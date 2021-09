Legisladores guardan silencio sobre el proceso de modificación de distritos electorales de Florida

En la última ronda de modificación de distritos electorales, el presidente del Senado estatal, Bill Galvano, republicano por Bradenton, discute una enmienda en el pleno del Senado en agosto de 2014, en el Capitolio en Tallahassee. AP

Cuando los legisladores de la Florida inicien la próxima semana la modificación de los distritos electores del estado, enfrentarán nuevos obstáculos que incluyen un calendario comprimido debido a un retraso en el proceso del Censo y el restablecimiento de la confianza pública tras la conclusión de un tribunal de que el proceso más reciente fue “alterado” secreta e ilegalmente por operadores políticos republicanos hace 10 años.

Pero pese a los obstáculos, los líderes del Partido Republicano de la Florida no han celebrado audiencias públicas, no concederán entrevistas a los medios de comunicación y no han respondido a las peticiones de grupos de electores de que lleven a cabo un proceso transparente y sin influencia de operadores políticos secretos.

Para Fair Districts Coalition, un grupo de activistas no partidistas que logró la aprobación de los votantes para las enmiendas que defienden, que exigen que requieren que los legisladores tracen mapas que no favorezcan a los titulares o a los partidos políticos, el enfoque de la Legislatura se queda corto.

“Este es un comienzo muy decepcionante”, dijo Ellen Freidin, directora general de FairDistricts NOW, miembro de la coalición, cuyos socios son Common Cause Florida, League of Women Voters of Florida, Florida Rising, UnidosUS y Florida Conservation Voters.

“Creo que se les está diciendo que no hablen con nadie porque, básicamente, lo que los líderes están diciendo a los miembros es: Cualquier cosa que digan puede ser utilizada en un tribunal”, dijo. “Pero si estuvieran cumpliendo la ley, no les va a servir de nada. En otras palabras, si dicen cosas acorde con las enmiendas de los Fair Districts, entonces ¿cómo podría usarse en su contra?”

Según las leyes estatales y federales los legisladores deben actualizar los límites políticos legislativos y congresuales cada 10 años para reflejar los cambios en la población y asegurar que todos los ciudadanos estén representados de forma justa y equitativa. Pero debido a los retrasos provocados por la pandemia, la publicación de los datos oficiales del Censo se retrasó, reduciendo el tiempo que los legisladores tienen ahora para realizar el trabajo cuando se reúnan en enero.

Además, los legisladores deben superar el golpe que recibieron hace 10 años, cuando intentaron eludir las enmiendas sobre distritos justos de la Constitución estatal. Cuando los mapas fueron impugnados por la League of Women Voters y una coalición de grupos de electores, los tribunales rechazaron múltiples versiones de los mapas del Congreso y del Senado estatal dirigidos por el Partido Republicano, recurriendo a terceros para trazar los mapas actualmente en vigor.

“La Cámara entiende profundamente la gran responsabilidad que tenemos por delante y estamos empeñados en garantizar que todo el proceso cumpla todas las leyes estatales y federales”, dijo el representante Tom Leek, republicano por Ormond Beach y presidente del la Comisión de Modificación de Distritos Electorales de la Cámara de Representantes estatal, en una declaración a través de un portavoz el martes.

La Cámara tiene previsto su primera reunión el miércoles 22 de septiembre con el Congreso y subcomisiones legislativos el día siguiente. La declaración de Leek dijo que durante las semanas de la comisión interina transcurridas antes de la sesión legislativa de enero, “vamos a educar a los miembros sobre el proceso de modificación de distritos, revisar los materiales disponibles para los electores, y capacitar a los miembros en el software de dibujo de mapas, entre otras cosas”.

El calendario del Senado sugiere que sus audiencias de comisiones programadas regularmente en septiembre, octubre y noviembre también servirán de “audiencias públicas”.

“No parece que sea apropiado que el presidente y [los presidentes de las subcomisiones salgan en anticipación de una reunión notificada”, escribió Katie Betta, subjefa de personal del Senado, en respuesta a las solicitudes de entrevistas del Herald/Times antes de la reunión de la Comisión de Modificación de Distritos del Senado prevista para el lunes 20 de septiembre.

