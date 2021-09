‘Esto sucederá mientras viva’. Empiezan obras de segunda fase del Underline

Seis meses después que el primer tramo de media milla del Underline se inauguró en Brickell, el personal está listo para iniciar la construcción de un segundo tramo más largo del esperado parque lineal y sendero bajo la línea elevada del Metrorail.

El nuevo tramo, de $17.6 millones, comienza en el lugar donde termina el tramo Brickell Backyard, en SW 13 Street. Llevará el Underline a través de la estación de Metrorail de Vizcaya y los vecindarios de The Roads y Silver Bluff de Miami hasta la puerta de Coconut Grove en SW 19 Avenue.

Al igual que la sección de Brickell, el nuevo tramo de 2.14 millas ofrecerá características y servicios en medio de jardines y árboles de sombra para dar un respiro a los ciclistas, corredores y peatones que usen sus senderos específicos, así como actividades para atraer a la gente de los densos vecindarios urbanos a lo largo del camino.

El inminente inicio de las obras de la segunda fase del Underline, previsto para el lunes, mantiene el impulso a un ritmo ambicioso para cumplir el plazo de finalización del proyecto de 10 millas a finales de 2025. La tercera y última fase del proyecto ya está en proceso de licitación para un contratista y un diseñador. Ese tramo de siete millas llevará el Underline a través del resto de Miami, Coral Gables y South Miami hasta su final en la estación de Dadeland South, también punto final de la línea ferroviaria.

Una representación arquitectónica muestra un parque infantil, un jardín y un sendero para bicicletas que formarán parte de la segunda fase de The Underline junto al Simpson Park de Miami, que se ve a través de las vías elevadas del Metrorail a la izquierda. Las obras de construcción del parque lineal y el sendero de 2.14 millas se están iniciando, y se extenderán a lo largo de 10 millas por debajo de las vías elevadas del Metrorail, desde el río Miami en Brickell hasta la estación de Dadeland South. GSLA Design

“Estoy muy emocionada”, dijo la directora de Friends of the Underline, Meg Daly, una voluntaria que, inspirada por el éxito del High Line de Nueva York, desarrolló la idea y convenció al Condado Miami-Dade y a los líderes estatales y municipales para que asumieran lo que se ha convertido en un proyecto de $140 millones. “Esto sucederá mientras viva”.

Miami-Dade está supervisando la construcción y el desarrollo del proyecto, que se financió en su totalidad mediante una combinación de fondos locales, estatales y federales, tasas de impacto en la urbanización adyacente y subvenciones privadas. Friends of the Underline también está recaudando $3 millones al año para cubrir la gestión y el mantenimiento del sendero por parte de otro grupo de conservación sin fines de lucro.

El codiseñador de High Line, James Corner Field Operations, de Nueva York, fue el responsable del plan maestro de The Underline y de su segmento Brickell Backyard, pero la segunda fase está siendo diseñada y construida por un equipo local formado por Lead Engineering Contractors y el arquitecto paisajista Ken Gardner, de GSLA Design.

El inicio de las obras de la segunda fase significa también que se eliminarán y cerrarán tramos del actual M-Path de asfalto bajo los trenes elevados a medida que avance la construcción durante un periodo de dos años. El trabajo en el nuevo sendero procederá hacia el norte en cinco segmentos, comenzando en SW 19 Avenue, dijo Daly.

Allí es donde los equipos comenzaron a instalar barricadas a lo largo del camino existente para bloquear el corredor para la construcción. Las señales dirigirán a los usuarios del M-Path a los desvíos. El tramo de esa intersección a la estación de Vizcaya Metro será totalmente cerrado para la construcción a finales de mes, anunció el condado.

Este mapa muestra un desvío para los ciclistas y peatones que utilizan la antigua M-Path bajo las vías del Metrorail mientras se construye la segunda fase de The Underline. Miami-Dade County

La primera tarea: retirar la tierra vegetal contaminada por las décadas de uso del corredor por parte del Florida East Coast Railway, que dio paso a la construcción del Metrorail a finales de la década de 1970. Se sustituirá por toneladas de tierra limpia para sostener decenas de nuevos árboles y plantas para la conversión del corredor en el Underline.

Los automovilistas que circulen por la U.S. 1 también verán el cierre de algunos carriles durante el día y la noche para las obras de construcción del Underline.

El sendero existente ha sido objeto de un uso mucho más intenso por parte de peatones y ciclistas durante la pandemia del COVID-19. Aunque el recuento mensual del tránsito en Miami-Dade muestra un descenso después de establecer récords históricos, el uso sigue siendo significativamente mayor que antes de la aparición del coronavirus.

Para dar cabida a las personas que ya usan la ruta, los gestores del proyecto Underline y los voluntarios han diseñado desvíos enlazados que llevan a las personas a pie y en bicicleta a lo largo de calles laterales y vecinales, en su mayoría de poco tráfico, en el lado oeste del Metrorail. Daly dijo que los voluntarios, los contratistas y los funcionarios del condado montaron y caminaron por los desvíos para asegurarse de que fueran seguros y cómodos de usar.

“Pasamos mucho tiempo analizando estos desvíos para asegurarnos de que sean lo más seguros posible”, dijo Daly. “Hemos estado muy atentos”.

