Los registros de Champlain Towers aparentemente no se los robaron, pero Surfside no puede encontrar algunos

Vista del terreno donde se levantaba la torre de condominios Champlain Towers South en Surfside, después que se retiraron los escombros. El edificio en 8777 Collins Avenue en Surfside se derrumbó la madrugada del jueves 24 de junio de 2021. Foto tomada el 10 de agosto de 2021.

La ciudad de Surfside comunicó a la agencia federal que investiga el derrumbe de las Champlain Towers South que no puede presentar muchos de los registros que la agencia busca para su investigación sobre las causas del colapso del edificio.

La entrega de los registros por parte de la ciudad ocurrió después que fiscales locales intervinieron en nombre de la agencia investigadora, el Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST). Un asistente del fiscal estatal informó al alcalde Charles Burkett que los documentos pudieran ser objeto de un emplazamiento si Surfside no cooperaba.

Tras descubrir que faltaban muchos de los registros relativos a Champlain Towers South, la ciudad sospechó inicialmente que el antiguo jefe de Construcción municipal de Surfside había accedido a un almacén remoto y los había robado. Sin embargo, ;una investigación no descubrió ninguna infracción por parte del funcionario en cuestión, Ross Prieto, ni de nadie más, según un memorando de la Policía presentado a principios de este mes.

Las instalaciones de Public Storage en Sunny Isles Beach donde el Departamento de Construcción de Surfside almacenaba copias en papel de los planos, permisos de construcción y otros registros para Champlain Towers South en una unidad alquilada a nombre del antiguo jefe de Construcción Ross Prieto Google Earth

El 19 de julio, según los correos electrónicos obtenidos por el Herald, el NIST llamó al alcalde en busca de ayuda para acceder a los registros de la ciudad, que son fundamentales para determinar las causas estructurales del derrumbe. Burkett no respondió a la llamada durante 10 días, diciendo que no “recordaba” haber recibido un mensaje de la agencia.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

El 29 de julio, la fiscal estatal adjunta de Miami-Dade, Laura Adams, envió un correo electrónico a Burkett pidiendo que la ciudad cooperara con la investigación del derrumbe. Adams señaló que había esperado transmitir su mensaje en persona en una reunión programada seis días antes, pero que la reunión no se había celebrado. No se dio ninguna explicación al respecto.

Burkett dijo al Herald que la reunión del 23 de julio —en la que funcionarios de Surfside, del NIST y de la Fiscalía Estatal iban a discutir la ;falta de acceso de la ciudad al lugar del derrumbe— “terminó antes de empezar” después que Burkett tomó fotos del lugar y fue conminado a marcharse

“Soy consciente de que mi oficina pudiera emitir un emplazamiento para conseguir los documentos que el NIST ha identificado como necesarios para su investigación, pero espero que en el espíritu de la cooperación usted pudiera solicitar la asistencia de su oficial de Construcción y el secretario municipal para obtener estos materiales tan pronto como sea posible”, escribió Adams.

Burkett respondió el mismo día diciendo que nadie le había transmitido el mensaje del NIST. Entonces se puso en contacto con Judith Mitrani-Reiser, que supervisa la investigación federal. Mitrani-Reiser envió a Burkett una lista de documentos que el NIST solicitaba a la ciudad.

El 9 de agosto, la secretaria municipal facilitó algunos de los documentos solicitados, proporcionando cientos de páginas de dibujos originales y planos de construcción de Champlain Towers South.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Sin embargo, la ciudad no pudo conseguir gran parte de lo que pidió el NIST, incluidos los planos “a medida que se construye” que muestran cómo se construyó el edificio, los planos de taller que muestran cómo se colocó el acero de refuerzo y los informes sobre el estado del suelo debajo de la estructura de 13 pisos.

“Por favor, sepa que entendemos que la mayoría de los departamentos de Construcción no reciben muchos de los elementos que usted solicita, y si lo hacen, estos documentos no suelen conservarse durante 40 años”, escribió la secretaria municipal Sandra McCready en su respuesta del 9 de agosto a Mitrani-Reiser.

