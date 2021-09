Las primarias olvidadas: 11 demócratas compiten por el escaño más azul de la Florida

El jefe de la mayoría de la Cámara de Representantes, James Clyburn, de Carolona del Sur, habla en una ceremonia en honor al difunto legislador Alcee Hastings en el Capitolio federal el 21 de abril de 2021. Hay 11 demócratas que compiten para ocupar el lugar de Hastings en representación del Distrito Congresual 20 de la Florida. Pool / Getty Images

Nueve de los 11 demócratas que compiten por una oportunidad única para representar al distrito más azul del estado en el Congreso tuvieron la oportunidad de enfrentarse, virtualmente, en un reciente foro de candidatos organizado por el grupo activista de izquierda Florida Rising.

La teleconferencia de tres horas y 45 minutos no generó ningún ataque político.

Faltan menos de dos meses para que los demócratas elijan a su próximo miembro del Congreso en el Distrito Congresual 20 de la Florida, un escaño de mayoría afroamericana que incluye a Miramar, Fort Lauderdale y West Palm Beach. Pero la tercera elección especial del país a la Cámara de Representantes este año en un distrito profundamente azul no se está desarrollando de la misma manera que las batallas por los escaños abiertos en Nueva Orleans y Cleveland. Esos escaños, en particular la elección de Ohio, se convirtieron en luchas entre las alas progresistas y del círculo establecido del Partido Demócrata, y este último ganó ambas contiendas.

En el sur de la Florida, un tuit de Hillary Clinton parece poco probable. Una visita de la representante Alexandria Ocasio-Cortez o del influyente Jim Clyburn, de Carolina del Sur no parece que vaya a ocurrir antes que comience la votación anticipada el 23 de octubre. Los 11 candidatos están en gran parte solos.

“No se trata de descalificar a nadie, pero cuando hay dos comisionados de condado, dos representantes estatales y un senador estatal, no hay una persona que destaque”, dijo Dwight Bullard, asesor principal de Florida Rising que organizó el foro de candidatos. “Creo que da a la gente una evaluación honesta de los funcionarios electos veteranos y de la sangre nueva”.

El miembro más antiguo del Congreso de la Florida, el representante Alcee Hastings, murió en abril después de ganar la reelección por un 15to mandato en 2020.

Hasta la fecha, el interés nacional en el campo de los candidatos es extremadamente limitado. Solo tres grupos nacionales, Brand New Congress, 314 Action Fund y Elect Democratic Women, han dado su apoyo. Otros grupos, como el Congressional Black Caucus y el Sunrise Movement, un movimiento de cambio climático liderado por jóvenes que generalmente apoya a los progresistas, no han intervenido.

El campo incluye a cinco políticos en activo: el senador estatal Perry Thurston, el representante estatal Bobby DuBose, el representante estatal Omari Hardy, el comisionado del Condado Broward Dale V.C. Holness y la comisionada del Condado Broward Barbara Sharief. Todos dejarán sus escaños después de cumplir los requisitos para postularse al Congreso.

Priscilla Taylor, ex representante estatal y candidata a la alcaldía de West Palm Beach en 2019; Sheila Cherfilus-McCormick, ejecutiva de la salud de Hollywood que está gastando $2.2 millones de su propio dinero en la campaña tras postularse contra Hastings en 2020; Elvin Dowling; orador público y escritor de Broward; Phil Jackson, oficial retirado de la Marina y del Condado Palm Beach; Emmanuel Morel, ex candidato al Congreso e investigador laboral federal retirado del Condado Palm Beach, y el doctor Imran Uddin Siddiqui, un internista del Condado Broward, también cumplieron los requisitos para las primarias demócratas.

Con tantos candidatos en el terreno, es casi imposible que los grupos demócratas que apoyan a las mujeres, los progresistas o los candidatos centristas se involucren sin alienar a otro candidato que comparte sus puntos de vista. Y a ninguno de los candidatos, o incluso un grupo de dos o tres candidatos, se considera favorito.

