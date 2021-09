Investigación determinó que José Fernández causó accidente mortal. Su abogado insiste en que le tendieron una trampa

Sin supervivientes, el terrible accidente náutico en el que murieron el lanzador de los Marlins de Miami José Fernández y otros dos hombres nunca llevó a cargos penales. La demanda resultante contra su patrimonio se ha resuelto en términos no revelados.

Cinco años después de la impresionante tragedia, todas las cuestiones legales que rodean el accidente a alta velocidad en South Beach se han resuelto, al menos formalmente.

Pero no para la madre de la estrella del béisbol y su abogado, quienes insisten en que la carismática sensación de 24 años ha sido condenada erróneamente en el tribunal de la opinión pública por una investigación estatal que lo puso al timón de la embarcación, ebrio y drogado con cocaína. Su embarcación de 32 pies de eslora chocó a 65.7 mph directamente contra un rompeolas de piedras irregular aquella oscura mañana, un impacto que le causó la muerte a él y a sus pasajeros, Emilio Jesús Macías, de 27 años, y Eduardo Rivero, de 25.

A pesar de la evidencia forense y de ADN recopilada por los investigadores de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de la Florida (FWC), el abogado de Fernández sigue diciendo que la investigación fue mal hecha desde el principio. Sostiene que los funcionarios de la FWC malinterpretaron las lesiones que, en su opinión, sugieren que Fernández no manejaba su propia embarcación, llevaron a cabo una investigación descuidada y sesgada y nunca investigaron la posibilidad de que alguien pudiera haber introducido drogas en la bebida de la estrella del béisbol antes del accidente.

“Lo inculparon ante la opinión pública”, dijo Ralph Fernández, el abogado de la familia, que no es familiar pero fue una figura paterna para la estrella del béisbol. “Quiero salvar la memoria de alguien a quien tanto quería”.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

La FWC, que se encargó de la investigación porque tiene jurisdicción sobre los accidentes náuticos en las aguas de Miami, declinó hablar de los detalles o responder a las preguntas de la familia, pero sostiene sus conclusiones.

“Los investigadores de la FWC completaron una investigación exhaustiva y completa de este trágico incidente”, dijo el departamento en un comunicado. “Nuestros corazones siguen estando con los amigos y las familias de las víctimas”.

Si hubiera sobrevivido, Fernández podía haber sido acusado de varias infracciones, dijo la FWC en su informe de 2017, como homicidio por navegar bajo la influencia de sustancias controladas, homicidio náutico y operación imprudente de una embarcación.

Un abogado de las familias Macías y Rivero defendió a la agencia, diciendo que investigó la “colisión” —un término del derecho marítimo para una embarcación que golpea un objeto estacionario— “a fondo y de manera competente y las pruebas forenses apoyaron sus conclusiones”.

“Mi bufete ha representado a otros clientes marítimos en los que la FWC investigó y tenemos el máximo respeto por sus conocimientos, su rigor y su ética”, dijo Chris Royer, del bufete Krupnick Campbell de Fort Lauderdale. “Al público quizá no siempre le guste escuchar el resultado de estas investigaciones, pero las pruebas forenses hablan por sí mismas”.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

Casos difíciles

Con innumerables millas de costa y vías navegables, los accidentes náuticos mortales son relativamente frecuentes en el sur de la Florida. Reconstruirlos puede ser un reto en las mejores circunstancias; y mucho más cuando un accidente ocurre en la oscuridad, durante las mareas cambiantes y sin testigos sobrevivientes.

Así que, al igual que con muchos accidentes marítimos, puede ser difícil decir exactamente lo que pasó.

El caso de negligencia se resolvió en agosto de 2018. Los términos del acuerdo civil entre el patrimonio de Fernández y los patrimonios de Macías y Rivero siguen siendo confidenciales y, a pesar de las conclusiones de la investigación de la FWC, la demanda no generó ninguna declaración que atribuyera la culpa a Fernández.

El lanzador de los Marlins de Miami, José Fernández, hace un gesto hacia las gradas mientras celebra la victoria de los Marlins por 4-1 contra los Dodgers de Los Ángeles en el Marlins Park de La Pequeña Habana, en Miami, el 9 de septiembre de 2016. Las familias de dos hombres que estaban con José Fernández en su barco cuando se estrelló demandaron a la propiedad de Fernández. Pedro Portal pportal@miamiherald.com

Sin embargo, aunque la familia de Fernández discute quién estaba al timón, los operadores de las embarcaciones suelen asumir gran parte de la responsabilidad en los casos de negligencia, dicen los expertos en derecho marítimo.