“Nos complace proporcionarle las siguientes presentaciones informativas que pueden ser útiles”, escribió, y adjuntó enlaces a documentos preparados sobre el cronograma incompleto de modificación de distritos del Senado, una visión general selectiva del proceso\, el papel del Censo 2020 y una colección de mapas históricos. “Estos fueron desarrollados para que los senadores los usen en la comunicación con los electores y otros grupos sobre la redistribución de distritos”.

Coalición pide a los legisladores que mantengan el proceso abierto

En una carta dirigida a los legisladores, la coalición les pidió que se comprometieran a apoyar la transparencia en el proceso de redistribución de distritos, a transmitir en línea la elaboración de los mapas en tiempo real para que el público pueda ver el proceso –como ordenó un tribunal a los legisladores de North Carolina que lo hicieran en 2019–, a crear oportunidades para que el público aporte sus opiniones antes de que se elaboren los mapas y a permitir comentarios públicos sobre los borradores de los mapas después de que se presenten.

La coalición también pidió que se conserven “todos los registros, incluidos los borradores de los mapas” y que se instruya a los miembros para que “no destruyan ningún documento que esté relacionado con la redistribución de distritos”. En 2012, cuando el Tribunal Supremo ordenó a la Legislatura que diera a conocer todos sus documentos relacionados con la redistribución de distritos, la Legislatura lo había destruido todo, excepto un puñado de borradores de mapas.

“Ahora es su turno de mostrar al estado y a nuestro país que los legisladores de la Florida realmente respetan nuestra Constitución y están dispuestos a ponerla por delante de sus listas de deseos personales o partidistas”, escribió la coalición a los legisladores. “La presión será grande para que sucumban a las demandas partidistas. Pero, para restaurar la confianza pública, les imploramos a todos ustedes que pongan al pueblo de la Florida en primer lugar y cumplan escrupulosamente las Enmiendas de Distritos Justos”.

Señalaron el manejo fallido del proceso de redistribución de distritos en 2012, cuando Don Gaetz, entonces presidente del Senado, proclamó que el proceso de redistribución de distritos era “el proceso más abierto, transparente e interactivo en la historia de la Florida”, al mismo tiempo que él y otros líderes legislativos participaban en un proceso en la sombra que permitió a los consultores políticos dibujar mapas y compartirlos en secreto con el personal legislativo.

Lo que pasó la última vez

El consultor político del Partido Republicano Frank Terraferma y otros agentes políticos testificaron cómo se crearon los mapas propuestos con nombres oscuros como “Sputnik”, “Schmedloff” y “Frankenstein” y luego se compartieron en secreto durante los meses en que el personal legislativo también estaba dibujando mapas.

Y, por primera vez en la historia del estado, los legisladores en activo fueron llamados a declarar en un caso judicial pendiente. Admitieron haber borrado sistemáticamente los registros de redistribución de distritos. Los registros telefónicos del presidente de la Cámara Baja y de su mano derecha, buscados durante más de un año, nunca se presentaron. Y los líderes legislativos reconocieron que se reunían en secreto con su personal y sus agentes políticos para discutir la estrategia.

Los mapas dibujados por los consultores políticos eran muy parecidos a los presentados bajo el nombre de un ex estudiante de la Universidad Estatal de la Florida (FIU) que negó estar relacionado con el proceso de redistribución de distritos. Los demandantes argumentaron que eso era una prueba de que los consultores del Partido Republicano habían orquestado un sistema “en las sombras” para infiltrarse en el proceso de modificación de distritos.

Aunque el mapa de la Cámara de Representantes no fue impugnado y fue aprobado por la Corte Suprema de la Florida, los líderes de la Cámara se vieron finalmente implicados en el ardid de trazado de mapas en las sombras. Kirk Pepper, ex jefe de personal adjunto del ex presidente de la Cámara, Dean Cannon, admitió ante el tribunal que cometió un error al entregar en secreto los planes de modificaci;on de distritos a un consultor político republicano en 2012.