En el momento de la respuesta de McCready, la Policía de Surfside seguía investigando si Prieto, el ex jefe de Construcción, podría haber entrado en los almacenes y haberse llevado registros relacionados con Champlain Towers. Pero la falta de registros no parece deberse a ningún robo en el almacén remoto de la ciudad, sino más bien a una falta de registros exhaustivos que se remontan a la época en que las normas de conservación de registros eran menos rígidas, quizás junto con prácticas de mantenimiento de registros poco rigurosas en general.

La Policía no encontró “ninguna prueba de que el señor Prieto retirara o destruyera algún archivo de las unidades de almacenamiento de alquiler de la ciudad”, escribió el detective de Surfside Andrés Mendoza en un informe del 7 de septiembre. “Tampoco hay pruebas de que el señor Prieto entrara en las unidades de almacenamiento de alquiler de la ciudad después de concluir su empleo con la ciudad de Surfside”.

La ciudad comenzó su investigación el 29 de junio –cinco días después del colapso que dejó 98 fallecidos— a instancias de su asesor de comunicación de crisis contratado, Brian Andrews. En una entrevista con la Policía, Andrews dijo que una reunión con la secretaria municipal y el abogado hizo saltar las “alarmas” sobre por qué los funcionarios que habían entrado en los almacenes después del derrumbe no encontraron varios documentos relacionados con Champlain South.

Ross Prieto Town of Surfside

Los funcionarios de la ciudad dirigieron sus sospechas hacia Prieto —quien ya enfrentaba críticas por no haber prestado atención a las señales de advertencia sobre el edificio en 2018— porque tenía acceso a las unidades de almacenamiento en Sunny Isles Beach, que seguían figurando a su nombre a pesar de que ya no era empleado municipal.

Pero las grabaciones de video y los registros de los teclados de las instalaciones no ofrecían ningún indicio de que alguien hubiera manipulado intencionadamente los documentos de Champlain Towers.

“En absoluto”, dijo el jefe de Policía de Surfside, Julio Yero. La investigación, dijo, fue “una especie de exceso de precaución y para examinar todas las vías”.

Prieto no respondió a una solicitud de declaraciones

Los registros del Departamento de Construcción son importantes para los investigadores, que se basan en los planos estructurales para buscar defectos de diseño, permisos, inspecciones y otros documentos que podrían apuntar a un historial de problemas.

Varios expertos dijeron al Miami Herald que no les sorprendía que la ciudad ya no tuviera algunos de los registros que buscaba el NIST, especialmente teniendo en cuenta que Champlain South se construyó hace cuatro décadas. En algunos casos, es posible que la ciudad nunca los haya tenido.

Los planos de construcción, por ejemplo, suelen facilitarse a los propietarios de los edificios, pero no a los ayuntamientos, dijo Gregg Schlesinger, contratista y abogado de Fort Lauderdale.

“No me sorprende que Surfside no tenga todos estos documentos, porque durante ese periodo de tiempo no los exigían todos”, dijo Schlesinger.

Incluso los registros que se archivaron en la ciudad podrían haber sido destruidos desde entonces. El Código de Construcción del sur de la Florida de 1979 exigía a los funcionarios locales de Construcción que conservaran los registros de “inspecciones, certificados de conformidad, resultados de pruebas, planos, estudios y certificados de ocupación” durante siete años.

Pero la ausencia de algunos de esos registros pudiera plantear problemas a los investigadores, dijo Dawn Lehman, profesor de Ingeniería Estructural de la Universidad de Washington y asesor del Miami Herald. Los cálculos de diseño, por ejemplo, pudieran ayudar a esclarecer cómo los constructores decidieron el grosor de la losa de la cubierta de la piscina, que se derrumbó minutos antes del colapso del edificio.

