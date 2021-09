Atacan a tiros a rapero SpotemGottem en la I-95. Se desconoce el motivo

Lea este artículo en inglés en el Miami Herald.

Un joven rapero de Jacksonville que fue arrestado en el sur de la Florida hace dos meses por su presunta participación en una agresión en South Beach, resultó baleado en la cadera. El incidente sucedió cuando conducía por la autopista I-95 en Miami en las primeras horas del viernes. Un pasajero que iba en el asiento trasero del vehículo fue herido en las dos piernas, dijo la policía.

Las heridas pudieron haber sido más graves, ya que el Dodge Charger que conducía el rapero SpotemGottem quedó acribillado a tiros, con 22 agujeros de balas, según el teniente Alejandro Camacho, portavoz de la Patrulla de Caminos de la Florida (FHP).

“La víctima dijo que un carro se detuvo al lado del suyo, y entonces escuchó disparos”, dijo Camacho.

Por el momento, los investigadores no han podido dar ninguna información sobre el otro automóvil, añadió Camacho.

Los dos hombres fueron llevados al Aventura Hospital.

El viernes por la tarde, Raven Liberty, abogada del rapero, le dijo al Miami Herald que SpotemGottem fue operado y estaba en condición estable.

“Lo más importante de todo es que está vivo”, dijo Liberty, quien luego agregó: “Esto no fue un tiroteo. Él fue víctima de un ataque a tiros”.

De acuerdo con Camacho, el músico conducía en dirección sur por la I-95, al norte de la salida de la calle 125 del NW, cuando le dispararon aproximadamente a las 3:19 a.m. Camacho dijo que el rapero detuvo el auto, y llamó a la policía.

La balacera no fue el único incidente a tiros que ocurrió en la madrugada del viernes. En Pembroke Pines, un hombre debió ser llevado al hospital después que le dispararon en un estacionamiento, a las 3 a.m. De igual modo, el cadáver de un hombre se encontró en una calle de Hallandale Beach, y aunque la policía no ha dicho cómo murió, se sospecha algo violento.

No se sabe si alguno de los casos tienen que ver con el ataque a tiros al rapero.

SpotemGottem, , de 19 años, y cuyo verdadero nombre es Nehemiah Lamar Harden, fue arrestado en un hotel de Aventura en julio por el Departamento de Alguaciles de Estados Unidos por su supuesta vinculación con un caso de agresión con un arma de fuego en South Beach un mes antes.

Según la policía, estando en una gasolinera, Harden y otros disputaron con un empleado del lugar un pago de $80, y Harden, que estaba sentado en el asiento trasero de un Dodge Charger, le apuntó al hombre con una pistola con rayo láser. El rapero fue acusado de agresión con agravantes con un arma de fuego, posesión de un arma de fuego por un convicto con antecedentes penales, y complicidad posdelictiva

Harden se declaró inocente de los cargos. El rapero pertenece a la disquera Geffen Records, y es mejor conocido por su sencillo de 2020, Beat Box, que casi ocupa los 10 primeros lugares de la lista Billboard 100.

Traducción de Jorge Posada