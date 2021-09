‘¿Dónde está Gabby?’ Desapareció en un viaje por carretera con su prometido de la Florida. Lo que sabemos

Gabrielle Petito y su prometido Brian Laundrie. Screenshot of Gabrielle Petito's Instagram

Continúa la búsqueda a nivel nacional de Gabrielle Petito, una joven de 22 años que desapareció durante un viaje por carretera a través del país con su prometido.

“Lo que necesito de todos aquí es ayuda”, dijo el padre de Petito durante una conferencia de prensa el jueves por la tarde. “El objetivo es traer a casa a Gabby sana y salva. Pido ayuda a todos los presentes. Pido la ayuda de todos en casa.... Cualquier cosa que puedan hacer para que mi hija pueda volver a casa, les pido esa ayuda”.

Petito y su prometido Brian Laundrie salieron de North Port, Florida, en junio para viajar por la costa oeste, con planes de visitar parques nacionales estatales y el oeste del país, dijo la policía. La pareja documentó su viaje #VanLife en redes sociales y publicó un video en Youtube detallando sus viajes el 19 de agosto.

Pero a finales de agosto, Petito dejó de hablar “abruptamente” con su familia, según la policía. La última vez que se supo de ella fue en Wyoming.

La policía dice que Laundrie regresó el 1 de septiembre a su casa en la Florida en la furgoneta de Petito, sin ella. Diez días después, el 11 de septiembre, la familia de Petito denunció su desaparición.

La policía señaló que Laundrie es una “persona de interés” pero no ha podido hablar con él.

“Dos personas se fueron de viaje y una regresó y esa persona que regresó no nos está proporcionando ninguna información”, dijo el jefe de la Policía de North Port, Todd Garrison, durante la conferencia de prensa del jueves.

La Policía de North Port se está encargando de la investigación.

Esto es lo que sabemos hasta ahora:

La furgoneta de Petito fue encontrada en la casa de la pareja en North Port

La furgoneta de Gabrielle Petito fue encontrada en su casa de North Port. North Port Police

Petito y Laundrie viajaban por el país en la furgoneta blanca Ford Transit 2012 de ella, dijo la policía. Los detectives encontraron la furgoneta en la casa de la pareja en North Port, donde viven con los padres de Laundrie.

La policía dice que están analizando los artículos de la camioneta. No hay detalles adicionales disponibles de inmediato.

El FBI, que está ayudando en la investigación, está pidiendo a cualquier persona que tenga posibles avistamientos, fotos, videos o cualquier otra información sobre dónde esté Petito o lo que le pasó, que llame al 1-800-CALL-FBI (225-5324) o en línea en tips.fbi.gov. No es necesario que usted se identifique,

La familia Petito y el jefe de Policía, frustrados por el silencio de Laundrie

Garrison dice que saben donde está Laundrie, quien se ha negado a hablar con los investigadores, alegando sus derechos constitucionales, y ha contratado a un abogado. Su abogado proporcionó algunas pertenencias que la Policía solicitó.

El abogado de Laundrie, Steven Bertolino, declaró a varios medios de comunicación que Laundrie ha decidido guardar silencio por consejo de su abogado.

La respuesta ha frustrado a la familia de Petito y a Garrison. El miércoles, el jefe de Policía tuiteó a Bertolino pidiéndole que “organizara una conversación” con Laundrie.

“¿Dónde está Gabby?”, preguntó Garrison durante la rueda de prensa del jueves.

La última ubicación conocida de Petito fue el Parque Nacional Grand Teton

El FBI dice que la pareja visitó parques nacionales en Colorado, Utah y Wyoming. Se sabe que Petito estuvo por última vez en la zona del Parque Nacional Grand Teton en Wyoming.

La madre de Petito, Nichole Schmidt, dijo el domingo a Fox News que la pareja estuvo en Grand Teton el 25 de agosto y que tenía previsto visitar el Parque Nacional Yellowstone.

El 25 de agosto es también el último día que Petito publicó en Instagram. La foto la muestra posando frente a un mural de mariposas con una calabaza tejida. El pie de foto dice “Feliz Halloween”.

“No sé si se fue de Grand Teton o no”, dijo Schmidt a Fox News el domingo. “Sí, recibí un mensaje de ella el 27 y el 30, pero no sé si era técnicamente ella o no, porque era solo un texto. No hablé con ella”.

El último mensaje de Petito a su madre: “No hay servicio en Yosemite”.

Richard Stafford, el abogado de la familia de Petito, dijo a Insider el miércoles que Schmidt no cree que el mensaje haya sido enviado por Petito.

Garrison, el jefe de la Policía de North Port, dijo que están trabajando con el FBI y otros aliados policiales de todo el país para hacer un seguimiento de las denuncias y los indicios, pero que todavía no han comenzado los equipos de búsqueda sobre el terreno porque las autoridades todavía están tratando de reducir un área de búsqueda.

El Parque Nacional Grand Teton publicó el jueves en Instagram un folleto sobre Gabrielle Petito y pide a la gente que llame a la línea de información del FBI si sabe algo sobre su paradero. Screenshot of Grand Teton National Park Instagram

La pareja peleó en Utah. La Policía grabó la secuela

Más de una hora de video de una cámara de la Policía de Moab City ;muestra a los agentes deteniendo a la pareja cerca del Parque Nacional de los Arcos el 12 de agosto para investigar reportes de un “problema doméstico” que había tenido lugar cerca de una tienda llamada Moonflower Co-op.

Los agentes hablan individualmente con Laundrie y Petito, quien dice que estuvieron discutiendo toda la mañana y que ella tiene mucha ansiedad.

Un testigo, identificado solo como Christopher, dijo a la policía que vio a Petito abofetear a Laundrie y apartarse durante una discusión fuera de la tienda antes de subir a la furgoneta por la ventanilla del conductor, como si Laundrie la hubiera dejado fuera, según un informe del incidente.

Laundrie dijo a los agentes que estaba tratando de cerrar el vehículo para que ella pudiera dar un paseo y ambos pudieran calmarse.

El incidente fue clasificado de conducta desordenada y un agente escribió en el informe del incidente que la situación no fue tanto “una agresión doméstica tanto como una crisis de salud mental”.

La policía ayudó a Laundrie a encontrar un hotel donde alojarse mientras Petito se quedaba en la furgoneta. Los agentes les dijeron que se tomaran un tiempo por separado para “relajar sus emociones” y que evitaran ponerse en contacto hasta la mañana siguiente, si era posible, según el informe del incidente.

Ese mismo día, Petito publicó fotos en Instagram en el Parque Nacional de los Arcos. No está claro si las fotos fueron publicadas antes o después de su discusión.

La Policía dice que todavía es un un caso de persona desaparecida

Circulan reportes noticiosos de que los investigadores de Utah no han descartado una posible conexión entre la desaparición de Petito y el doble homicidio de una pareja de recién casados ocurrido en los campamentos de los alrededores de Moab.

Se especula por la coincidencia de los incidentes y porque uno de los recién casados también trabajaba en Moonflower, la tienda que sirvió de telón de fondo a la discusión de Petito y Laundrie.

La Policía del Condado Grand confirmó el jueves a KTVX-TV, una cadena de televisión afiliada a ABC en Utah, que están “investigando activamente” cualquier conexión entre el caso de la desaparición de Gabby Petito y el doble homicidio y que “no descartan nada en este momento”.

Sin embargo, Garrison reafirmó el jueves que la policía sigue tratando la desaparición de Petito como un caso de persona desaparecida y que no han encontrado ninguna prueba de criminalidad por el momento.