Sus libros sobre Rosa Parks y MLK fueron prohibidos. Esto es lo que hizo este autor del sur de la Florida

Dos de los libros para niños del autor surfloridano Brad Meltzer fueron prohibidos por un distrito escolar de York, Pennsylvania.

Cuando el escritor surfloridano Brad Meltzer se enteró que una junta escolar de Pennsylvania había prohibido sus libros ”I am Rosa Parks” y “I am Martin Luther King, Jr.,”, supo que no podía pasarlo por alto.

“Si tomas las lecciones de Rosa Parks, tienes que contraatacar”, dijo el creador de la serie Ordinary People Change the World (La gente común cambia el mundo), que presenta perfiles de figuras históricas como Abraham Lincoln, Frida Kahlo, Helen Keller y Neil Armstrong para niños. El siguiente libro de la serie, “I am Oprah Winfrey”, se publicará en octubre.

“I am Rosa Parks” y “I am Martin Luther King, Jr.” —que, como los demás libros de la serie están ilustrados por Christopher Eliopoulos— fueron dos de los más de 200 libros y recursos contra el racismo sugeridos por el comité de educación para la diversidad del Distrito Escolar de Central York el año pasado. La junta escolar de Central York vetó la lista completa. En un fragmento de una reunión emitido por CNN, que informó de las protestas de los estudiantes por la prohibición, los miembros calificaron la lista de material de lectura y educativo de “divisiva” y “malas ideas”.

Están prohibidos los libros ilustrados para niños, los libros para niños de primaria y secundaria, los videos, los seminarios web y los enlaces web, entre los que se incluyen las memorias de la escritora y activista paquistaní Malala Yousafzai; un libro de la jueza del Tribunal Supremo Sonia Sotomayor; una adaptación de “Hidden Figures”, sobre mujeres matemáticas afroamericanas en la NASA; “Sulwe”, de la actriz Lupita Nyong’o, sobre una niña que teme que su piel sea demasiado oscura, y el programa de la CNN “Sesame Street Town Hall” sobre el racismo.

Al no haber cambios este otoño, estudiantes, padres y otros miembros de la comunidad asistieron a una reunión virtual del consejo escolar la semana pasada para debatir la prohibición, que el consejo escolar califica de “congelamiento”. La estudiante de último año Edha Gupta, de la escuela secundaria Central York, dijo a CNN que la prohibición “fue una bofetada”. La presidenta de la junta escolar, Jane Johnson, no respondió a los correos electrónicos del Miami Herald antes de esta publicación.

El ilustrador Christopher Eliopoulos y el autor Brad Meltzer se han aparecido en la Feria del Libro de Miami. Feria del Libro

Meltzer, que también es autor de populares novelas de suspenso para adultos y de cómics, además de que fue presentador del programa “Lost History” de The History Channel, se preguntó cómo responder. Entonces se enteró de que dos mujeres de la zona de York, Hannah Shipley y J.J. Sheffer, estaban pidiendo donaciones de libros para poder colocar algunos de los libros prohibidos en las librerías gratis en todo York. Crearon listas de deseos en Amazon.com y Bookshop.org donde la gente podía comprar los libros y hacerlos llegar a York (la dirección es Haybrook Little Free Library, 131 Haybrook Dr., York, PA, 17406).

Meltzer impulsó inmediatamente la campaña en sus redes sociales. Y los libros empezaron a llegar a raudales.

Shipley, ex maestra de preescolar, se mostró indignada por la prohibición.

“Estos libros prohibidos abarcan temas como Eleanor Roosevelt, Rachel Carson, Neil deGrasse Tyson”, dijo. “La prohibición afecta a todos los grupos marginados: afroamericanos, asiáticoamericanos, musulmanes, latinos, nativos americanos, LGBTQ, representación de la discapacidad, representación del autismo. Todo lo que no sea neurotípico, heterosexual y blanco. Esto me molestó. Podía leer estos libros a los alumnos de la guardería privada, pero a una milla y media de distancia, los alumnos no podían leer estos libros en la escuela”.

Ahora, la casa de Shipley se está llenando de libros; en este momento tiene 1,200, mientras que la lista de deseos de Amazon promete un total de 2,200 en camino hasta ahora. Son demasiados libros para que los manejen las Little Free Libraries, así que Shipley los distribuirá en un próximo mitin.

Ejemplares de los libros prohibidos están llegando a la casa de Hannah Shipley. Ella los distribuirá en todo York.

“Si la prohibición se mantiene, me presentaré en un parque infantil con una gabardina y los repartiré”, bromeó.

Meltzer alabó los esfuerzos de Shipley y Sheffer, diciendo que la serie Ordinary Heroes no pretende ser política, sino presentar a los niños personajes históricos famosos.

“Tenemos un consejo escolar totalmente blanco y casi todos los libros prohibidos están escritos por o sobre una persona de color”, dijo. “La raza es un tema difícil, pero nada bueno sale de no hablar de temas difíciles. Si decimos que no podemos hablar de la raza, estamos haciendo un flaco favor a nuestros hijos”.