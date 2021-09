Tras el colapso en Surfside, vecinos de condos que rehuyen los arreglos podrían beneficiarse de la reurbanización

Vista del edificio de condominios La Costa, en 5333 de Collins Avenue, en Miami Beach, el miércoles 1 de septiembre de 2021. pportal@miamiherald.com

Enfrentados a una fecha límite para realizar reparaciones importantes, y a la resistencia de los vecinos que no querían o no podían pagar las facturas de mantenimiento, la mayoría de los miembros de la junta directiva de la vetusta torre La Costa de Miami Beach optó por la salida más fácil: darle largas.

Año tras año, dicen ex propietarios y miembros de la junta, la mayoría de la junta de La Costa —prácticamente sin reservas financieras y con poca voluntad para recaudar millones de dólares para reparaciones seriamente atrasadas— autorizó solo un parchado mínimo, mientras las graves y antiguas deficiencias estructurales, del concreto y las instalaciones eléctricas empeoraban visiblemente.

La ciudad de Miami Beach, según un ex miembro de la junta, se contentó con hacerse de la vista gorda. La ciudad concedió prórroga tras prórroga, dijo, a pesar de que la junta se saltó por completo la recertificación requerida de 40 años del edificio frente al mar construido en 1964, y luego no emprendió durante años las obras necesarias para completarla después de cumplir los 50 años.

Al final, 17 años de abandono y mantenimiento diferido y el costo de las enormes reparaciones resultaron ser demasiado para los más de 120 propietarios de La Costa.

El mes pasado, el edificio de 15 plantas fue desalojado por una orden de emergencia municipal de Miami Beach y ahora enfrenta su demolición. Un urbanizador que compró los condominios tiene planes de construir una torre de lujo en su lugar, y ahora está demandando a un grupo de personas que se resisten para obligarlas a vender.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Marcas de ingeniería indican los lugares donde hace falta hacer reparaciones estructurales en la torre de condominios La Costa,en 5333 Collins Ave., Mami Beach.. Pedro Portal pportal@miamiherald.com

Las consecuencias pudieran servir de lección para las decenas de edificios de condominios antiguos de toda la costa del sur de la Florida que enfrentan inspecciones de emergencia y facturas de reparación potencialmente elevadas tras el catastrófico derrumbe de Champlain Towers South en Surfside, que cobró 98 vidas.

La experiencia de La Costa ofrece algunas soluciones potenciales a estos problemas, incluyendo las ventajas de la compra de condominios obsoletos cuyo valor de mercado puede no justificar la imposición de altos cargos especiales. Incluso antes del colapso, algunos urbanizadores compraron edificios de condominios antiguos para reurbanizarlos como ubicaciones privilegiadas frente al mar en Brickell, Edgewater y Surfside, mientras que muchas de las torres de gran tamaño de Sunny Isles Beach fueron el resultado de compras y disolución de condominios pequeños y obsoletos.

Expertos inmobiliarios afirman que este tipo de operaciones probablemente se harán mucho más comunes, sobre todo si el Condado Miami-Dade acaba exigiendo inspecciones más frecuentes y una recertificación más temprana de los condominios, o si las compañías de seguros, preocupadas por otro Surfside, suben las tarifas o eliminan la cobertura de los edificios cuyos propietarios no les dan el mantenimiento adecuado.

Si el huracán Andrew de 1992 provocó cambios radicales en los códigos de construcción y en la calidad de la edificación en Miami-Dade, el derrumbe de Champlain Towers obligará a una reevaluación de igual importancia para decenas de edificios de condominios antiguos como La Costa, dijo Peter Zalewski, destacado analista del mercado de condominios de Miami. Muchas de estas propiedades están en terrenos valiosos en las islas de barrera y en la Bahía de Biscayne, y los urbanizadores están ansiosos por comprarlas, añadió.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

“Este es el próximo punto de inflexión”, dijo Zalewski. “El escrutinio, las regulaciones y las directrices que seguirán a Surfside cambiarán el mercado de los condominios en el sur de la Florida de forma drástica”.

La compra de La Costa ilustra una de las formas en que estas fuerzas pudieran jugar en los edificios de condominios envejecidos de la Florida

Pero también es una advertencia de que hay pocas soluciones fáciles y numerosos obstáculos legales, humanos y económicos que deben superar los propietarios de condominios deteriorados. Por ejemplo, no se sabe con certeza qué recursos pueden tener los propietarios de unidades cuyas juntas directivas han descuidado las reparaciones en virtud de la actual legislación sobre condominios, aunque los propietarios de un edificio desalojado por razones de seguridad después de la tragedia de Surfside están demandando a su asociación de condominios.

