martes por la noche que trabajarían con las familias para recaudar dinero para el monumento conmemorativo, tal vez del condado, el estado o el gobierno federal.

“Haré lo que podamos para que eso ocurra”, dijo Salzhauer. “Pero no podemos tomar el terreno de la ciudad. No vamos a intercambiar el centro comunitario. Esa no es una opción”.