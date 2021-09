Reguladores decidirán si clientes residenciales de FPL deben pagar más

La Florida Power & Light solicita un aumento de tarifas de varios años a partir de enero de 2022. Miami Herald file photo

¿Deberían Los clientes residenciales de la Florida Power & Light pagar más en los próximos cuatro años para que los clientes comerciales e industriales paguen menos?

Esa es una de las preguntas fundamentales que se plantea la Comisión de Servicios Públicos del estado el lunes, cuando los reguladores celebren lo que se espera que sea una audiencia de dos días sobre una propuesta de acuerdo de conciliación que aumentaría las tarifas de la FPL en $1,530 millones hasta 2025.

Los proponentes, incluida la Oficina de Asesoría Pública que representa a los clientes residenciales y comerciales, dicen que es un buen acuerdo porque la compañía hará inversiones sin precedentes en la expansión de la energía solar y la capacidad de carga de vehículos eléctricos.

Pero para los opositores, que incluyen a una coalición de organizaciones que representa a clientes de bajos ingresos y minorías y a activistas ambientales, el acuerdo deja a los contribuyentes residenciales “en peor situación que la solicitud original de la FPL” de $6,200 millones en cuatro años, porque están subsidiando a los usuarios comerciales e industriales, que verán aumentos menores.

“Este acuerdo extrae demasiada riqueza de los clientes residenciales y las pequeñas empresas y la entrega a unos cuantos grandes clientes comerciales e industriales que no puede ser de interés público”, dijo Bradley Marshall, abogado de Earthjustice, Florida Rising, League of United Latin American Citizens y Environmental Confederation of Southwest Florida, que se oponen al acuerdo.

También se oponen al acuerdo otras partes no incluidas en las negociaciones del acuerdo, una de ellas es una pareja del Condado Palm Beach que se ha unido como interventores en el caso, y otra un grupo llamado Floridians Against Increased Rates (FAIR), un grupo de consumidores dirigido por un ex ejecutivo de la empresa de servicios públicos de Jacksonville.

Sostienen que el sistema de transmisión y distribución de FPL está sobredimensionado y que en lugar de cobrar más a los clientes residenciales la empresa debería reducir las tarifas.

Dicen que el acuerdo no era necesario para más inversiones en energía solar porque la empresa las habría hecho de todos modos, y consideran que el acuerdo garantiza a la FPL beneficios excesivos. Con un retorno de la inversión de 10.6%, la FPL tendría uno de los ROE garantizados más altos del país.

“Es contrario al interés público porque exigiría a los clientes que paguen mucho más de lo que FPL necesita para hacer su trabajo de forma justa y al menor costo posible”, dijo Scheff Wright, abogado de FAIR, un grupo de consumidores con sede en Jacksonville al que FPL dice que no se le debería permitir ser parte en el caso. “En 2023, el exceso de ingresos es de más de $3,000 millones en el periodo de cuatro años. Nuestro propósito es ahorrarle al cliente de la FPL esas cantidades”.

FPL: es necesario aumentar las tarifas

La FPL ha defendido el acuerdo como “una gran victoria para los 5.6 millones de clientes de la empresa” y defendió las inversiones calificándolas de necesarias para garantizar que el servicio sea fiable frente a los huracanes y el cambio climático.

“Este acuerdo allana el camino para que la FPL siga ofreciendo el mejor valor energético de Estados Unidos: una electricidad que no solo es limpia y fiable, sino también asequible”, dijo el presidente ejecutivo de la FPL, Eric Silagy, en un comunicado.

El acuerdo de conciliación se anunció el 10 de agosto entre FPL y la Oficina del Asesoría Pública de la Florida, que representa a los consumidores en casos de tarifas, la Florida Retail Federation, el Florida Industrial Power Users Group y la Southern Alliance for Clean Energy. Vote Solar y CLEO Institute se sumaron más tarde después que se cumplieran algunas de sus peticiones.

Richard Gentry, que asumió el cargo de director de la Oficina de Asesoría Pública a principios de este año, sorprendió a muchos cuando dio un giro de 180 grados y firmó el acuerdo de $1,530 millones. En los procedimientos previos a la audiencia, la OPC argumentó que el aumento de las tarifas debería ser rechazado y que la FPL debería reducir sus tarifas en $70 millones.

“Somos conscientes que el sector residencial tiene que pagar un poco más, no hay duda de ello”, dijo Gentry el jueves. “Y estoy seguro que la comisión lo estudiará detenidamente. Pero en las circunstancias en que representamos a todos los clientes. Es difícil argumentar que íbamos a favorecer a uno sobre el otro”.

Dijo que su oficina trabajó para conseguir que la FPL aceptara duplicar su inversión solar y retirara su petición de obtener un rendimiento adicional de la inversión “como una bonificación” en determinadas circunstancias.

Según el acuerdo, la FPL dedicaría unos $200 millones para cargadores de vehículos eléctricos y unos $2,000 millones en expansión solar adicional a través de su programa llamado SolarTogether, un programa que permite a los clientes pagar voluntariamente más en sus facturas de electricidad para financiar los proyectos solares y, a cambio, recibir créditos que se espera que les permitan obtener un “retorno” en unos siete años. El acuerdo dedica 40% de la expansión solar a clientes residenciales y pequeñas empresas y 60% a clientes comerciales, industriales y gubernamentales.

“Lo que hemos propuesto y lo que han dicho que necesitan para financiar [las operaciones] es probablemente justo”, dijo Gentry. “Siguen teniendo algunas de las tarifas más bajas del país y están construyendo más estaciones de carga de vehículos eléctricos que nadie en el estado. Así que creemos que, en general, lo que acabamos haciendo fue invertir en el futuro”.

Katie Chiles Ottenweller, abogada de Vote Solar, dijo que su organización apoyó el acuerdo para obtener tanto capacidad solar adicional como un acuerdo de la FPL para duplicar el número de días en que los clientes están protegidos de los cortes durante el clima extremo.

Adoptamos la posición de que el acuerdo en su conjunto es de interés público”, dijo. “Eso implica tragarse algunas cosas que claramente no apoyamos, pero, dado el nivel de inversiones en energía solar, la transición a la electrificación y las concesiones que pudimos obtener en torno a la red de seguridad y la resiliencia, estamos empezando a dar un giro con FPL”.

La FPL acordó abstenerse de cortar la electricidad a los clientes que no pagan si las temperaturas son superiores a 95 grados y añadir protecciones contra las temperaturas de congelación y los cortes relacionados con los huracanes. La empresa también se comprometió a invertir $5 millones para poner en marcha un nuevo programa piloto para desplegar autobuses escolares eléctricos, paneles solares y almacenamiento de baterías en las escuelas públicas que sirven como refugios de emergencia para las comunidades de bajos ingresos, además de explorar la financiación federal y estatal.

Si la PSC lo aprueba, el acuerdo aumentará la tarifa base de una factura residencial mensual típica para un cliente que consuma 1,000 kilovatios/hora de electricidad en $13.64 a lo largo de cuatro años. La mayor alza llegaría el año siguiente, cuando se produciría un aumento de $6.08 al mes para la factura residencial típica que usa 1,000 kWh. Esos clientes verían otro aumento de $3.85 en 2023, otro aumento de $2.21 en 2024 y un último aumento de la factura de $1.50 en 2025.

Marshall presentará un testigo que declarará, sin embargo, que según el acuerdo de conciliación, los clientes residenciales pagarán $253.7 millones más de lo que pagan actualmente, mientras que los grandes usuarios comerciales e industriales (conocidos como clientes de demanda de servicios generales y de gran demanda de servicios generales) pagarán $265 millones menos.