Mientras tanto, los cambios complicados y confusos en la normativa de los edificios de condominios y las sentencias judiciales sobre las rescisiones de los mismos pueden hacer que estas compras masivas sean una tarea tensa e incierta tanto para los urbanizadores como para los propietarios de las unidades, dicen los expertos. Los urbanizadores que pagan precios superiores a los del mercado pero no consiguen convencer a suficientes propietarios para que vendan pueden quedarse con unidades que no valen lo que pagaron por ellas. Y las ofertas de compra pueden agravar las tensiones entre los vecinos que ya están en desacuerdo sobre el pago de las reparaciones.

“Es un proceso muy complicado que lleva mucho tiempo”, dijo el experto en derecho de condominios Martin Schwartz, del bufete de Miami Bilzin Sumberg. Schwartz ha manejado rescisiones en el pasado, pero no está involucrado en el caso de La Costa. “Es un poco como lo que pasó en Champlain Towers. Hay gente que quiere pagar una cuota y gente que no quiere pagar la cuota. Así es la vida de los condominios. No puedes conseguir que todos se pongan de acuerdo en algo”.

En La Costa, el final llegó cuando una mayoría de la junta recién elegida decidió por fin tomarse en serio las reparaciones, contrató a un ingeniero, instituyó un avalúo especial y pidió un préstamo de varios millones de dólares, una cantidad que, según los ex miembros de la junta y los residentes, era claramente insuficiente para todas las obras que había que hacer.

Luego, tras el derrumbe de Surfside, la ciudad de Miami Beach adoptó tardíamente medidas firmes: Su jefe de Construcción ordenó inspecciones de emergencia en La Costa en julio. En agosto, la ciudad ordenó el desalojo de todos tras los preocupantes informes de un par de ingenieros que trabajaban para el condominio. Un informe indicaba que una parte del estacionamiento y de la terraza de la piscina, estructuralmente separada de la torre residencial, corría peligro de derrumbarse. Ambos ingenieros llegaron a la conclusión de que era necesario realizar reparaciones exhaustivas en la torre residencial en un plazo de 30 días, y el edificio fue desalojado mientras se realizaban las obras.

Pero era demasiado tarde para La Costa.

Avisos rojos de peligro colocados por la ciudad de Miami Beach salpican la entrada del edificio de condominios La Costa, en 5333 Collins Ave. La ciudad ordenó el desalojo de la torre por problemas estructurales y de otro tipo. Pedro Portal pportal@miamiherald.com

Para entonces, un urbanizador que ofrecía grandes sumas de dinero se había lanzado a comprar la mayoría de las unidades a los vendedores, deseosos de librarse de los inminentes avalúos y de la perspectiva de que las unidades perdieran rápidamente su valor de mercado. A los 116 vendedores dispuestos les fue inusualmente bien, cobrando en mayo, justo antes de la calamidad de Surfside. Algunos vendieron sus unidades hasta por el doble del valor de mercado.

Pero a los demás les ha dejado un desastre. Los 15 que se negaron a vender, ahora efectivamente desalojados por orden municipal, tuvieron que buscar un lugar para vivir sin recibir nada a cambio de sus antiguas viviendas. Ahora han sido llevados a los tribunales por el urbanizador de Miami Mast Capital y el director Camilo Miguel para obligarlos a vender. Los renuentes afirman en sus escritos judiciales que Miguel trató indebidamente de rescindir el régimen de condominio para obligarlos a salir.

Dania Valdés, de 65 años, es propietaria de una unidad de un dormitorio en La Costa desde 2002. Valdés afirma que ella y otros renuentes han sido víctimas de “intimidación” por parte del urbanizador. Valdés dijo que siente que ella y otros propietarios de unidades fueron presionados para vender por menos de lo que vale la propiedad del condominio en general.

“Hicieron la vida imposible a los que no querían vender hasta que se desesperaron y no tuvieron otra solución”, dijo Valdés.

Un ex antiguo residente de La Costa y miembro de la junta directiva, Emilio Canasi, de 60 años, dice que optó a regañadientes por vender su unidad a Mast a un precio muy elevado. Sostiene que la asociación de condominios y Miami Beach comparten la culpa de lo ocurrido.

