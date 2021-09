Broward premiará a empleados que estén vacunados con $500, y multará a los que no se vacunen

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

El alcalde del Condado Broward anunció el miércoles que el condado le dará bonificaciones a los empleados están vacunados, y multará a los que no lo hagan. La medida forma parte de una táctica para aumentar la tasa de vacunación, en tanto el condado lidia con una orden estatal que le prohíbe a los gobiernos locales exigir las vacunas contra el COVID-19.

Durante una conferencia de prensa, el alcalde Steve Geller dijo que todos los empleados que estén completamente vacunados recibirán una bonificación de $500, y los que no se vacunen, encontrarán una multa de $20 en su cheque quincenal, al tiempo que se les exigirá hacerse una examen semanal de COVID-19. Las bonificaciones y las multas solo tendrán que ver con los empleados condales que reciben beneficios, dijo Geller.

La nueva regla entrará en vigor antes del 1ro. de octubre, e incluirá un período de incentivo de 60 días para que los empleados se vacunen, dijo Geller.

Después de 60 días, los que no hayan mostrado una prueba de vacunación comenzarán a pagar la multa quincenal. Los empleados que se vacunen después del período de incentivo no encontrarán la multa en el próximo cobro, pero no se les devolverá el dinero que pagaron por la multa inicial.

Si a finales de año, el condado concluye que un abrumador porcentaje de empleados están vacunados, “dejaremos el asunto tal como está”, dijo Geller.

El alcalde dijo que la medida busca alentar a que los empleados se vacunen con las dos dosis, y “tomar en consideración los costos relacionados con el cuidado de salud de empleados que han dado positivo al COVID-19 y no se han vacunado”.

Geller dijo que no sabe con exactitud qué por ciento de los casi 6,800 empleados del condado están vacunados.

El anuncio tiene lugar dos días después que el gobernador Ron DeSantis dijo que la Florida multará a los gobiernos locales $5,000 por cada empleado al que se le haya exigido vacunarse, amenazando así a algunas ciudades y condados con millones de dólares en multas por adoptar “órdenes” estrictas de vacunación.

La oficina de DeSantis no hizo ningún comentario sobre el particular, y remitió cualquier pregunta al Departamento de Salud de la Florida.

Los condados Gainesville, Orange y Leon han aprobado requerimientos de que los empleados deben vacunarse o, de lo contrario, serían despedidos, salvo por razones religiosas o médicas.

Geller dijo que el condado está tratando de cumplir tanto la orden ejecutiva del gobernador como las leyes estatales.

“Creemos que tenemos el derecho legal de hacer más si esto no es suficiente”, declaró Geller. “Estamos intentando dar este primer paso que nos lleve a donde tenemos que ir”, agregó.

El miércoles, la Florida le reportó a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 10,723 casos más de COVID-19, y tres muertes, según cálculos que hizo el Miami Herald del banco de datos de los CDC.

De acuerdo con data del Departamento de Salud de la Florida, el 79 por ciento de los residentes de Broward mayores de 12 años están vacunados. La semana pasada, el Condado reportó 7,108 nuevos casos de COVID-19.

Esta es una noticia de última hora que se actualizará cuando se disponga de más información.

