El artista plástico cubano César Santos recibe reconocimiento en el Mes de la Hispanidad

El pintor cubano César Santos junto a uno de sus cuadros. César Santos

Con el propósito de resaltar el aporte de los latinos en el Sur de la Florida, la Primera Dama del estado, Casey DeSantis, proclamó al pintor cubano César Santos como artista destacado de la Florida durante el Mes de la Herencia Hispana.

La noticia se dio a conocer a través de un comunicado enviado el pasado lunes desde la oficina de DeSantis, en el que se exaltan los múltiples elogios que ha recibido la trayectoria de Santos alrededor del mundo.

“Es un privilegio reconocer a César Santos como el artista destacado de Florida en el Mes de la Herencia Hispana”, expresó la Primera Dama. “César es un artista cubanoamericano de renombre mundial, y su obra ha influido en el arte creado en nuestro estado y alrededor del mundo. Como César, hay miles de artistas hispanoamericanos en nuestro estado que están usando su influencia para compartir el mundo que los rodea y ayudar a sus comunidades”.

DeSantis animó a los floridanos a que se unieran a ella para celebrar al pintor y a todos los artistas hispanoamericanos que viven en Florida.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

“Después de escapar de la Cuba comunista, no tengo cómo agradecer a este país por las libertades que disfruto. Pero estoy particularmente agradecido al estado de Florida por allanarme el camino y apoyar mi gran sueño de convertirme en un artista en busca de un ideal”, dijo Santos a el Nuevo Herald desde Florencia, Italia”, tras recordar que llegó a Miami con sus padres y su hermana mayor cuando tenía 12 años.

El trabajo de Santos, de fuerte carga dramática, combina técnicas clásicas y modernas con el objetivo de lograr una armonía entre lo natural y lo conceptual.

Buena parte de sus lienzos se centran en los desnudos femeninos.

César Santos Instagram/ César Santos

Formado en el Miami Dade College y en el New World School of the Arts de Miami, el pintor de 39 años, nacido en Santa Clara, perfeccionó sus estudios en la Angel Academy of Art de Florencia. Luego recibió la beca Hudson River Fellowship de Nueva York.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Entre los numerosos reconocimientos que atesora, sobresalen el primer lugar en una competencia realizada en el Museo Metropolitano de Arte, en el 2010, y el Premio del Salón de la Fama del Miami Dade College en Artes Visuales, en el 2013.

El artista ha participado en más de una veintena de exposiciones individuales y colectivas y sus trabajos se han incluido en varias publicaciones especializadas. Entre los sitios que han sido exhibidos sobresalen el Museo de Arte Contemporáneo de Sicilia, Italia, el Museo de Beijing, China, la Galería Nacional de Costa Rica y el Museo de Arte de Naples, Florida.

“Estoy descubriendo una técnica que a primera vista podría confundirse con lo conocido, ya que nos bombardean con formas históricas y nuevas tecnologías para representar el mundo visual”, dijo César. “Siento lo que me llama la atención y lo traduzco a las páginas de mi cuaderno de bocetos, para determinar lo que realmente le ofreceré al espectador”.

Esta historia fue publicada originalmente el 22 de septiembre de 2021 7:00 am.