Después de saltarse la recertificación requerida de 40 años, la junta de condominios decidió embarcarse en su lugar en una recertificación de 50 años en 2016, dos años después que el edificio pasara la marca de medio siglo, dijo Canasi; una secuencia confirmada por los registros de la ciudad. Un plan de reparación fue aprobado en 2017, según los registros de la ciudad, después que la ciudad citara tardíamente al edificio por no completar su recertificación de 40 años. Pero nunca se completó. La junta solo hizo trabajos menores para mantener el permiso de recertificación, dijo Canasi.

“La ex asociación de condominios estaba jugando con la ciudad de no hacer realmente nada, y pidiendo prórrogas, prórrogas, prórrogas”, dijo Canasi. “El edificio se deterioró, y yo formaba parte de esa junta. Y me salí de la junta, porque vi que me anulaban todo. Dije, sabes qué, no quiero formar parte de la junta porque si algo sale mal no quiero que me acusen de haber formado parte de la toma de decisiones”.

Tras el derrumbe de Surfside, dijo, “nuestra ciudad de Miami Beach empezó a estudiar todos los edificios y La Costa tenía un permiso abierto para hacer la certificación de 50 años durante unos seis años. Creo que dijeron: ‘¿Adónde van con esto? Y no se había hecho nada. Nada. Nada. Nada”.

El preocupante estado del edificio y la perspectiva de unos costos de reparación cada vez más elevados hicieron que, como él, muchos propietarios no vieran mejor opción que vender cuando Mast llamó a la puerta, dijo.

“Nunca tuve la intención de vender. Pero, desgraciadamente, el edificio se deterioró de tal manera que habría requerido una enorme cantidad de dinero para arreglarlo. Y la oferta que llegó era sustancialmente más alta de lo que valía”, dijo Canasi, quien se mudó en junio a un condominio más pequeño pero más nuevo en las torres Blue and Green Diamond, de 20 años de antigüedad, en la playa, justo al norte, con los ingresos de la venta de su unidad de La Costa a Mast. “Me encantaba mi antiguo apartamento. Me gustaría seguir teniéndolo. Pero estoy feliz de haber vendido. Conseguí la calidad de un edificio a cambio del tamaño de mi unidad”.

Miguel, mientras tanto, no espera a que los tribunales decidan el destino final de La Costa.

Representación arquitectónica muestra una vista frente a la playa de una propuesta nueva torre de condominios de lujo diseñada por OMA que reemplazaría al edificio de condominios La Costa de 1964 en 5333 Collins Avenue, en Miami Beach.. 5333 Collins Acquisitions LLC

Ya ha presentado a la ciudad un plan de OMA, el estudio del arquitecto estrella holandés Rem Koolhaas, para sustituir La Costa y sus modestas unidades por una torre de ultralujo que contará con creativas características de diseño para hacerla muy resistente al aumento del nivel del mar y a las grandes mareas de tormenta, dos de las mayores amenazas para la longevidad de los edificios de condominios más antiguos y bajos de la costa del sur de la Florida.

El plan de la oficina neoyorquina de OMA para el estrecho terreno prevé un edificio alargado compuesto por siete torres entrelazadas en forma de diamante que presentan un perfil delgado hacia Collins Avenue y la playa. En una de las varias características innovadoras diseñadas para adaptarse al cambio climático, la primera planta del edificio se situaría a 13 pies por encima de la cota de inundación, más alta de lo que exige la normativa actual, y la segunda a 29 pies. Esto permitiría elevar el primer piso si la ciudad eleva Collins Avenue en respuesta al aumento del nivel del mar.

Pero sus 100 unidades —menos pero más grandes que las 131 de La Costa— estarán económicamente fuera del alcance de la gran mayoría de los miamenses.

Los planes para la nueva torre, que cumplen las normas de zonificación existentes y no requieren variantes, solo tendrán una revisión pública ante la Junta de Revisión de Diseños de Miami Beach, que tiene el poder de aprobación final, salvo una apelación. Los funcionarios de planificación y zonificación de la ciudad han recomendado su aprobación. El viernes 10 de septiembre los urbanizadores recibieron un aplazamiento de la junta hasta el 5 de octubre.