“Lo que está ocurriendo es que hay varias personas de múltiples sectas”, dijo el ex senador estatal demócrata Oscar Braynon. “Hay dos personas haciendo lo progresista, hay varios moderados, incluso regionalmente hay múltiples personas del sur de Broward, el centro de Broward, Palm Beach”.

Braynon dijo que las primarias demócratas, donde las limitadas encuestas públicas han mostrado que el candidato más popular está “indeciso”, se están convirtiendo en “una contienda de tipo personal”.

“Son 11 personas. Existe la posibilidad de que conozcas a alguien personalmente”, dijo Braynon. “Tal vez uno o dos sean tus funcionarios electos. Esa será probablemente la ventaja, a quién conoces”.

Quien gane el escaño será una de las voces más importantes de la comunidad afroamericana de la Florida dentro y fuera del distrito. Hastings era una presencia constante en los mítines políticos, las protestas y los eventos de Souls to the Polls cada año, a pesar de enfrentarse a una oposición mínima por su propio escaño. Fue un importante guardián para los candidatos estatales que buscaban hacer incursiones con los votantes afroamericanos, y con frecuencia aconsejaba a los demócratas no afroamericanos cómo llevar a cabo la captación de votantes en comunidades como West Palm Beach.

El ganador de las primarias del 2 de noviembre pasará a las elecciones generales del 11 de enero de 2022, en las que será el gran favorito frente al candidato republicano y otros cuatro candidatos. El nuevo titular se enfrentará de nuevo a los votantes menos de un año después, con otra primaria programada para agosto de 2022 y una elección general en noviembre.

Falta de entusiasmo local

Al margen de los propios candidatos, incluso los grupos locales más propensos a dar su apoyo antes de las primarias demócratas están encontrando más dificultades para conseguir voluntarios y donantes interesados en la contienda.

Muchos voluntarios no se atreven a ir de puerta en puerta en un año no electoral, con la pandemia del COVID-19 en curso. Y los donantes demócratas dudan en apoyar a un candidato con un escaño seguro cuando nadie está seguro del ganador. Holness es quien más dinero ha recaudado de los donantes hasta ahora, con algo más de $300,000. Cherfilus-McCormick, Sharief y Thurston han prestado dinero a sus campañas. Y ningún candidato ha recaudado una cantidad significativa de dinero procedente de donaciones de pequeña cuantía, a menudo un signo de fuerte apoyo en línea, con los $17,500 de DuBose a la cabeza.

Millie Raphael, estratega demócrata y presidenta ejecutiva de la firma de asesoría política Progress for Florida, dijo que atribuía la falta de interés en la contienda Florida 20 a varios factores, incluyendo la fatiga de los voluntarios de base. Pero enfatizó que algunos demócratas de la Florida y activistas de Broward están frustrados porque un puñado de candidatos en la concurrida contienda decidieron seguir adelante con la elección especial en lugar de permanecer en sus escaños actuales.

Los votantes de las comunidades mayoritariamente afroamericanas del centro de Broward, por ejemplo, no tendrán ninguna representación en Tallahassee cuando comience la sesión de 2022 porque Thurston representa el área en el Senado de la Florida y DuBose representa el área en la Cámara Baja de la Florida. El gobernador Ron DeSantis no ha anunciado elecciones para reemplazarlos, dando a los republicanos más poder en la Legislatura.

“Ha llevado a un trasfondo de resentimiento con este escaño en particular”, dijo Raphael, quien vive en el distrito pero no está trabajando con ninguno de los candidatos. “No podemos recuperar eso. Quizá hayan querido considerarlo”.

Raphael dijo que ese resentimiento ha llevado a la falta de participación de potenciales voluntarios de campaña cuando los demócratas están tratando de construir su bancada sin perder escaños en la Legislatura o la Comisión del Condado Broward. DeSantis también tendrá que elegir los reemplazos de Holness y Sharief en la comisión del condado, que actualmente está representada por siete demócratas.

Bullard dijo que su organización está “frustrada” con las vacantes a nivel estatal y local creadas por la elección especial, diciendo que “crea un verdadero agujero negro político en los condados Broward y Palm Beach”.