“Cuando uno es capitán, es su responsabilidad operar su embarcación de manera prudente y como marinero. No te exime de responsabilidad si dejas que otra persona conduzca. Es diferente a un coche en ese sentido”, dijo Tuuli Messer-Bookman, un consultor y experto marítimo de Washington que no participó en el caso. “No importa si él conducía o no. Él estaba al mando”.

Esa fatídica mañana

El accidente ocurrió el 25 de septiembre de 2016, horas después que los Marlins jugaran un partido en el que Fernández no lanzó. A bordo de su barco de 32 pies, llamado Kaught Looking, partió del Cocoplum Yacht Club. Recogió a su amigo, Rivero, junto a la Bahía de Biscayne en el Museum Park, en el downtown de Miami.

Los dos atracaron el barco en el American Social, un bar-restaurante de moda en el río Miami, justo antes de la 1 a.m. Macías, que era amigo de Rivero y vivía en el edificio de apartamentos adyacente, bajó a conocer a la estrella del béisbol. Macías era antiguo amigo de Rivero, pero no conocía a Fernández.

American Social Bar & Kitchen, en 690 SW First Ct., Miami, se muestra el 30 de septiembre de 2016. El bar y restaurante es el establecimiento del río Miami que el lanzador estrella de los Marlins, José Fernández, y dos amigos visitaron en las horas previas a que perecieran en un accidente náutico después de las 3 a.m. del domingo 25 de septiembre de 2016. MARSHA HALPER mhalper@miamiherald.com

El informe de investigación de la FWC indicó más tarde que la novia de Fernández pasó un breve tiempo con el grupo, y dijo a los investigadores que la estrella no parecía “comportarse de forma inusual y que no parecía incapacitado”. Pero el informe también señaló que ella había enviado un mensaje de texto a Rivero para decirle que ambos habían tenido una discusión recientemente y que “él no está en el mejor estado de ánimo”, según el informe de la FWC.

Los investigadores concluyeron que Fernández compró dos botellas de tequila Don Julio, además de otros tres tragos. Más tarde, Fernández, Rivero y Macías dieron un paseo improvisado en la embarcación, dirigiéndose a través de Government Cut, pasando por el muelle de South Pointe y adentrándose en el océano Atlántico en dirección noreste.

El GPS de la embarcación indicaba que a media milla de la costa dio la vuelta y se dirigió de nuevo hacia Government Cut. Se estrelló contra el muelle norte a las 3:02 a.m., lo que provocó que la embarcación se volcara completamente y quedara suspendida sobre las rocas.

El cuerpo del lanzador quedó atrapado bajo la embarcación. Macías salió despedido de la embarcación y fue encontrado en una poza de marea junto al espigón. Rivero fue descubierto bajo el agua en el lado norte de la escollera, con la cabeza y el pecho bajo una roca.

El reporte final

La FWC tardó seis meses en terminar su reporte y publicar su conclusión de que Fernández había estado ebrio y drogado con cocaína, y que estaba al timón de la embarcación cuando se estrelló. “Fernández manejaba [la embarcación] con sus facultades normales mermadas, de forma temeraria, a una velocidad extremadamente alta, en la oscuridad de la noche, en una zona con peligros conocidos para la navegación, como espigones de roca y marcadores de canal”, decía el reporte.

Los investigadores concluyeron que las lesiones físicas del cuerpo de Fernández coincidían con los daños en la consola central de la embarcación, incluidos los hematomas lineales en la parte superior de los muslos que se produjeron al golpear el plexiglás de la parte delantera de la consola. Además, se encontró su sangre junto a una brújula dañada por el impacto con la cara del lanzador, y las pequeñas astillas en la brújula fueron causadas por el choque de sus dientes contra ella, según determinaron los investigadores.

Tras el impacto, Fernández fue “arrojado hacia estribor (derecha), donde quedó atrapado bajo el [armazón] del techo en T mientras [el barco] se volcaba”, según el reporte.

Ralph Fernández, abogado de la familia, lleva tiempo refutando la interpretación de las lesiones. Su crítica a la investigación de la FWC se esbozó en un documento de 167 páginas presentado en abril de 2018, que cree que “impactó dramáticamente” en el caso de negligencia y condujo a un acuerdo cuatro meses después.

Según su presentación, las lesiones faciales de Fernández no fueron causadas por el impacto con la consola, sino por una barra de aluminio que quedó sobre la cara del lanzador después que el barco se volcó. Animales marinos también comenzaron a comerle la cara a Fernández en el tiempo que estuvo inmovilizado bajo el barco, según la presentación.

La presentación también alega que los investigadores de la FWC ignoraron el relato de un buzo de Miami-Dade Fire-Rescue que vio la barra presionando la cara de Fernández y a los animales marinos antes que la proa del barco se levantara en el aire debido a una ola o al cambio de la marea.