Una representación arquitectónica muestra la fachada de un nuevo edificio de condominios de lujo diseñado por OMA que sustituiría al edificio de condominios La Costa de 1964 en el 5333 de Collins Avenue, en Miami Beach. 5333 Collins Acquisitions LLC

En La Costa, la situación se ha vuelto tan pegajosa que pocas personas involucradas, a excepción de algunos vendedores dispuestos, hablan públicamente de ello.

La ciudad publicó una serie de registros públicos tras una solicitud del Miami Herald, pero su responsable de construcción, Ana Salgueiro, rechazó una solicitud de entrevista a través de una portavoz municipal. Miguel, el promotor, emitió un escueto “sin comentarios” a través de un representante de relaciones públicas y no permitió que dos destacados abogados que le representan hablaran con los periodistas.

El ingeniero miamense Denis Solano, que preparó el año pasado una preocupante evaluación para la junta directiva del condominio, no devolvió un mensaje dejado en su oficina. El abogado de los renuentes también rechazó una solicitud de entrevista y pidió a los periodistas que no se pusieran en contacto con sus clientes. La única de los renuentes entrevistada, Valdés, habló con el Herald antes de que el abogado aconsejara a sus clientes que no hablaran con la prensa.

Expertos en derecho inmobiliario y de condominios dicen que las difíciles circunstancias de La Costa no son ni mucho menos las únicas.

Las inspecciones posteriores al derrumbe ya han llevado a la evacuación de emergencia de un puñado de edificios de condominios y de apartamentos en Miami-Dade. Como los funcionarios municipales y del Condado Miami-Dade responden con extrema precaución ante la más mínima amenaza de riesgos estructurales y de seguridad en edificios residenciales y comerciales antiguos, es probable que se produzcan más evacuaciones.

La mitad de los 139 edificios de condominios que Zalewski encontró en las islas de barrera de Miami-Dade se enfrentarán a la recertificación en la próxima década, dijo el analista. Pronostica que a muchos de ellos, deteriorados y ocupados por personas mayores, les resultará económicamente gravoso, si no inviable, realizar las obras necesarias para adecuarlas a las normas, en medio de un mayor escrutinio por parte de las aseguradoras y los departamentos de construcción municipales.

A medida que los edificios de condominios en los que se ha pospuesto el mantenimiento y las reparaciones se enfrentan a facturas y evaluaciones a menudo asombrosas, los expertos también esperan que se conviertan cada vez más en blancos para los urbanizadores que buscan comprar a todos, especialmente en un momento en el que la demanda de condominios se ha disparado pero la oferta es muy limitada dado que las costas del sur de la Florida están prácticamente construidas.

Los urbanizadores que se habían alejado de la costa porque pensaban que no había terrenos para construir volverán en masa en busca de acuerdos con un margen de beneficio potencialmente enorme, predice Zalewski. Y es probable que las ciudades estén encantadas de ayudarles para librarse de los edificios deteriorados y de los quebraderos de cabeza que suponen, añadió Zalewski, así como para recolectar los mayores impuestos que traerán las nuevas torres.

“Pondrán la pistola en la cabeza de los propietarios de condominios y dirán: o se ajustan a las normas o les obligaremos a salir”, dijo. “La gente se verá obligada a vender”.

Peter Zalewski es director de la consultora inmobiliaria de Miami Condo Vultures. . .

Sin embargo, eso no significa que las compras sean una salida fácil.

Hasta ahora, la táctica de compra ha sido relativamente infrecuente, en parte debido a la dificultad de persuadir a un gran número de residentes para que vendan, lo que normalmente requiere negociar individualmente con los propietarios de las unidades. Pero los objetivos cambiantes y a menudo poco claros establecidos por la ley estatal para la disolución del régimen de condominio lo han hecho aún más complicado en los últimos años, dicen los expertos.

Desde 1976 existen tres umbrales para la disolución de condominios, pero los estándares que se aplican pueden depender de cuándo y cómo se redactaron las declaraciones de los edificios de condominios. Una reciente decisión judicial en un caso de Sunny Isles Beach solo enturbió aún más las aguas, dicen los expertos.

“Vivimos con un estatuto que hace muy difícil la rescisión. Es un estándar ridículo”, dijo Schwartz, quien subrayó que no está familiarizado con los detalles del caso de La Costa. Schwartz se encuentra entre varios abogados de condominios que instan a la legislatura estatal a facilitar y aclarar las normas sobre disoluciones de condominios.

