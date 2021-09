Las escuelas públicas de Miami-Dade relajarán los protocolos de cuarentena por COVID-19

El Superintendente de las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade, Alberto Carvalho, anuncia cambios en la política de cuarentena del distrito escolar en torno al COVID-19, este viernes 17 de septiembre de 2021. jiglesias@elnuevoherald.com

Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade anunciaron el viernes que relajarán algunos de sus protocolos de cuarentena relacionados con los estudiantes y el personal que estén expuestos a alguien con COVID-19.

El superintendente Alberto Carvalho dijo que después de consultar con un equipo de expertos médicos que ha estado asesorando al distrito sobre sus protocolos de COVID-19, su administración ha decidido reducir el tiempo que los estudiantes y el personal de high school que no estén vacunados deban permanecer fuera de la escuela después de entrar en contacto con una persona infectada.

Dijo que la decisión se tomó porque el Condado Miami-Dade sigue viendo una disminución en el número de personas que se enferman gravemente o mueren a causa de la variante Delta, altamente contagiosa, del coronavirus.

“Estamos empezando a ver signos significativos que son bastante alentadores. Por lo tanto, somos muy optimistas de que las tendencias actuales de mejora de las condiciones dentro de nuestra comunidad continuarán y, de hecho, se acelerarán”, dijo Carvalho en una conferencia de prensa en la sede del distrito escolar en el centro de Miami el viernes por la tarde.

Si bien el número de nuevos casos de COVID ha disminuido desde el aumento en agosto de la variante Delta, la Florida sigue lidiando con un alto número de muertes por COVID, que van a la zaga del recuento de casos. El jueves, la Florida superó las 50,000 muertes por COVID desde que comenzó la pandemia, sumando 1,544 nuevas muertes solo el jueves, según lo que el Estado informó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Cambios en la cuarentena por COVID en escuelas de Miami-Dade

La política actual de las escuelas de Miami-Dade establece que los empleados y estudiantes no vacunados pueden volver a la escuela después de aislarse durante no menos de 10 días. A partir del lunes, los estudiantes y el personal adulto de high school no vacunados podrán volver a clase si muestran un resultado negativo en la prueba de detección de COVID-19 que se administra en o después del quinto día desde la exposición, siempre y cuando no presenten síntomas.

“Lo que esto significa, naturalmente, es que el primer día en que los individuos serán elegibles para volver probablemente sería en el séptimo u octavo día”, dijo Carvalho.

Según el distrito, la prueba debe ser la prueba PCR, más precisa, y no la prueba rápida.

Los estudiantes y el personal vacunados que sean asintomáticos no necesitan estar en cuarentena aunque hayan estado en contacto con una persona que haya dado positivo en el COVID, dijo Carvalho.

Hasta ahora, la política de cuarentena era uniforme para los alumnos de primaria, secundaria y high school. Esto se debe a que los estudiantes mayores pueden recibir la vacuna contra el COVID, mientras que los menores de 12 años no.

“Obviamente, tenemos alumnos de primaria y algunos de secundaria que no tienen 12 años y, por lo tanto, no cumplen los requisitos para recibir la vacuna”, dijo Carvalho.

El anuncio se produce cuando en el sur de la Florida por fin empieza a disminuir el número de infecciones y hospitalizaciones por la variante Delta del COVID-19. Según el tablero de control en línea del Condado Miami-Dade, que hace un seguimiento de las infecciones, hospitalizaciones y muertes, 66 personas –12 vacunadas y 54 no vacunadas– ingresaron en los hospitales de la zona el jueves.

Esta cifra es significativamente inferior a la media de hace dos semanas, cuando las cifras diarias solían superar los 100 pacientes.

Aunque el distrito solía basar sus protocolos en torno al COVID en las tasas de positividad de la infección, esto ya no es aplicable, dijo Carvalho, debido a la disponibilidad de las vacunas y al número relativamente alto de personas en el condado que han recibido al menos una dosis de la medicación.

Según los datos del COVID comunicados por la Florida a los CDC, alrededor de 1,912,648 personas, o el 70.4% de la población total del Condado Miami-Dade, están totalmente vacunadas.

La mayoría de quienes se están sometiendo a una prueba de detección ahora, dijo, no están vacunados.

“Por lo tanto, estamos obteniendo una lectura de una tasa de positividad que no refleja la condición viral en nuestra comunidad debido al creciente número de individuos que están vacunados”, dijo Carvalho.

No hay planes inmediatos para cambiar los requisitos del distrito de que todos los estudiantes y el personal lleven cubierta la cara, aunque Carvalho ha pedido a los expertos médicos a los que el distrito consulta que le den más orientación sobre el tema.

Cuando el distrito anunció la obligación de llevar mascarilla a finales del verano, Carvalho dijo que la necesidad del protocolo se evaluaría semanalmente.

El viernes, dio a conocer una lista de seis parámetros que deben alcanzarse antes de que el distrito considere el levantamiento del mandato. La lista está siendo revisada por el equipo de consultores médicos:

▪ Dos semanas consecutivas de una media de siete días de casos de COVID-19 por debajo de 100 por cada 100,000 personas. Hasta el viernes, el condado estaba en 333 por cada 100,000.

▪ Al menos el 80% de los niños en edad escolar que cumplan los requisitos hayan recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y el 60% esté totalmente vacunado. Las cifras actuales son del 75% y el 54% respectivamente, dijo Carvalho.

▪ Los nuevos ingresos hospitalarios diarios relacionados con el COVID se mantengan por debajo de 100 durante dos semanas consecutivas.

▪ Menos del 15% de las camas de los hospitales locales estén ocupadas por pacientes con COVID. Hasta el viernes, era el 17%.

▪ La previsión de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades a nivel de condado de nuevos casos de COVID proyecte un descenso de los casos. Eso ocurría a partir del viernes.

▪ Las nuevas cuarentenas de alumnos a nivel de distrito por exposición al COVID-19 en la escuela se mantenga por debajo del 1.5% durante dos semanas consecutivas. Durante las dos últimas semanas, la situación ha sido de un promedio del 2% o de unos 9,633 estudiantes.