El Departamento de Transporte de la Florida ya rediseñó los cruces más concurridos del tramo con nuevas marcas en el pavimento, más visibles y reposicionadas, y añadió señales que prohíben girar a la derecha con el semáforo en rojo en la U.S. 1 para proteger a los usuarios del sendero cuando tienen luz verde y derecho de paso.

Al mismo tiempo, la agencia de transporte del condado restaurará un trozo del antiguo M-Path que aparentemente fue eliminado por error justo al sur del proyecto de la segunda fase del Underline. Un tramo de aproximadamente un quinto de milla, entre las avenidas SW 27 y 29, fue eliminado por un estacionamiento temporal de grava para 100 coches, con el fin de acomodar el desbordamiento de la adyacente estación de Metrorail de Coconut Grove, mientras se construye un enorme proyecto ecológico de uso mixto en su antiguo estacionamiento.

Después de que los partidarios y usuarios de Underline y M-Path se quejaran, la alcaldesa de Miami-Dade, Levine Cava, en una carta que respondía a un artículo publicado en el sitio de noticias en línea Coconut Grove Spotlight, dijo que el pavimento que faltaba se restaurará en las próximas semanas. Mientras tanto, se está instalando una señalización para indicar a los usuarios discapacitados que utilicen una acera cercana en la calle Southwest 28 Lane para evitar de forma segura el terreno hasta que se haya instalado el nuevo camino, dijo.

Desde que se inauguró en febrero, la sección Brickell Backyard, que comienza en la orilla sur del río Miami e incluye la estación del Metrorail de Brickell, ha demostrado ser una parte muy popular del denso y elevado vecindario.

Un reciente viernes por la tarde, la cancha flexible al aire libre del segmento estaba llena de gente jugando básquetbol y fútbol, mientras otros esperaban su turno. Abundaban los paseadores de perros –Brickell Backyard tiene un parque para perros– y la gente que esperaba el autobús o simplemente se entretenía se sentaba en sus características mesas y sillas metálicas verdes. Los jardines de mariposas y las plantaciones estaban florecientes y bien mantenidas, y el personal uniformado de Underline estaba presente en todo momento.

La nueva fase del trazado subterráneo se diseñó tras la realización de un sondeo y la celebración de dos reuniones virtuales con la comunidad para conocer las opiniones del público y clasificar sus prioridades. La seguridad y las características naturales ocuparon el primer y segundo lugar, dijo Daly.

El proyecto aportará otra novedad al camino bajo el metro: la iluminación. Como el M-Path carece de una fuente de energía a nivel del suelo, está oscuro por la noche. El Underline estará iluminado en toda su longitud.

En su extremo norte, el nuevo tramo incluirá un elaborado parque infantil de cuatro acres que se instalará en una amplia extensión verde junto al Simpson Park de la ciudad, un vestigio de hardwood hammocock original que antaño cubría la zona. El parque infantil, centrado en la naturaleza, contará con bloques de madera para escalar y los característicos bloques de piedra caliza para sentarse, según Daly. El plan mantiene los árboles antiguos existentes en el lugar y añade una gruesa plantación de especies autóctonas de madera dura para complementar el Simpson Park, dijo.

El nuevo tramo seguirá el objetivo del Underline de proporcionar sendas separadas y continuas para ciclistas y peatones, excepto en un estrecho tramo en el que el Metrorail baja al nivel del suelo en el cruce de la Interestatal 95 y la U.S. 1. Como no hay espacio suficiente para mantener los senderos separados a lo largo de ese tramo, ese será un camino compartido, dijo Daly. Los senderos y las características del parque también son totalmente accesibles para las personas con discapacidad.

Una representación arquitectónica muestra un parque infantil que se construirá como parte de la segunda fase de The Underline junto al Simpson Park de Miami. Las obras de construcción del parque lineal y el sendero de 2.14 millas se están iniciando, y se extenderán a lo largo de 10 millas por debajo de las vías elevadas del Metrorail, desde el río Miami en Brickell hasta la estación de Dadeland South. GSLA Design

En la estación Vizcaya, una nueva plaza ofrecerá espacio para yoga, un mercado agrícola y otras actividades. Un “laberinto sensorial” reflejará un jardín similar en e Vizcaya Museum and Gardens, al otro lado de la U.S. 1, dijo Daly.

Al llegar a la U.S. 1, la nueva fase de The Underline también empezará a incorporar una parte de ingeniería ecológica que llegará hasta el final del sendero en la estación Dadeland South Metro: una serie de drenajes sostenibles a lo largo de la autopista diseñados para recoger y filtrar el agua de lluvia hasta el Floridan Aquifer. También será el comienzo de la plantación de árboles autóctonos en el borde de la carretera del nuevo sendero para crear un límite suave y natural entre The Underline, sus usuarios y el tráfico rápido de la U.S. 1.

Las cunetas y los árboles del perímetro son solo algunas de las decenas de miles de nuevas plantaciones –todas ellas aptas para perros y que solo necesitan agua de lluvia para prosperar– que se plantarán en la nueva fase de The Underline.

Con ello, el proyecto cumplirá uno de los principales objetivos de The Underline, según Daly.

“Se trata de recuperar la naturaleza”, dijo.

Esta historia fue publicada originalmente el 20 de septiembre de 2021 11:50 am.