“Es lamentable porque es realmente la mejor salida para estas personas”, dijo Schwartz, que escribió un artículo de opinión sobre el tema para el Miami Herald.

No cabe duda de que una compra puede recompensar generosamente a los antiguos propietarios de condominios con grandes primas sobre los valores de mercado, normalmente modestos, de las unidades construidas hace décadas en edificios que carecen del espacio, el dinamismo del diseño o la gama de servicios comunes en las torres más nuevas. En La Costa, muchos de los propietarios eran inversores que alquilaban unidades y estuvieron contentos con la oferta de Mast y con lo que consideraban una propuesta de negocio ganadora.

Mast y un socio inversor de alto perfil, Starwood Capital, con sede en Miami Beach, crearon una filial para la compra, 5333 Collins Acquisitions LP, y gastaron un promedio de $950,000 en las unidades de uno y dos dormitorios del condominio, según las cifras del sitio web del tasador de propiedades de Miami-Dade. El costo total de la compra de Mast, incluidas las zonas comunes, ascendió a algo más de $100 millones.

Aunque los precios de compra individuales quizá hayan representado una prima sobre los valores de mercado, Valdés sostiene que la cifra total de compra representa un pago insuficiente “ridículo” dado el valor del terreno subyacente de los casi 2.5 acres del condominio.

En comparación, señala que el terreno más pequeño de Champlain Towers, que dependiendo de cómo se mida tiene 1.27 acres o 1.88 acres, se ha valorado en $120 millones.

Un vendedor dijo que Mast comenzó a acercarse a los propietarios de las unidades hace cuatro años, pero no encontró muchos interesados hasta que aumentó significativamente su oferta el año pasado. Eso es justo cuando una junta de condominios recién elegida se embarcó en el desarrollo de un plan para finalmente hacer algunas reparaciones críticas, dijo Paul Siska, un ejecutivo de negocios que con su esposa poseía una unidad en La Costa desde el año 2000 hasta la venta a Mast.

Con la recertificación atrasada, las escasas reservas de efectivo del condominio para cubrir el costo, los “grandes problemas” del edificio y una oferta considerable por una unidad que compraron cuando era relativamente barata, el cálculo financiero fue prácticamente una obviedad para los Siska.

Paul Siska y su esposa, Tatiana, que viven en una casa que compraron en la cercana Normandy Isle en 2009, vendieron la unidad que mantuvieron como una inversión de alquiler por $1.1 millones a la filial de Mast a principios de este año, según muestra el sitio web del asesor de impuestos de Miami-Dade. La pareja pagó $289,000 por la unidad en 2001, según los registros.

“Uno de los problemas que tuvimos, históricamente, es que no tenía ninguna reserva”, dijo Paul Siska, que fue parte de la junta de condominios durante varios años. “Y así siempre fue un problema con las reparaciones y el mantenimiento en La Costa. Y las reparaciones, y los problemas que no se abordaban, se acumulaban todo el tiempo”.

“El edificio necesitaba una gran cantidad de reparaciones para cumplir con la certificación de 50 años. Hicimos una valoración de unos, creo, seis o siete millones. Pero eso no incluía muchas cosas. Así que, por un lado, tenías esta oferta que era probablemente un 60%, 70% por encima del mercado en ese momento. Y por otro lado, tenías la perspectiva de seguir siendo propietario de un piso que iba a ser un sumidero de dinero”.

A diferencia de Valdés, Siska solo tuvo cosas buenas que decir sobre Mast.

“Diré que el comprador, Mast Capital, fue extremadamente transparente. Y extremadamente ... comunicativo y profesional en la forma de presentar todo”, dijo.

Uno de los problemas, según él y otros vendedores, es que las unidades y los edificios más antiguos pueden no recuperar nunca el valor del dinero invertido en las reparaciones debido a la obsolescencia de las instalaciones, la distribución y la falta de servicios.

Además, está el impacto del rápido empeoramiento del cambio climático, uno de los factores que los investigadores están estudiando en el derrumbe de Champlain Towers, donde algunos se han preguntado si la intrusión de agua salada pudo haber acelerado el deterioro de los cimientos. Los edificios de poca altura situados a lo largo de las playas y las vías fluviales, a menudo con estacionamientos subterráneos o parcialmente subterráneos, son cada vez más vulnerables al ascenso del nivel del mar y al aumento de las mareas de tempestad debido al calentamiento del clima, y su readaptación sería enormemente costosa, si es que es físicamente posible o factible.