“Todo esto apunta a un proceso de construcción muy defectuoso”, dijo Lehman. Pero sin registros más completos de la construcción, “no sé si eso es correcto”, dijo.

Los planos de taller también serían útiles, dijo Abieyuwa Aghayere, profesor de Ingeniería Estructural de la Universidad Drexel. “Los planos de taller muestran cómo se construyó la estructura”, dijo. “Toman la intención del ingeniero estructural y la ponen en forma pictórica, gráfica”.

La complicada historia de la construcción del edificio, que incluyó tres contratistas generales diferentes y un ático en el piso 13 añadido al diseño en medio de la controversia, también pudiera dificultar la recopilación de información. Además, los registros conservados por el equipo original pueden ser difíciles de encontrar: Los tres contratistas originales, así como el arquitecto y el ingeniero originales, han fallecido.

La portavoz del NIST, Jennifer Huergo, no respondió directamente a las preguntas sobre los esfuerzos de recopilación de registros de la agencia, pero dijo que esta ha recurrido a “muchas fuentes”.

“El NIST ha apreciado la cooperación que ha recibido hasta la fecha de todos los implicados en su investigación sobre el colapso de las Champlain Towers South”, dijo.

La agencia no es ajena a la investigación de fallos en edificios —y a la creación de complejos modelos informáticos de esos fallos— en ausencia de información completa. En su primera investigación, que estudió el derrumbe del World Trade Center tras los atentados terroristas del 11 de septiembre, los restos de las torres habían sido eliminados antes que el NIST recibiera la autorización del Congreso para empezar a investigar.

Como resultado, “el NIST no pudo verificar la construcción real [o tal y como se construyó], las propiedades y el estado de los materiales utilizados, o los cambios en la construcción original realizados durante la vida de los edificios”, escribió la agencia en un informe de 2008 sobre el colapso del 7 World Trade Center, una torre justo al norte del complejo principal del World Trade Center que cayó siete horas después de los ataques del 11 de septiembre.

Aun así, el NIST pudo elaborar un modelo del derrumbe con la ayuda de “copiosos documentos, fotografías y videos del desastre”, así como entrevistas con los ocupantes del edificio y el personal de emergencias. La agencia llegó a conclusiones sobre una probable secuencia de colapso y determinó que había sido causada por incendios provocados por los escombros de la torre caída al sur.

En la investigación de las Champlain Towers, una fuente de información clave pudiera ser la asociación de condominios, cuyas finanzas están ahora bajo la supervisión de un administrador judicial ;nombrado por un juez del circuito de Miami-Dade. Los representantes de la asociación dirigieron las preguntas sobre la cooperación con el NIST al administrador judicial, Michael Goldberg, que no respondió a una solicitud de declaraciones.

Schlesinger, el contratista y abogado, dijo que incluso en ausencia de ciertos registros, la evidencia física debería ayudar en última instancia a los investigadores a modelar el colapso y saber qué lo causó.

“El NIST obtendrá una tonelada de información de lo que han sacado [del lugar del derrumbe]. Las pruebas físicas están ahí”, dijo. “Todo se va a unir”.

Lehman concordó. “Normalmente no tenemos tanto material cuando hacemos este tipo de análisis”, dijo. “Pero [los investigadores federales] tienen acceso al lugar. Eso podría compensar”.

Pero Burkett, el alcalde de Surfside, dijo que no quiere esperar años al informe final del NIST para saber qué causó el derrumbe. Sigue presionando para que el ingeniero contratado por la ciudad, Allyn Kilsheimer, tenga acceso al lugar, que está bajo control del condado.

“El NIST trabaja en términos de años, no de semanas”, dijo Burkett. Añadió que, aunque la ciudad cooperará con el NIST en el futuro, “solo deseo que sea una calle de doble sentido en ese sentido por el bien de la seguridad de nuestros residentes”.

Alex Daugherty, reportero del Miami Herald en Washington DC, contribuyó a este artículo.