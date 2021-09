Fallece en Miami el prestigioso escultor cubano Rafael Consuegra

Rafael Consuegra posa delante de su escultura ‘Illusions’, instalada en The Milander Center for the Arts, en Hialeah. Cortesía

El escultor cubano Rafael Consuegra falleció el pasado viernes 17 de septiembre en el Mount Sinai Hospital de Miami víctima de una dolencia cardíaca.

El jueves 16 había cumplido 80 años.

A lo largo de su trayectoria Consuegra exhibió sus esculturas en Francia, Rusia, Serbia, España, Dinamarca y Suiza, entre otros países europeos.

Después de estar viviendo en Europa por espacio de ocho años, regresó a Estados Unidos, donde estableció su estudio permanente en lo que hoy se conoce como el Bird Road Art District de Miami, un sector ubicado al suroeste de la ciudad que ayudó a fundar.

“Era muy sofisticado en su arte y muy sencillo en su trato personal. Desde sus primeros trabajos se puede apreciar su capacidad para traducir sus sentimientos al público”, destacó el escultor Ismael Gómez Peralta, tras señalar que con frecuencia Consuegra empleaba varillas de acero para crear sus torsos.

Gómez Peralta comentó que el veterano artista solía reunirse con sus colegas en su estudio del Bird Road Art District, donde lo mismo hablaba de arte que sorprendía con sus conocimientos del cristianismo, algo que muchas personas desconocían.

“Su estudio era una suerte de museo conformado por obras de distintas épocas. Allí se podían encontrar piezas de cerámicas no figurativas de torsos de mujer que delataban su preferencia por el tema femenino”, recordó Gómez Peralta, tras agregar que también había obras inspiradas en el deporte.

Ismael señaló que gracias a la gestión de Consuegra y un grupo de artistas la Ciudad de Miami bautizó la zona con el nombre de Bird Road Art District, ya que fueron de los primeros en darse cuenta del potencial del área.

El escultor Rafael Consuegra en su estudio del Bird Road Art District. Ismael Gómez Peralta Cortesía

Las esculturas de Consuegra se pueden encontrar en el Colegio Belén, Florida International University y en The Milander Center for the Arts, en Hialeah, entre otros sitios. Por su parte, el escultor Florencio Gelaber, hijo, apuntó que Consuegra forma parte de los primeros jóvenes cubanos que llegaron a Miami a principio de la década de 1960, que andando el tiempo enriquecieron el panorama cultural de la ciudad.

“Entre ellos se destacan Humberto Calzada, María Brito, Ramón Carulla y Baruk Salinas. Lo interesante de este grupo es que todos se formaron como artistas aquí desarrollando un lenguaje propio”, dijo Gelabert, quien resaltó “el lirismo” de los trabajos de Consuegra y la fusión de lo abstracto con lo figurativo que predomina en su obra. “Como persona, lo recuerdo por su generosidad y su disposición a ayudar a los artistas que llegábamos de Cuba”, añadió el escultor. “Él no tenía prejuicios. Su muerte deja un gran vacío en el Bird Road Art District”.

Otro que guarda los mejores recuerdos de Consuegra es el escultor Mario Almaguer, quien lo sitúa entre los principales artistas del Sur de la Florida.

“Fue un maestro para todos los que seguíamos de cerca su trabajo. Decía que había que ser persistente para triunfar. Su propio ejemplo era la mejor enseñanza y motivo de inspiración”, destacó Almaguer, tras calificar sus diseños como “únicos y de una técnica impresionante”.

“Consuegra siempre estaba muy abierto a todo el mundo. Era un amante de la cultura en general. Uno de mis grandes sueños fue haberlo conocido”, expresó Almaguer.

Según reza su página web, Consuegra era un artista dedicado que se inspiraba en todo lo que lo rodeaba. En su trabajo, lo mundano y lo espiritual sirven para llenar su paladar de color y pasión.

Rafael Consuegra nació en La Habana, Cuba, el 16 de septiembre de 1941. Abandonó la isla en 1960 y estableció su residencia en Miami, donde inició sus estudios de arte.

Rafael Consuegra Cortesía

Como estudiante de arte del Miami Dade College, en dos ocasiones fue ganador de la Beca Cintas, otorgada por el Instituto Internacional de Educación de Nueva York. Después de obtener una maestría en Bellas Artes de la Universidad de Miami, enseñó Escultura y Diseño a nivel universitario en Barry University, hasta que se dedicó por completo a su carrera.

A lo largo de medio siglo el artista plástico recibió múltiples premios, tales como el Miami Art Center’s Award for Sculpture, en 1967. En el 2012, fue elegido embajador de Estados Unidos para promover la ciudad de Belgrado como la capital de las artes.

Paola Marino, su asistente personal durante 20 años, dijo que era un soñador incansable.

“Siempre tuvo un pensamiento para Cuba, el país que dejó siendo muy joven y al que nunca regresó”, concluyó.

Los servicios fúnebres se darán a conocer en las redes sociales.