La decisión de vender no fue fácil para Lucía Delgado, de 60 años, propietaria y residente de La Costa desde hace dos décadas. Ella y su marido, Celso Delgado, lamentaron dejar atrás a amigos de muchos años, dijo. Pero cuando el porcentaje de propietarios que aceptaron vender superó el 50%, añadió, su abogado les aconsejó que también lo hicieran. Y frente a un gravamen especial multimillonario que ya estaba en marcha y que probablemente se sumaría, y una oferta de más del doble de lo que pagaron por su condominio, la aceptaron.

Después de alquilar en La Costa durante varios años, los Delgado pagaron $500,000 por una unidad de dos dormitorios y 1,500 pies cuadrados en el condominio en 2014, según muestran los registros de impuestos de Miami-Dade. Vendieron a la filial de Mast por casi $1.23 millones de dólares y compraron una unidad de dos dormitorios de 1,490 pies cuadrados en las torres Green and Blue Diamond, de 20 años de antigüedad, justo al norte, frente al mar en la playa.

“En cierto modo, vimos la escritura en la pared”, dijo Lucía Delgado. “Así que vendimos y, por suerte para nosotros, pudimos comprar en un lugar que es 40 años más nuevo. Los números hablaron, ¿sabes?”

John Pabone, de 68 años, dudó en vender al principio, y todavía tiene sentimientos encontrados al hacerlo. Le gustaría haberse quedado en La Costa y en Miami Beach. Pero aunque cree que el derrumbe de Surfside probablemente ayudó a Mast a conseguir que la ciudad desalojara el edificio, en retrospectiva está seguro de que tomó la decisión financiera correcta y se alegra de que ya había acordado la venta para entonces.

Pabone tuvo la unidad bajo un contrato de venta con Mast durante un año y medio, cerró en marzo y se mudó a principios de agosto, dijo. Aunque el promotor había dado a todo el mundo seis meses para encontrar un nuevo lugar donde vivir, dijo que el derrumbe de Surfside y las nuevas inspecciones precipitaron su traslado más rápido de lo previsto. Terminó en Fort Lauderdale, en un lugar que compró con los ingresos de la venta de la unidad de La Costa.

“Lo vendí porque obtuve el precio adecuado por él”, dijo, pero añadió: “Tuvimos que mudarnos bruscamente. ... Creo que fue un momento oportuno para deshacerse de todos al mismo tiempo debido al derrumbe del otro edificio... [Pero] yo quería vender. Gracias a Dios que vendí antes de esto. Creo que fue un regalo de Dios que estuviéramos fuera en ese momento”.

Pero expertos inmobiliarios advierten que la fórmula solo funciona bien para los edificios de condominios situados frente al mar en zonas muy solicitadas, como La Costa, que se encuentra en el extremo sur del famoso cañón de condominios a lo largo de Collins Avenue. La demanda de viviendas de lujo frente al mar por parte de compradores adinerados hace que los promotores puedan permitirse generosas ofertas de compra porque pueden obtener enormes beneficios de la reurbanización. Es probable que la venta de un edificio como el que propone Mast para sustituir a La Costa ascienda a cientos de millones de dólares.

La historia es diferente en las zonas del interior o en los lugares donde las normas locales de zonificación limitan fuertemente la escala de las nuevas construcciones.

Expertos y activistas de la vivienda asequible señalan que en las zonas donde la fórmula puede funcionar hay otro problema. Los precios multimillonarios de las nuevas torres de lujo contribuyen al aburguesamiento del litoral de Miami-Dade, donde los edificios más antiguos suelen ser los únicos en que la mayoría de la gente puede permitirse vivir. En un momento en el que la escasez de viviendas asequibles se agrava en Miami-Dade, la demolición de edificios de condominios antiguos para construir nuevos edificios de lujo reduce las opciones asequibles y empuja a las personas con menos ingresos hacia el interior, agudizando la desigualdad geográfica.

En algunos casos, la tendencia a la compra pudiera ofrecer también un incentivo perverso: Algunos propietarios de edificios antiguos, con la esperanza de vender a un urbanizador, podrían unirse para atraer a uno, y tendrían pocas razones para apoyar las evaluaciones especiales para las reparaciones que otros propietarios podrían favorecer.