Emilio Macías, izquierda, y Eduardo Rivero aparecen en fotos de Facebook. Ambos murieron el 25 de septiembre de 2016 en un accidente náutico en el que también murió el lanzador de los Miami Marlins José Fernández.

Ralph Fernández dice que cree que la evidencia demuestra que las marcas en la brújula no proceden de los dientes, sino posiblemente de las herramientas usadas por los buzos durante las labores de recuperación. Dijo que la sangre llegó allí porque se había acumulado en el agua y manchó la zona junto a la brújula al elevarse la proa del barco.

También cree que las piernas o la parte inferior del torso de Fernández habrían sufrido cortes —de los que no había ninguno— por la rotura del plexiglas. Su teoría: Fernández estaba en realidad a varios metros de distancia, en la parte trasera de la embarcación, mirando un teléfono, tras haber cedido el timón a uno de los pasajeros.

También se critica la integridad de la investigación, ya que se argumenta que el investigador principal era muy inexperto, que la FWC no desembarcó en el muelle hasta más de ocho horas después del accidente para documentar adecuadamente la escena, que los investigadores mintieron durante las declaraciones y que las notas originales del investigador principal fueron destruidas. “Como un castillo de naipes”, alega Ralph Fernández en el documento, “todo este caso está comprometido”.

La presentación no ofrece una evidencia contundente que demuestre que Fernández fue inculpado, ni incluye un análisis de un patólogo u otros expertos forenses que apoyen las hipótesis. La estrategia parece dirigida a plantear suficientes dudas sobre la investigación para contrarrestar las pruebas toxicológicas y genéticas, que junto con otros hallazgos forenses, son la base del reporte de la FWC.

El tema de la cocaína

El abogado de Fernández no discute una cosa: que el lanzador estaba legalmente ebrio; los análisis toxicológicos mostraron que tenía un nivel de alcohol en sangre de 0.167, el doble del límite legal.

Pero sí cuestiona la afirmación de que Fernández estaba consumiendo cocaína. Insiste en que nunca hubo ningún testigo que dijera que Fernández había consumido cocaína esa noche, ni ninguna evidencia de que hubiera consumido esa droga.

En su lugar, según su declaración judicial, Ralph Fernández sugirió que tal vez alguien puso una droga en la bebida del jugador de béisbol, en un intento de robar unos $15,000 en efectivo que llevaba en una mochila. El dinero, dijo, debía ser un regalo para el personal del estadio y nunca se encontró.

“Desde el principio, los agentes del caso decidieron que José Fernández era el operador y que su nivel de alcohol en la sangre respaldaría suficientemente los cargos imaginarios, por lo que intencionadamente no tuvieron en cuenta ninguna evidencia que se les proporcionara de que José Fernández y Eduardo Rivero fueran las víctimas de un juego sucio, los dos receptores involuntarios de una bebida adulterada o una especie de narcótico”, escribió.

Entonces, si Fernández no estaba al volante, ¿quién estaba?

Ralph Fernández, en su declaración judicial, parece sugerir que Macías manejaba la embarcación, diciendo que pudiera “solo indicar” que las lesiones de Macías sugieren que “salió volando de la zona de la consola” tras golpear partes de la embarcación.

Aficionados y miembros de la comunidad se forman para rendir homenaje a su ídolo José Fernández de los Marlins de Miami, quien murió en un accidente náutico el domingo por la mañana, durante una vista pública en la Iglesia Católica de San Brendan en Miami el 28 de septiembre de 2016. Pedro Portal pportal@miamiherald.com

La investigación de la FWC concluyó que Macías estaba de pie a la derecha y delante de la consola central cerrada y fue arrojado de la embarcación. Macías solo tenía una pequeña cantidad de alcohol en la sangre, no lo suficiente para ser considerado legalmente ebrio, y no se encontraron drogas ilícitas en su sistema.

“No se localizó una coincidencia de su ADN en ninguna parte de la consola, el volante o los aceleradores”, decía el reporte. “El lugar donde se recuperó su cuerpo, cerca de la proa de la embarcación, es coherente con que estuviera hacia la parte delantera de la consola central en el momento del impacto”.

Mientras tanto, Rivero tenía heridas en la frente que solo podían proceder de los soportes de las cañas de pescar, que estaban situados detrás del asiento del capitán. “No se encontró evidencia que indique que Emilio Macías o Eduardo Rivero fueran los posibles operadores” de la embarcación, concluía el reporte.

Ralph Fernández declinó decir quién cree que estaba al volante.

“No es mi misión culpar definitivamente a otra persona”, dijo. “Pero definitivamente no era José”.

Esta historia fue publicada originalmente el 23 de septiembre de 2021 9:31 am.