Es posible que DeSantis ponga a los republicanos en el estrado o que designe a los demócratas que podrían tener una mejor oportunidad de ganar la reelección, como lo hizo con el jefe de policía de Broward Gregory Tony después de destituir al ex jefe de policía Scott Israel por su manejo del tiroteo en la escuela de Parkland. Tony, un demócrata, ganó la reelección en 2020 después de ser nombrado por DeSantis.

Un campo estático

Desde que los candidatos se clasificaron oficialmente para la boleta electoral en agosto, ninguno de ellos ha atacado directamente a otro. Los dos candidatos más jóvenes, Cherfilus-McCormick y Hardy, intentan presentarse con plataformas más izquierdistas, con Cherfilus-McCormick apoyando una renta básica universal y Hardy comparándose abiertamente con Ocasio-Cortez, miembro de los Socialistas Democráticos de Estados Unidos.

El único cambio importante en las últimas semanas no tuvo nada que ver con la campaña en sí. La hija de Holness, Damara Holness, fue acusada en agosto de robar $300,000 del Programa de Protección de Nóminas, un programa federal para ayudar a las pequeñas empresas afectadas por la pandemia. Holness, que recibió el apoyo del hijo de Hastings poco después de su muerte, dijo al Miami Herald que estaba distanciado de su hija.

Chris Smith, ex senador estatal y cabildero que vive en el distrito, dijo que la mayor parte de la ayuda externa proviene de los sindicatos locales y que la mayoría de los grandes grupos empresariales han optado por mantenerse al margen de la contienda. También dijo que algunos miembros del Caucus Afroamericano del Congreso están ayudando a ciertos candidatos tras bastidores, pero que no anticipa un respaldo importante o un acto de campaña.

“Jim Clyburn tiene un nombre nacional, pero dudo que se involucre”, dijo Smith sobre el congresista de Carolina del Sur, cuyo respaldo a Joe Biden antes de las primarias del estado fue considerado un momento crucial en las primarias presidenciales demócratas de 2020. “Todo el mundo tiene una conexión, pero Clyburn es realmente la única persona que pudiera decir que influyera en en algo”.

Y Bullard dijo que la política no impulsará las decisiones de los votantes en unas primarias que, según sus estimaciones, tendrán una participación inferior al 20% y una participación total de los votantes más cercana a una elección municipal que a una elección federal. Los factores más importantes, dijo, son las conexiones personales con los propios candidatos y si un votante piensa que es más importante la sangre nueva o la experiencia.

Comparó las elecciones de Florida 20 con la contienda de 2010 por el escaño azul profundo justo al sur, en lo que ahora es el 24º Distrito del Congreso de la Florida. Los votantes se enfrentaron a unas primarias demócratas con nueve candidatos después de que el titular Kendrick Meek se retirara para postularse al Senado federal, una contienda que finalmente ganó la diputada Frederica Wilson, que se ha enfrentado a una oposición mínima desde entonces.

“Te da la oportunidad de decir si quieres apoyar a alguien que ha estado ahí y ha servido en múltiples cargos o elegir a alguien que es un candidato más nuevo, más fresco”, dijo Bullard. “En el Distrito Congresional 24 eligieron a la veterana funcionaria electa en la congresista Wilson, y ha sido reelegida posteriormente”.

La senadora estatal demócrata Shevrin Jones dijo que los donantes y los grupos externos son conscientes de que quien gane la enorme primaria probablemente tenga el escaño durante todo el tiempo que quiera, lo que significa aguantar el fuego en los próximos dos meses para construir una mejor relación con un futuro titular del cargo.

“Cuando empiezas a hacer campaña contra alguien, al final vas a tener que trabajar con esa persona, sea quien sea el que gane las elecciones especiales”, dijo Jones, cuyo distrito se solapa parcialmente con el escaño del Congreso. “Creo que vas a ver que bastantes organizaciones se mantienen al margen de esta contienda”.

La redactora política del Miami Herald Bianca Padró Ocasio contribuyó a este artículo.