Una complicación proviene de las complejas e incluso desconcertantes normas que se aplican a las rescisiones de regímenes de condominio. Las normas aplicables dependen del lenguaje en la declaración de un régimen de condominio –las leyes que rigen el condominio– y qué versión de la ley de terminación del régimen de condominio de la Florida estaba en vigor cuando se escribió una declaración, entre otros factores.

Las leyes de condominio de la Florida adoptadas por primera vez en 1976 establecieron un umbral de acuerdo unánime del 100% de los propietarios para rescindir, a menos que una declaración indique lo contrario.

Esto se eliminó en una breve reforma de 2007 diseñada para facilitar las compras, que redujo el umbral al 80% de los propietarios de los condominios. Esto se calcula no en función del número de unidades que posee un comprador, sino del porcentaje de interés en el condominio asignado a cada propietario individual. Solo el 10% de los detractores podía bloquear la rescisión.

La reforma se aplicó con carácter retroactivo, incluso si la declaración de un condominio tenía un umbral diferente.

Martin Schwartz, socio en Bilzin Sumberg

En 2014, sin embargo, esa reforma fue revocada en gran medida por la Legislatura después de que muchos propietarios de condominios se vieran obligados a realizar ventas al por mayor a precios inferiores a lo que debían al banco por las unidades durante la crisis inmobiliaria, dijo Schwartz de Bilzin. Los estándares actuales son más estrictos, de modo que solo el 5% de los detractores pueden bloquear una rescisión.

Pero una decisión judicial posterior difuminó los límites. El tribunal dictaminó que la norma de 2007 no podía anular los estándares establecidos en la declaración de un condominio, lo que hace difícil determinar en muchos casos qué umbral aplica, dijo Schwartz.

La esencia del litigio entre Mast Capital y los 15 renuentes es saber qué normas aplican. El abogado de los urbanizadores, John Shubin, argumenta en sus escritos que lo que aplica es la propia declaración del condominio de 1997, que dice que el 80% de la propiedad es suficiente para la rescisión, y que esta es automática dado que Mast controla casi el 90%. Mast presentó una notificación de rescisión ante el condado con fecha del 27 de julio. Desde mayo, según el abogado de los renuentes, Mast creó una nueva junta para liquidar los asuntos.

Pero el abogado N. Fraser Schuh, de Hallandale Beach, argumentó a favor de los renuentes que es la ley actual la que aplica, pues el 5% de los votos negativos representan algo más del 11% de la propiedad constituyendo un veto legal a la propuesta de rescisión. Schuh también argumenta en una presentación judicial que Mast se saltó los requisitos legales de que un plan de rescisión fuera presentado y aprobado por el Estado.

La torre La Costa, construida en régimen de alquiler y convertida en condominio en 1997, era la típica construcción básica de concreto de su época, pero contaba con algunas unidades de dos dormitorios relativamente grandes, normalmente de 1,500 pies cuadrados. Aunque estaba encajado entre otros dos rascacielos en un terreno estrecho, se encontraba directamente en la playa y ofrecía vistas sin obstáculos de Indian Creek, ya que ningún edificio ocupaba el lado opuesto de Collins. Los registros del tasador de propiedades de Miami-Dade muestran que alguien podía conseguir un lugar en la playa por un precio relativamente modesto de $300,000 hasta 2017.

El problema fue el mantenimiento, dijo Canasi, el ex miembro de la junta y propietario de La Costa, que compró su condominio en 2012. Había desconchados y grietas en las columnas de concreto y en las paredes exteriores que se hacían más alarmantes con el paso de los años. Ascensores que no funcionaban durante semanas porque eran tan viejos que era difícil encontrar refacciones. Un sistema eléctrico que necesitaba una sustitución completa.

Canasi dijo que se retiró de la junta con frustración después de varios años de servicio porque era constantemente derrotado en las votaciones cuando presionaba para que las reparaciones se abordaran de manera integral.

La junta de La Costa no pudo hacer frente a los residentes y a los inversores-propietarios que se negaban a cualquier aumento de las cuotas de mantenimiento, dijo, una dinámica que, según los expertos, es habitual.