El juez del tribunal de circuito del Condado Leon Terry Lewis concluyó que los operadores políticos habían trabajado para “alterar” el proceso de modificación de distritos del estado y mancharon el mapa del Congreso con una “intención partidista impropia”.

Años de juicios con resultado condenatorio

Tras cuatro años de litigios, la Corte Suprema de la Florida adoptó unos mapas tan competitivos que tanto el Senado estatal como la delegación del Congreso vieron cómo se modificaba el equilibrio partidista tras los ciclos electorales de 2016, 2018 y 2020.

“Como resultado de todo el litigio, se demostró que la Legislatura actuó intencionalmente para violar la Constitución. Perdieron la confianza del público y está bastante claro que la gente no confía en que hagan lo correcto’‘, dijo Freidin el martes. “Solo hay una manera, en mi opinión, de que se ganen de nuevo esa confianza y es llevar a cabo este proceso con transparencia”.

Hay algunos indicios de que los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado están siendo cautelosos con respecto a su responsabilidad legal. En un correo electrónico del 3 de septiembre a los senadores, el presidente del Senado, Simpson, escribió:

“Los senadores deberían seguir teniendo cuidado de aislarse de los intereses que podrían, intencionalmente o no, tratar de influir en el proceso de redistribución de distritos de manera inapropiada. Los senadores y el personal también deberían ser conscientes de que la correspondencia, incluidas las comunicaciones electrónicas relacionadas con la promulgación de nuevos distritos, ya sea enviada o recibida en las cuentas o dispositivos oficiales del Senado o en las cuentas o dispositivos personales de correo electrónico, podrían tener un valor permanente o de archivo y esos registros deberían conservarse en consecuencia”.

El representante Joe Geller, un demócrata de Aventura que fue nombrado el martes para fungir como demócrata de rango en la Comisión de Modificación de Distritos de la Cámara, dijo que su objetivo es asegurar que la comisión se centre en “la transparencia, la aportación del público, un proceso justo que permita a todos el acceso a la tecnología” y “un proceso y resultado de equidad que refleje dónde está este estado políticamente y la cercanía de las divisiones”.

“El producto es la forma definitiva de restaurar la confianza y promulgar algo que sea justo”, dijo.

El proceso de modificación de distritos de la Florida ha sido golpeado por desafíos legales durante los últimos 40 años, comenzando cuando los demócratas controlaban la Legislatura en 1992 hasta 2012, cuando los tribunales rechazaron los mapas y permitieron que los legisladores se postularan en distritos obsoletos en 2012 y 2014 mientras las demandas avanzaban en el sistema judicial.

Durante esos años, sin embargo, los líderes legislativos no se privaron de responder a las preguntas de los periodistas sobre su visión para avanzar, cómo planeaban evitar los escollos legales del pasado y cómo era el calendario.

Antes de que la Cámara de Representantes o el Senado dieran a conocer sus mapas en noviembre de 2011, por ejemplo, el entonces representante John Legg, copresidente del subcomisión de la Cámara para la modificación de los distritos congresuales, dijo en una entrevista con el Miami Herald que la cuestión de la reducción de la fuerza de voto de una minoría racial o étnica basada en un plan de modificación, iba a ser “una cuestión paradigmática que tenemos que examinar’‘.

Diez años antes, en marzo de 2001, el entonces senador Daniel Webster, republicano por Orlando, y presidente de la Comisión de Reasignaciones del Senado, dijo al Palm Beach Post que los republicanos que creen que pueden elaborar un plan que garantice que no perderán escaños en la Cámara de Representantes y el Senado se equivocan. “No creo que se pueda tener un plan que garantice eso para ninguno de los dos lados”, dijo.

Este año, la Fair Districts Coalition pidió a los 160 legisladores que firmaran un compromiso para mantener la transparencia del proceso de redistribución de distritos. Solo 19 legisladores, todos demócratas, lo firmaron.