Una muestra de nuestra época

Ballerina, óleo sobre lienzo de Tony Rodríguez que forma parte de una colección privada. Cortesía

Tony Rodríguez es un artista cubano de detalles que pinta obras de gran formato.

Una muestra retrospectiva de su creación ha estado expuesta en la galería de Miami Hispanic Cultural Art Center desde julio y permanecerá abierta al público hasta el 30 de septiembre. Su obra se encuentra mayormente en colecciones privadas, pero el Miami Hispanic Cultural Arts Center se honra en presentar una muestra del artista e invita a visitar el centro y disfrutar de esta ocasión en la que podrá admirar piezas que difícilmente volverán a exhibirse en público.

La muestra Back and Forth de Tony Rodríguez contiene unas 30 piezas, pinturas al óleo que forman parte de series tales como Crónicas del agua y En tiempos del Coronavirus y otras bajo el leitmotiv del hombre en relación con la ciudad, el encierro en sí mismo y la revelación poética de la existencia.

Uno de sus cuadros ilustra el cartel del XXVI Festival Internacional de Ballet de Miami.

Su paso por la Escuela de San Alejandro en La Habana es evidente desde los primeros trazos y pinceladas, especialmente en el trabajo con el dibujo. Estudió en las escuelas de arte y fue profesor en la Escuela de Instructores de Arte de Santiago de Cuba. Pero Tony no fue estudiante sino profesor en San Alejandro.

La Escuela de San Alejandro es una de las apropiaciones del castrismo. Muchas personas siguen creyendo la falacia de que el gobierno cubano le dio formación académica a un pueblo que, supuestamente, no tenía acceso a ella. Pero resulta que San Alejandro, que es la segunda institución académica más antigua de Hispanoamérica (fundada en 1818) tenía muchísimo reconocimiento antes del castrismo y jugó un papel especialmente importante en la formación de los artistas cubanos de las vanguardias y la postvanguardia del siglo XX.

¿San Alejandro sigue aplicando el programa “original” o cuando el castrismo se apropió de su mérito lo cambió?

“En San Alejandro se siguen impartiendo los programas originales, los métodos y el estilo que la situó en el panorama académico internacional. No es mérito del castrismo. Lógicamente, en estos más de 60 años ha habido sobre todo actualizaciones y se han incorporado disciplinas que antes sencillamente no existían, no se estudiaban y creo que, sobre todo se le ha dado más espacio a la perspectiva sociológica de los estudios del arte. Pero en San Alejandro se enseña y se estudia para educar el talento creativo. A los estudiantes, artistas en ciernes, nunca les interesan tanto las teorías del arte sino las técnicas creativas y eso no ha cambiado mucho. Probablemente por eso San Alejandro sigue siendo un espacio vibrante y que sigue produciendo artistas maravillosos”.

¿Cómo llegas a ser un artista “cubano de Miami” y cómo ha sido tu experiencia?

En 2010 vine a Miami a exponer y no regresamos a Cuba. He tenido la fortuna de que mi obra ha sido bien recibida fuera de la isla, que es algo que le preocupa a muchos artistas. En Estados Unidos he podido exponer, he participado en eventos internacionales y he podido dedicarme casi exclusivamente a la creación y a la enseñanza del arte.

Vivir en Estados Unidos es una gran experiencia cuando vienes de Cuba. El choque cultural es grande. No sólo es tener acceso a los espacios y al mercado del arte. Algo tan simple como no tener la preocupación por que puedan faltarte los materiales o saber que puedes experimentar con todo lo que pase por tu mente porque no hay límites materiales ni ideológicos es algo muy liberador.

¿Cómo ha sido la experiencia de enseñar arte en Miami y cómo es hacerlo siendo artista?

“Enseñar arte siendo artista te da una perspectiva muy interesante.

Con frecuencia los estudiantes se sienten muy cómodos porque les estimula conocer la experiencia, la vivencia, que puede transmitir el profesor porque ha sentido en carne propia los devaneos del arte.

Yo fui profesor de la Escuela de Instructores de Arte de Santiago de Cuba y esa experiencia de ayuda también para cuando estoy en una clase darme cuenta de cuáles son las capacidades que cada estudiante puede desarrollar, sé quiénes tienen el talento creativo y a quiénes hay que conducir hacia otros caminos. ¡El arte es tan rico que está lleno de caminos!

¿Qué ha ocurrido con tus piezas que quedaron en Cuba? Había obras tuyas en el Museo de Bellas Artes…

Cuando yo salí de Cuba no podía llevarme mis obras. Traje conmigo unas pocas piezas que iban a ser expuestas y he perdido el control del destino de las obras que quedaron en la isla. Es lo que suele ocurrirle a la mayor parte de los artistas que se van.

Eriberto Jiménez, director del Festival Internacional de Ballet de Miami, eligió una pieza de Tony Rodríguez para que este año ilustrara el cartel del festival y explica:

“Una obra suya participó en una muestra colectiva en 2012 y al término, Tony la donó al centro y pertenece a la colección permanente de la casa. Desde entonces hemos tenido su obra muy presente. Ya era hora de que ilustrara el cartel del Festival, que es nuestro evento más importante cada año. Durante el festival, presentamos una exposición individual de la obra del artista que ilustra el cartel. Por esta razón hemos tenido esta muestra hasta septiembre y estamos muy agradecidos porque hemos expuesto piezas nuevas, de series en las que continúa trabajando y piezas que pertenecen a colecciones privadas y que han sido prestadas al centro”.

Tony es un artista de detalles que pinta obras de gran formato. Conviene que el espectador se acerque a su obra con calma, a degustar el tiempo de la contemplación artística.

La muestra puede visitarse de lunes a viernes de 9:00 am a 7:00 pm y sábados hasta las 12:00 m. Permanecerá abierta al público hasta el 30 de septiembre.