Emilio Canasi, ex propietario de La Costa y miembro de la junta directiva de la asociación

“Cuando vives en un edificio que es antiguo, y la mayoría de las personas que lo habitan viven con ingresos fijos, y quieres seguir postulándote para estar en la junta, ¿cómo haces feliz a esa gente? No subiéndoles la cuota de mantenimiento”, dijo Canasi.

En 2020, después de que Canasi optara por no volver a postularse, llegó una junta mayoritariamente nueva decidida a cambiar esa vieja dinámica, dijo.

La asociación contrató a un ingeniero de Miami, Denis Solano, de SolVer Structural Partnership, que encontró la torre residencial plagada de graves deficiencias estructurales y de concreto. Otro ingeniero encontró un deterioro similar en el estacionamiento de La Costa, que está estructuralmente separado de la torre de condominios y soporta la piscina y la terraza de servicios, escribió Solano en una carta a la ciudad a principios de este año. No respondió a un mensaje telefónico dejado a un asistente.

El trabajo necesario era tan extenso que Solano dijo que la torre tendría que ser desalojada mientras se realizaban las reparaciones. La carta no menciona el costo.

Pero los ex miembros de la junta directiva y residentes dicen que la cantidad recaudada por la nueva junta no fue para nada suficiente. Ante el aumento de los costos y las atractivas ofertas de los urbanizadores, la mayoría de los propietarios decidió vender.

“No importaba cuánto dinero se fuera a poner en él, seguía siendo un edificio de 60 años, no tenía las comodidades de estos nuevos edificios de Brickell, y nunca se iba a revalorizar para invertirle $100,000”, dijo Canasi.

Para Canasi y muchos otros, fue un final feliz a pesar de las persistentes reservas. Pero no ha sido así para otros, reconoce.

“La gente que no vendió no está contenta con el resto. Los entiendo”, dice. “No quieren vender, pero ahora el ayuntamiento ha cerrado el edificio. Y creo que piensan que la gente que lo compró instigó todo esto. Ahora, no creo que lo miren con inteligencia, o lo miran con un ojo emocional. Lo siento por las personas que no vendieron porque creo que van a salir perjudicadas”.

El edificio de condominios trajo a SolVer de vuelta en julio, cuando la ciudad ordenó inspecciones después de Surfside. Solano encontró que la situación solo se había deteriorado aún más desde el año anterior. Aunque encontró que la torre era segura para ser ocupada, recomendó que las reparaciones comenzaran inmediatamente y que la torre fuera desalojada mientras tanto. En ese momento, señaló, solo 16 unidades de las 124 estaban todavía ocupadas.

Dos semanas más tarde, la nueva junta nombrada por Mast contrató a una segunda empresa de ingeniería, la oficina de Miami de la poderosa empresa nacional Thornton Tomasetti, que está trabajando con los arquitectos de OMA en un proyecto de Washington D.C. El segundo ingeniero coincidió en gran medida con Solano, pero instó a la evacuación antes del 16 de agosto. Un ingeniero de Thornton Tomasetti también constató que una esquina de la piscina y la terraza de recreo sobre el estacionamiento separado corría peligro de derrumbarse parcialmente. Poco después, la ciudad publicó órdenes de desalojo en la entrada del vestíbulo de La Costa.

Una representación arquitectónica muestra una vista aérea de un nuevo edificio de condominios de lujo en forma de pirámide diseñado por OMA que sustituiría al edificio de condominios La Costa de 1964 en el 5333 de Collins Avenue, en Miami Beach. 5333 Collins Acquisitions LLC

El derrumbe de Surfside, dijo Zalewski, probablemente conducirá a más casos como el de La Costa y a un nuevo auge en la construcción de edificios de condominios al este de la Interestatal 95.

Pero esos condominios no serán adquiridos por los lugareños, sino por inversores ricos, residentes a tiempo parcial o compradores extranjeros que buscan sacar provecho de la ubicación. La otra cara de la moneda, dijo, es que a medida que los promotores se enfoquen de nuevo en el este, la urbanización que ha impulsado el resurgimiento, pero también el aburguesamiento de barrios como La Pequeña Habana o el Pequeño Haití podría disminuir.

“Los urbanizadores volverán a centrarse en el este, en la isla de barrera y en la bahía”, dijo. “La buena noticia es que todos los que pensaban que no había más terrenos frente al mar ahora se dan cuenta de que hay más terrenos que se pueden obtener, en forma de rescisiones de regímenes de condominios”.

“Habrá actividad”, dijo. “Mucha actividad”.