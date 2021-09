Papa John’s dona $10,000 a programa de ayuda comunitaria Police Explorers de Miami-Dade

Representantes de la Policía Escolar de Miami-Dade, miembros de la Fundación Papa Jonh’s y el Superintendente Escolar Alberto Carvalho durante la ceremonia de entrega del cheque de $10,000.

En una ceremonia en la sede de la Policía Escolar de Miami-Dade, en Miami, la Fundación Papa Jonh’s donó el miércoles un cheque de $10,000 a Police Explorers de Miami-Dade, una organización de ayuda comunitaria, para contribuir a la seguridad infantil. Lo recibió el Superintendente de las Escuelas Públicas de Miami-Dade Alberto Carvalho.

La directora de relaciones de las tiendas locales de Papa John’s, Jacqueline González Cuba, destacó que el fondo donado fue colectado con cada dólar de las pizzas Shaqaroni vendidas a nivel nacional para favorecer “el trabajo en equipo, el liderazgo, la cadena de mando y la resolución de problemas entre los escolares”.

En 2015, cuando Dalia Alvarez se hizo miembro de Police Explorers le cambió la vida en la escuela secundaria. Ella solía ser una muchacha conflictiva que le respondía de malas maneras a sus maestros y compañeros de clases. “Yo tenía problemas de conducta. Pero el programa me ayudó a ser una buena persona, una mejor hija, una gran hermana, una estupenda amiga. y una buena estudiante. Alguien de quien me siento muy orgullosa”, dijo Alvarez. “Ahora estudio Justicia Criminal y me preparo para cursar la Escuela de Policía de Miami-Dade”.

Police Explorers de Miami-Dade participó en la convocatoria de la Fundación Papa John’s, en enero de 2021. Informada de la convocatoria, Gemma Santos redactó una carta a nombre de Police Explorers que daba cuenta de la labor local de esta organización en Miami-Dade.

“Las organizaciones que comparten nuestro compromiso con la diversidad, la equidad y la inclusión impulsan un cambio positivo en nuestras comunidades”, aseguró Santos. “Nuestro enfoque filantrópico se centra en tres áreas que representan el propósito de nuestra misión y reflejan los valores y la experiencia de Papa John’s: liderazgo juvenil y emprendimiento, seguridad alimentaria y reducción del desperdicio de alimentos”.

